Pokemon Go Zacian Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Deux autres Pokémon légendaires sont de retour dans Pokemon Go pour une durée limitée. Zacian et Zamazenta, les monstres de couverture de Pokemon Sword and Shield, apparaissent tous les deux dans des raids cinq étoiles jusqu’au 31 août, ce qui en fait votre première occasion de les attraper dans le jeu mobile depuis l’été dernier.

Voici quelques conseils pour vous aider à capturer Zacian avant qu’il ne quitte à nouveau les raids.

Heures de raid Zacian

Zacian et Zamazenta apparaîtront comme des chefs de raid cinq étoiles jusqu’au 31 août, 10 heures, heure locale, vous donnant près de deux semaines complètes pour les attraper.

Si vous recherchez Zacian en particulier, vous aurez toutes les chances d’en rencontrer un le 24 août, lors de l’événement Raid Hour de Pokemon Go. Les raids de Zacian prendront le contrôle de plus de gymnases ce soir-là de 18h à 19h, heure locale, vous donnant plus d’opportunités de combattre et d’attraper le légendaire Pokémon.

Faiblesses zaciennes

Sous sa forme Héros de nombreuses batailles, Zacian est un pur Pokémon de type fée, ce qui le rend vulnérable à deux types : l’acier et le poison. Vous voudrez empiler votre équipe avec autant de Pokémon légendaires et entièrement évolués de ces types que possible lorsque vous rejoignez un raid Zacian, car ils vous donneront le plus grand avantage sur les Pokémon légendaires.

Meilleurs compteurs Zacian

Voici quelques Pokémon recommandés à utiliser contre Zacian :

Acier

Méga Steelix : Queue de fer, claquement lourd

Queue de fer, claquement lourd Métagross : Bullet Punch, Meteor Mash

Bullet Punch, Meteor Mash Dialga : Griffe en métal, tête de fer

Griffe en métal, tête de fer Excadrill : Griffe en métal, tête de fer

Griffe en métal, tête de fer Cobalion : Griffe en métal, tête de fer

Griffe en métal, tête de fer Genesec : Griffe en métal, bombe magnétique

Poison

Méga Beedrill : Poison Jab, bombe de boue

Poison Jab, bombe de boue Roserade : Poison Jab, bombe de boue

Poison Jab, bombe de boue Mouk : Poison Jab, Gunk Shot

Poison Jab, Gunk Shot Vileplume : Acide, bombe de boue

Acide, bombe de boue Nidoking : Poison Jab, Vague de boue

Poison Jab, Vague de boue Nihilégo : Acide, bombe de boue

Meilleur moveet pour Zacian

Vous voudrez enseigner à Zacian un ensemble de mouvements différent en fonction de sa forme. Héros de nombreuses batailles, Zacian infligera le plus de dégâts s’il connaît le grondement d’attaque rapide et le jeu d’attaque chargé. L’épée couronnée Zacian, quant à elle, s’en tirera mieux si elle connaît les attaques de type acier, bien que cette forme ne soit pas encore disponible dans Pokemon Go.

Pokemon Go a encore quelques événements prévus avant la fin du mois d’août, y compris le Pokemon Go Fest: Finale. Vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements d’août.