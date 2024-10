Pokémon GO Wild Area : événement mondial se déroule du 23 au 24 novembre 2024, introduisant une toute nouvelle zone remplie de Électrique et Poison tapez Pokémon et de nouvelles fonctionnalités intéressantes :

Pokémon puissant – les Pokémon XL et XXL garantis ont des statistiques d’attaque, de défense et d’endurance plus élevées, sont plus difficiles à attraper et peuvent être brillants

les Pokémon XL et XXL garantis ont des statistiques d’attaque, de défense et d’endurance plus élevées, sont plus difficiles à attraper et peuvent être brillants Le Bal Safari – conçu pour vous aider à attraper des Pokémon encore plus puissants dans la nature, en particulier les Pokémon Puissants !

conçu pour vous aider à attraper des Pokémon encore plus puissants dans la nature, en particulier les Pokémon Puissants ! La toxicité fait ses débuts – les deux formes de Toxtricity feront leurs débuts pendant la zone sauvage, y compris Dynamax et la brillante Toxtricity

Wild Area peut être joué gratuitement ou amélioré avec une expérience payante, et les deux groupes de joueurs vivront une expérience formidable ! Pokémon GO Wild Area Global a lieu une semaine après la fin de Wild Area Fukoka, au Japon. Voici tout ce que vous devez savoir👇.





Pokémon GO Wild Area 2024 : mondial

Quand et Où 📅







Samedi 23 novembre, 10h00 à 18h15 Local







Dimanche 24 novembre, de 10 h à 18 h 15 Local







Jouez n’importe où (événement virtuel)

Bonus ⭐

Tous les dresseurs recevront les bonus et récompenses suivants pendant les heures de l’événement :

Caractéristiques ✅

Les entraîneurs qui participent à l’événement Wild Area peuvent profiter de ces fonctionnalités :







Toxtricité (les deux formes) et Dynamax Toxtricité dans les raids







Origin Form Dialga et Palkia avec Adventure Effect se déplacent dans les Raids, aux côtés de Pokémon Poison et Électrique emblématiques







Débuts de la nouvelle classe Mighty de Pokémon et du tout nouveau Safari Ball







Heures d’habitat en rotation avec Pokémon Électrique, Poison et Puissant





Débuts de Toxtricity et Dynamax Toxtricity

Le Pokémon Punk, Toxicité, fera ses débuts lors de l’événement Wild Area ! La toxicité, un Électrique et Poison type Pokémon, a été découvert pour la première fois dans la région de Galar et a deux formes différentes, la forme amplifiée et la forme discrète.

Toxtricity et Dynamax Toxtricity feront leurs débuts mondiaux lors de l’événement Wild Area. Si vous avez de la chance, vous pourriez même en rencontrer un brillant !





Débuts de Pokémon puissants

Cette année, Wild Area pourrait se concentrer sur Électrique et Poison type Pokémon, mais ce n’est pas tout ce qui fera ses débuts !

Il présentera également Pokémon puissant. Les Pokémon puissants sont des Pokémon rares et inhabituellement puissants, dotés de caractéristiques distinctes. Les Pokémon puissants diffèrent des Pokémon ordinaires de plusieurs manières :

Plus susceptible d’avoir des statistiques d’attaque, de défense et de HP plus élevées

Il s’agit plutôt de Pokémon XL ou XXL

Plus difficile à capturer

Si vous avez de la chance, vous pourrez même rencontrer des Pokémon Shiny Mighty ! L’utilisation de Safari Balls améliorera considérablement vos chances de réussir à attraper ces Pokémon.





Débuts du bal Safari

L’événement Wild Area présente également la toute nouvelle Safari Ball dans Pokémon GO ! Les Safari Balls sont très efficaces pour attraper des Pokémon sauvages, et il est conseillé d’en utiliser une lorsque vous essayez d’attraper un Pokémon puissant.

Toutes les Safari Balls inutilisées disparaîtront de votre sac d’objets à 18h15, heure locale, chaque jour de l’événement, alors assurez-vous de les utiliser avant cela !





Pokémon GO Wild Area 2024 Habitats mondiaux

Pour tous les entraîneurs, deux habitats uniques alterneront toutes les heures pendant l’événement. De plus, de puissants Pokémon peuvent apparaître à tout moment !

Heure électrique

Les Pokémon suivants apparaîtront pendant les Heures Électriques :

Heure empoisonnée

Les Pokémon suivants apparaîtront pendant les Heures Poison :

Pokémon puissant : samedi

Les Pokémon puissants suivants sont plus susceptibles d’apparaître samedi :

Pokémon puissant : dimanche

Les Pokémon puissants suivants sont plus susceptibles d’apparaître dimanche :





Raids

Raids trois étoiles : samedi

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids samedi :

Raids trois étoiles : dimanche

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids de dimanche :

Raids quatre étoiles : les deux jours

Raids cinq étoiles : les deux jours

Batailles maximales





Attaques en vedette

Certains Pokémon rencontrés ou évolués lors de l’événement connaîtront une attaque vedette !

