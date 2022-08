Pokemon Go Pheromosa Raid Guide: Meilleurs compteurs et faiblesses

Une nouvelle Ultra Beast est arrivée dans Pokemon Go. Pheromosa apparaît dans des raids cinq étoiles pour une durée limitée aujourd’hui pendant la Pokémon Go Fest : événement final, donnant à tous les joueurs leur première chance d’ajouter l’Ultra Beast à leur collection. Voici quelques conseils pour vous aider à battre et à attraper Pheromosa avant qu’il ne quitte le jeu.

Horaires du Raid Pheromosa

Pheromosa n’apparaît que lors de l’événement Pokemon Go Fest: Finale d’aujourd’hui, ce qui signifie que vous n’avez qu’un temps limité pour en attraper un. Vous aurez la chance de rencontrer l’Ultra Beast lors de raids cinq étoiles aux heures suivantes :

10 h à 12 h locales

16 h à 18 h locales

Faiblesses des phéromosas

La combinaison de type bogue / combat de Pheromosa lui confère une faiblesse majeure pour les Pokémon volants. Les attaques de type volant infligeront des dégâts quadruples à l’Ultra Beast, vous voudrez donc empiler votre équipe avec autant de Pokémon volants légendaires et entièrement évolués que possible lorsque vous rejoignez un raid Pheromosa.

Si vous n’avez pas assez de types de vol dans votre collection, Pheromosa est également sensible au feu, aux fées et aux Pokémon psychiques. Ceux-ci ne causeront pas autant de dégâts à l’Ultra Beast, mais ils sont toujours super efficaces, ce qui en fait des alternatives solides.

Meilleurs compteurs de Pheromosa

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Pheromosa :

En volant

Méga Piggeot : Attaque d’aile, oiseau courageux

Attaque d’aile, oiseau courageux Rayquaza : Air Slash, Ouragan

Air Slash, Ouragan Staraptor : Attaque d’aile, oiseau courageux

Attaque d’aile, oiseau courageux Honchkrow : Peck, attaque du ciel

Peck, attaque du ciel Braviaire : Air Slash, oiseau courageux

Air Slash, oiseau courageux Therian Forme Tornade : Air Slash, Ouragan

Feu

Méga Dracaufeu X/Y : Tourbillon de feu, Blast Burn

Tourbillon de feu, Blast Burn Sulfura : Tourbillon de feu, surchauffe

Tourbillon de feu, surchauffe Magmortier : Tourbillon de feu, coup de poing de feu

Tourbillon de feu, coup de poing de feu Heatran : Tourbillon de feu, lance-flammes

Tourbillon de feu, lance-flammes Lustre : Tourbillon de feu, surchauffe

Tourbillon de feu, surchauffe Reshiram : Croc de feu, surchauffe

Fée

Clefable : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Granbull : Charme, jouer brutalement

Charme, jouer brutalement Gardevoir : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Togekiss : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Sylveon : Charme, Moonblast

Charme, Moonblast Primaire : Charme, Moonblast

Psychique

Alakazam : Coupe psycho, psychique

Coupe psycho, psychique Méga Slowbro : Confusion, psychique

Confusion, psychique Mewtwo : Confusion, Frappe psychique

Confusion, Frappe psychique Métagross : Coup de tête Zen, psychique

Coup de tête Zen, psychique Latios : Coup de tête Zen, psychique

Coup de tête Zen, psychique Gallade : Confusion, psychique

Pheromosa n’est pas le seul Pokémon spécial à apparaître lors de l’événement d’aujourd’hui. Les Ultra Beasts Buzzwole et Xurkitree envahissent également les batailles de raid, tandis que Munna brillant et d’autres Pokémon brillants apparaissent dans la nature. L’événement Pokemon Go Fest: Finale se termine à 18 heures, heure locale.