Pokemon Go Xerneas Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Les chefs de raid de Pokemon Go ont de nouveau changé, ramenant un autre Pokémon légendaire pour un temps limité. Xerneas, le monstre de couverture de Pokemon X, apparaît comme un boss de raid cinq étoiles jusqu’au 20 octobre, vous donnant une autre chance d’en ajouter un à votre collection. En plus de cela, il y a une chance que le Pokémon légendaire soit brillant.

Voici quelques conseils pour vous aider à vaincre et à attraper Xerneas avant qu’il ne quitte la rotation du raid.

Heures de raid Xerneas

Xerneas apparaîtra en tant que boss de raid cinq étoiles du 8 au 20 octobre. Ces raids auront lieu périodiquement, mais vous aurez plus d’occasions d’en rejoindre un les 12 et 19 octobre, lorsque Pokemon Go accueillera son hebdomadaire. Événement Raid Hour. D’autres raids Xerneas auront lieu dans les gymnases de 18 h à 19 h, heure locale, ces soirs-là, vous donnant plus de chances de combattre et d’attraper le Pokémon légendaire.

Faiblesses de Xernée

Xerneas est un Pokémon de type fée pur, ce qui signifie qu’il est faible à seulement deux types : poison et acier. L’un ou l’autre sera utile lors de la lutte contre le Pokémon légendaire, mais assurez-vous d’éviter d’utiliser des types de dragons; non seulement Xerneas résiste aux mouvements de dragon, mais il inflige des dégâts super efficaces aux Pokémon dragons.

Meilleurs compteurs Xerneas

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Xerneas :

Poison

Méga Beedrill : Poison Jab, bombe de boue.

Poison Jab, bombe de boue. Roserade : Poison Jab, bombe de boue.

Poison Jab, bombe de boue. Mouk : Poison Jab, Gunk Shot.

Poison Jab, Gunk Shot. Vileplume : Acide, bombe de boue.

Acide, bombe de boue. Nidoking : Poison Jab, Earth Power / Sludge Wave.

Acier

Métagross : Bullet Punch, Meteor Mash.

Bullet Punch, Meteor Mash. Dialga : Griffe en métal, tête de fer.

Griffe en métal, tête de fer. Cobalion : Griffe en métal, tête de fer.

Griffe en métal, tête de fer. Zacien : Griffe en métal, tête de fer.

Griffe en métal, tête de fer. Zamazenta : Griffe en métal, tête de fer.

Meilleur moveset pour Xerneas

Bien qu’il soit un Pokémon féerique, Xerneas n’est actuellement capable d’apprendre qu’un seul mouvement de type féerique, vous feriez donc mieux de lui enseigner d’autres types d’attaques. En termes de dégâts, Xerneas s’en sortira mieux s’il connaît les Tacle d’attaque rapide et le Attaque chargée Giga Impact.

Si vous préférez profiter de sa frappe féerique, vous pouvez également lui apprendre le Coup de tête zen d’attaque rapide et le Attaque chargée Moonblast. Étant donné que ce dernier mouvement est du même type que Xerneas, il bénéficiera d’une augmentation de puissance lorsqu’il sera utilisé.

