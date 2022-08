Pokemon Go PokeStops arrive sur Best Buy et GameStop

Pokemon Go s’associe à certains détaillants pour transformer divers magasins en PokeStops à durée limitée.

Jusqu’au 14 août, les joueurs de Pokemon Go aux États-Unis peuvent gagner des objets supplémentaires dans le jeu en visitant les emplacements GameStop et Best Buy participants. Au Canada, entre-temps, PokeStops sera disponible chez GameStop, Toys “R” Us, London Drugs, Mastermind Toys et Indigo Books.

La promotion est de célébrer le lancement récent de la Extension du jeu de cartes à collectionner Pokemon Go, le tout premier ensemble Pokemon TCG basé sur le jeu mobile. L’ensemble est en vente maintenant dans les magasins et sur le site Web Pokemon Center.

Août va être un mois chargé pour Pokemon Go. Le jeu mobile accueille une variété d’événements au cours des prochaines semaines, y compris de nouveaux raids Pokémon légendaires et un Journée communautaire Galarian Zigzagoon. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans Pokemon Go ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements d’août.