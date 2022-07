Pokemon Go Zapdos Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Zapdos quitte à nouveau Pokemon Go dans quelques jours seulement, ce qui en fait votre dernière chance d’en obtenir un dans un avenir prévisible. Le légendaire oiseau tonnerre fait son apparition dans les gymnases jusqu’à ce jeudi 14 juillet. Non seulement c’est une bonne occasion d’en ajouter un à votre collection si vous l’avez déjà manqué, mais vous aurez également une chance d’attraper un Zapdos brillant si tu es chanceux.

Voici quelques conseils pour vous aider à battre et à attraper l’oiseau légendaire avant qu’il ne quitte Pokemon Go.

Heures de raid Zapdos

Zapdos apparaît dans des batailles de raid cinq étoiles du 7 au 14 juillet, vous donnant une semaine pour l’attraper avant qu’il ne quitte à nouveau la rotation.

Votre meilleure chance de rencontrer le légendaire Pokémon aura lieu le 13 juillet, lors de l’événement hebdomadaire Raid Hour de Pokemon Go. D’autres raids Zapdos auront lieu dans les gymnases de 18h à 19h, heure locale, ce soir-là, vous donnant plus d’opportunités de défier le légendaire Pokémon.

Faiblesses de Zapdos

Grâce à sa combinaison de type électrique/volant, Zapdos n’est faible que pour deux types de Pokémon : la roche et la glace. Les premiers seront particulièrement efficaces contre les Pokémon légendaires s’ils sont également en partie au sol, car ils subiront des dégâts réduits des attaques de type électrique d’Électhor.

Meilleurs compteurs Zapdos

Voici quelques Pokémon recommandés à utiliser contre Zapdos :

Rock

Golem : Lancer de pierre, bord de pierre

Lancer de pierre, bord de pierre Tyranitar : Smack Down, bord de pierre

Smack Down, bord de pierre Regirock : Lancer de pierre, bord de pierre

Lancer de pierre, bord de pierre Rhyperieur : Smack Down, Rock Wrecker

Smack Down, Rock Wrecker Rampardos : Smack Down, Rock Slide

Smack Down, Rock Slide Terrakium : Smack Down, Rock Slide

Glace

Article : Souffle de givre, Rayon de glace

Souffle de givre, Rayon de glace Mammochon : Poudreuse, Avalanche

Poudreuse, Avalanche Weavile : Éclat de glace, Avalanche

Éclat de glace, Avalanche Glaçon : Souffle de givre, Avalanche

Souffle de givre, Avalanche Darmanitan galarien : Croc de glace, Avalanche

Croc de glace, Avalanche Avalugg : Croc de glace, Avalanche

Meilleur moveet pour Zapdos

La meilleure attaque rapide de Zapdos est Thunder Shock, mais vous avez deux bonnes options en ce qui concerne l’attaque chargée. Zap Cannon est un excellent choix si vous souhaitez profiter de la frappe électrique du Pokémon, tandis que Drill Peck se charge plus rapidement et permet à Zapdos de frapper les combats, l’herbe et les insectes Pokemon de manière très efficace.

Pokemon Go a encore une poignée d’événements prévus avant la fin de juillet, y compris Journée communautaire étoilée et de nouvelles heures Spotlight. Vous pouvez voir tout ce qui se passe ce mois-ci dans notre résumé des événements de juillet.