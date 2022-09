Pokemon Go Psychic Spectacular Event : Mega Alakazam, Shiny Elgyem et plus

La saison de la lumière de Pokemon Go a officiellement commencé et le premier événement majeur de cette saison est le Psychic Spectacular. La célébration psychique de Pokémon est en cours jusqu’au 12 septembre et introduit plusieurs nouveaux monstres dans le jeu mobile, notamment Mega Alakazam et le brillant Elgyem.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Psychic Spectacular de cette année.

Heures de l’événement

Le Psychic Spectacular commence à 10 h, heure locale, le 6 septembre et se poursuit jusqu’à 20 h, heure locale, le 12 septembre.

Pokémon en vedette

Conformément à la tradition, quelques nouveaux Pokémon psychiques font leurs débuts lors du Psychic Spectacular de cette année. Le premier est Méga Alakazam, qui apparaîtra dans les méga-raids tout au long de l’événement. Battez-le au combat et vous gagnerez de l’énergie pour Mega Evolve votre propre Alakazam.

De plus, le brillant Elgyem apparaîtra pendant l’événement, marquant votre première opportunité d’en attraper un dans Pokemon Go. D’autres Pokémon de type psychique apparaîtront également plus fréquemment dans les batailles sauvages et de raid. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous :

Frai sauvage

Abra

Lambin

Drowzee

Natu

Ralts

Spoink

Munna

Woobat

gothique

Solose

Elgyem

Raids une étoile

Zarbi E

Zarbi P

Zarbi S

Espurr

Raids trois étoiles

Raichu d’Alola

Wobbuffet

Girafarig

Oranguru

Raids cinq étoiles

Méga raids

Bonus

En plus des Pokémon en vedette, des tâches thématiques de recherche sur le terrain et chronométrées seront disponibles pendant le Psychic Spectacular. Complétez-les pour gagner diverses récompenses, y compris des rencontres avec Hypno, Baltoy, Chimecho et d’autres Pokémon psychiques.

En plus de cela, tout Alakazam que vous obtenez pendant l’événement – ​​soit en en attrapant un lors de raids, soit en évoluant à partir de Kadabra – apprendra le psychique d’attaque chargée. Il y aura également une journée spéciale de raid Deoxys lors de l’événement du 11 septembre, vous donnant plus de chances d’attraper le Pokémon mythique avant qu’il ne quitte la rotation du raid.

Pokemon Go a de nombreux autres événements prévus pour ce mois-ci, notamment la Fashion Week et la journée communautaire de septembre. Vous pouvez voir tout ce qui se passe ce mois-ci dans notre Bilan des événements de septembre.

