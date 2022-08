Pokemon Go Zamazenta Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Pokemon Go a ramené non pas un, mais deux Pokémon légendaires pour un temps limité. Les monstres de couverture de Pokemon Sword and Shield, Zacian et Zamazenta, apparaissent dans des raids jusqu’à la fin du mois, vous donnant une autre chance de les ajouter à votre collection. Voici quelques conseils pour vous aider à battre et à attraper Zamazenta avant qu’il ne quitte la rotation du raid.

Heures de raid de Zamazenta

Zacian et Zamazenta apparaissent en tant que boss de raid cinq étoiles jusqu’à 10 heures, heure locale, le 31 août, ce qui vous donne près de deux semaines complètes pour les attraper.

Si vous espérez obtenir Zamazenta en particulier, vous aurez votre meilleure chance d’en rencontrer un le 31 août, lors de l’événement Raid Hour de Pokemon Go. Plus de gymnases accueilleront des raids de Zamazenta de 18 h à 19 h, heure locale, ce soir-là, vous donnant plus d’occasions de combattre le légendaire Pokémon.

Faiblesses de Zamazenta

La forme Hero of Many Battles de Zamazenta est un type de combat pur, ce qui signifie qu’elle est vulnérable à trois types de Pokémon : les types psychique, volant et féerique. Empilez votre équipe avec des Pokémon entièrement évolués et légendaires de ces types et vous devriez avoir peu de mal à renverser Zamazenta.

Meilleurs comptoirs de Zamazenta

Voici quelques Pokémon recommandés à utiliser contre Zamazenta :

Psychique

Alakazam : Coupe psycho, psychique

Coupe psycho, psychique Mewtwo : Confusion, Frappe psychique

Confusion, Frappe psychique Métagross : Coup de tête Zen, psychique

Coup de tête Zen, psychique Latios : Coup de tête Zen, psychique

Coup de tête Zen, psychique Gallade : Confusion, psychique

Fée

Clefable : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Feunard d’Alola : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Granbull : Charme, jouer brutalement

Charme, jouer brutalement Gardevoir : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Sylveon : Charme, Moonblast

En volant

Méga Piggeot : Attaque d’aile, oiseau courageux

Attaque d’aile, oiseau courageux Rayquaza : Air Slash, Ouragan

Air Slash, Ouragan Staraptor : Attaque d’aile, oiseau courageux

Attaque d’aile, oiseau courageux Braviaire : Air Slash, oiseau courageux

Air Slash, oiseau courageux Tornade : Air Slash, Ouragan

Meilleur moveset pour Zamazenta

Comme avec Zacian, vous voudrez que Zamazenta connaisse un ensemble de mouvements différent en fonction de sa forme. Héros de nombreuses batailles, Zamazenta excellera si vous lui enseignez le grondement d’attaque rapide et le combat rapproché d’attaque chargée. Crowned Shield Zamazenta n’est pas encore disponible dans Pokemon Go, mais il fera un excellent attaquant de type acier s’il connaît Metal Claw et Iron Head.

Il se passe encore beaucoup de choses dans Pokemon Go ce mois-ci, y compris plus d’heures Spotlight et un événement lié aux championnats du monde Pokemon 2022. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu au cours des prochaines semaines dans notre tour d’horizon des événements d’août.