Pokemon Go Palkia Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Dialga a de nouveau quitté Pokemon Go, mais un autre Pokémon légendaire a pris sa place. Palkia, le légendaire monstre de couverture de Pokemon Pearl, apparaît dans des raids cinq étoiles jusqu’au 10 août. Non seulement cela vous donne une autre chance d’en attraper un si vous l’avez déjà manqué, mais vous pouvez également rencontrer un Palkia brillant si tu es chanceux.

Voici quelques conseils pour vous aider à battre et à attraper Palkia avant qu’il ne quitte les raids.

Heures de raid de Palkia

Palkia apparaît dans des batailles de raid cinq étoiles jusqu’à 10 heures, heure locale, le 10 août. Ces raids se produiront périodiquement tout au long de cette période, mais vous aurez plus de chances de combattre le légendaire Pokémon le 3 août, lors du raid hebdomadaire de Pokemon Go. Événement d’heure. Des raids Palkia auront lieu dans plusieurs gymnases de 18 h à 19 h, heure locale, ce soir-là, ce qui vous donnera plus d’occasions d’en attraper un.

Faiblesses de Palkia

Palkia est de type dragon/eau, ce qui la rend vulnérable à seulement deux types : fée et dragon. Les premiers sont particulièrement utiles contre les Pokémon légendaires ; non seulement les Pokémon féeriques infligent des dégâts super efficaces à Palkia, mais ils résisteront à ses attaques de type dragon.

Si vous n’avez pas assez de Pokémon fées dans votre équipe, d’autres Pokémon dragons ont également un avantage contre Palkia. Cependant, gardez à l’esprit qu’ils subiront également des dégâts super efficaces en retour de ses attaques de type dragon, de sorte qu’ils ne dureront peut-être pas aussi longtemps au combat.

Meilleurs compteurs Palkia

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Palkia :

Dragon

Dragonite : Dragon Tail, Draco Météore

Dragon Tail, Draco Météore Salamence : Queue de dragon, indignation

Queue de dragon, indignation Rayquaza : Queue de dragon, indignation

Queue de dragon, indignation Garchomp : Queue de dragon, indignation

Queue de dragon, indignation Palkia : Dragon Tail, Draco Météore

Dragon Tail, Draco Météore Reshiram : Dragon Souffle, Draco Météore

Dragon Souffle, Draco Météore Zekrom : Souffle de dragon, Indignation

Fée

Clefable : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Feunard d’Alola : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Granbull : Charme, jouer brutalement

Charme, jouer brutalement Gardevoir : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Togekiss : Charme, éclat éblouissant

Charme, éclat éblouissant Sylveon : Charme, Moonblast

Charme, Moonblast Primaire : Charme, Moonblast

Meilleur moveset pour Palkia

Bien que Palkia puisse apprendre quelques attaques de type eau, elle sera plus efficace si vous lui apprenez des mouvements de type dragon. En particulier, le Pokémon légendaire infligera le plus de dégâts s’il connaît la queue de dragon d’attaque rapide et le météore Draco d’attaque chargée.

Pokemon Go a une variété d’événements prévus pour août, y compris la journée communautaire et une célébration des championnats du monde. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu le mois prochain dans notre Tour d’horizon des événements d’août.