Pokemon Go Moltres Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Zapdos a quitté la rotation des raids de Pokemon Go, mais un autre oiseau légendaire a pris sa place. Moltres apparaît à nouveau dans des raids cinq étoiles jusqu’au 22 juillet, et il y a une chance qu’il soit brillant. Voici quelques conseils pour vous aider à battre et à attraper Moltres avant qu’il ne quitte le jeu plus tard cette semaine.

Heures de raid de Sulfura

Moltres apparaît dans des raids cinq étoiles du 14 juillet au 22 juillet. Ces raids se produiront périodiquement tout au long de cette période, mais vous aurez plus de chances d’y participer le 20 juillet, lors de l’événement Raid Hour de Pokemon Go. Presque tous les gymnases organiseront un raid de Moltres de 18 h à 19 h, heure locale, ce soir-là, ce qui vous donnera plus d’occasions d’attraper le légendaire oiseau de feu.

Faiblesses de Sulfura

Moltres est un type feu/vol, ce qui signifie que, comme Articuno, il est particulièrement vulnérable aux Pokémon rock. Les types de roches infligeront des dégâts quadruples au légendaire Pokémon, vous voudrez donc empiler votre équipe avec eux avant de le combattre. Moltres est également faible pour l’eau et les Pokémon électriques, ce qui en fait de bonnes alternatives à utiliser.

Meilleurs compteurs de Sulfura

Voici quelques Pokémon recommandés à utiliser lors de la lutte contre Moltres :

Rock

Golem : Lancer de pierre, bord de pierre

Lancer de pierre, bord de pierre Tyranitar : Smack Down, bord de pierre

Smack Down, bord de pierre Regirock : Lancer de pierre, bord de pierre

Lancer de pierre, bord de pierre Rhyperieur : Smack Down, Rock Wrecker

Smack Down, Rock Wrecker Rampardos : Smack Down, Rock Slide

Smack Down, Rock Slide Terrakium : Smack Down, Rock Slide

Eau

Méga Blastoise : Pistolet à eau, canon hydraulique

Pistolet à eau, canon hydraulique Méga Léviator : Chute d’eau, pompe hydraulique

Chute d’eau, pompe hydraulique Feraligatre : Pistolet à eau, canon hydraulique

Pistolet à eau, canon hydraulique Swampert : Pistolet à eau, canon hydraulique

Pistolet à eau, canon hydraulique Kyogré : Cascade, Surf

Cascade, Surf Samurotte : Chute d’eau, canon hydraulique

Électrique

Zapdos : Coup de tonnerre, Coup de foudre

Coup de tonnerre, Coup de foudre Raïkou : Coup de tonnerre, charge sauvage

Coup de tonnerre, charge sauvage Méga Manectrique : Croc de tonnerre, charge sauvage

Croc de tonnerre, charge sauvage Électivire : Coup de tonnerre, charge sauvage

Coup de tonnerre, charge sauvage Therian Forme Thundurus : Commutateur Volt, coup de tonnerre

Commutateur Volt, coup de tonnerre Zekrom : Faisceau de charge, charge sauvage

Meilleur moveset pour Moltres

Moltres excellera si vous lui apprenez le Fast Attack Fire Spin, mais vous avez quelques options en ce qui concerne l’attaque chargée du légendaire Pokemon. Si vous envisagez de tirer parti de son type de feu, vous voudrez lui apprendre la surchauffe. Alternativement, vous pouvez lui apprendre le mouvement volant Sky Attack pour frapper très efficacement les Pokémon combattants.

Pokemon Go a encore une poignée d’événements prévus pour ce mois-ci, y compris un événement mystère le 27 juillet qui promet d’introduire de nouveaux Pokémon. Vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans le jeu dans notre Tour d’horizon des événements de juillet.