Pokémon Attaque Vénusaure Plante frénétique Pigeon Rafale Poliwrath Comptoir Léviator Queue d’Aqua Feraligatr Canon hydroélectrique Luxray Crocs psychiques





Effets d’aventure

Certains Pokémon évolués ou rencontrés lors de l’événement connaîtront une attaque vedette !

Effets d’aventure : Spacial Rend

Les entraîneurs qui battent et rencontrent Origin Forme Palkia lors d’une bataille de raid auront une chance d’en attraper un qui connaît le Charged Attack Spacial Rend.

. Les formateurs pourront activer le Effet Aventure

causé par Spacial Rend en utilisant 5 000 Stardust et 5 Palkia Candy. Cela provoquera une perturbation dans l’espace, et pendant 10 minutes, vous pourrez rencontrer des Pokémon sauvages à une distance accrue

pendant 10 minutes, vous pourrez rencontrer des Pokémon sauvages à une distance accrue .

Vous pouvez prolonger la minuterie de l’effet aventure de Spacial Rend par incréments de 10 minutes en utilisant plus de Stardust et de Palkia Candy. La minuterie peut être prolongée jusqu’à deux heures à chaque fois que vous appuyez sur Utiliser, et vous pouvez appuyer à nouveau sur Utiliser pour ajouter du temps supplémentaire, jusqu’à 24 heures au total.

Une fois Spacial Rend terminé, le chronomètre reprendra et le rayon de rencontre reviendra à la normale.

Spacial Rend ne peut pas être utilisé en conjonction avec d’autres effets d’aventure.

Pour le moment, Spacial Rend ne pourra être obtenu via aucune MT.

Effets d’aventure : Rugissement du temps

Les entraîneurs qui battent et rencontrent Origin Forme Dialga lors d’une bataille de raid auront une chance d’en attraper un qui connaît le rugissement d’attaque chargée du temps ! .

Les entraîneurs pourront activer l’effet aventure provoqué par Roar of Time en utilisant 5 000 Stardust et 5 Dialga Candy :

Cela entraînera une perturbation dans le temps, et

mettez en pause les minuteries de l’encens, de l’encens aventure quotidienne, des œufs porte-bonheur et des morceaux d’étoiles pendant 6 minutes.

Vous pouvez prolonger le chronomètre de l’effet aventure de Roar of Time par incréments de 6 minutes en utilisant plus de Stardust et Dialga Candy. La minuterie peut être prolongée jusqu’à deux heures à chaque fois que vous appuyez sur Utiliser, et vous pouvez appuyer à nouveau sur Utiliser pour ajouter du temps supplémentaire, jusqu’à 24 heures au total.





Une fois Roar of Time terminé, le minuteur reprendra le compte à rebours de votre encens, de votre encens d’aventure quotidienne, de vos œufs porte-bonheur et de vos morceaux d’étoiles.





Pour le moment, Roar of Time ne pourra être obtenu via aucune MT.

Icône de la boutique

Tous les entraîneurs pourront obtenir le t-shirt Pokémon GO Wild Area 2024 dans la boutique en jeu à partir du 15 novembre 2024.

Expérience payante Icône de la boutique

Informations sur les billets 🎟️

Vous pouvez améliorer votre expérience Wild Area avec un billet payant pour débloquer des bonus, des récompenses et bien plus encore !

Wild Area : les billets mondiaux coûteront 11,99 $ (ou le prix équivalent dans votre devise locale plus les taxes et frais applicables). Ils sont disponibles à l’achat via la boutique intégrée à l’application ou sur la boutique en ligne Pokémon GO jusqu’au dimanche 24 novembre 2024, à 18h15, heure locale. Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéCoins. Les billets pour cet événement ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les conditions de service). Choisissez votre chemin Les détenteurs de billets auront un accès exclusif à une histoire de recherche spéciale à embranchements. Choisissez entre les

Électrique

et

Poison

tapez des chemins et devenez un formateur expert dans la frappe de votre choix !

Récompense pour inscription anticipée

Les entraîneurs qui achètent leur billet pour l’événement Wild Area avant le 22 octobre et jouent entre le 15 et le 22 octobre auront accès à une recherche chronométrée qui récompense l’accès anticipé à un objet d’avatar thématique, le masque Toxel. De plus, les entraîneurs qui achètent via la boutique en ligne recevront des articles bonus ! Bonus pour les détenteurs de billetsTous les entraîneurs détenteurs de billets recevront les bonus et récompenses suivants pendant les heures de l’événement :

Comment acheter un billet sur la boutique en ligne Pokémon GO Wild Area 2024 : les billets mondiaux sont désormais disponibles sur leBoutique en ligne Pokémon GO . Sur la première page du Boutique en ligne Pokémon GO faites défiler la première page jusqu’à la section « Billet GO Wild Area 2024 ». Appuyez sur le Acheter

bouton.

Connectez-vous si vous ne l’avez pas déjà fait et cliquez sur « Procéder au paiement ».