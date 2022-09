Pokemon Go Mega Lopunny Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Semaine de la mode est maintenant en cours dans Pokemon Go, et dans le cadre de l’événement, Mega Lopunny est de retour dans les raids pour une durée limitée. Vous pourrez rencontrer les Pokémon Mega-Evolved dans les gymnases jusqu’au 8 octobre, et chaque fois que vous en vaincrez un, vous gagnerez de l’énergie pour Mega Evolve votre propre Lopunny.

Voici quelques conseils pour vous aider à battre le Mega Pokemon avant qu’il ne quitte la rotation du raid.

Heures de raid Mega Lopunny

Mega Lopunny apparaîtra dans les raids Mega du 27 septembre au 8 octobre. Ces raids ont une difficulté quatre étoiles, vous ne devriez donc pas avoir beaucoup de mal à vaincre le Mega Pokemon si vous faites équipe avec trois ou quatre autres joueurs de haut niveau. joueurs.

Faiblesses de Méga Lopunny

Bien que Lopunny soit généralement un Pokémon de type normal pur, il devient un combat partiel lorsqu’il évolue en méga, ce qui lui donne une poignée de faiblesses supplémentaires à exploiter. Plus précisément, Mega Lopunny est vulnérable à psychique, en volant, Fée et autre Combattre des Pokémon.

Meilleurs compteurs Mega Lopunny

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Mega Lopunny :

Psychique

Alakazam : Psycho coupé, psychique.

Psycho coupé, psychique. Mewtwo : Confusion, Frappe psychique.

Confusion, Frappe psychique. Métagross : Coup de tête zen, psychique.

Coup de tête zen, psychique. Latios : Coup de tête zen, psychique.

Coup de tête zen, psychique. Gallade : Confusion, psychique.

Fée

Clefable : Charme, éclat éblouissant.

Charme, éclat éblouissant. Granbull : Charme, jouer dur.

Charme, jouer dur. Gardevoir : Charme, éclat éblouissant.

Charme, éclat éblouissant. Togekiss : Charme, éclat éblouissant.

Charme, éclat éblouissant. Sylveon : Charme, Moonblast.

En volant

Méga Piggeot : Attaque d’aile, Brave Bird.

Attaque d’aile, Brave Bird. Rayquaza : Air Slash, Ouragan.

Air Slash, Ouragan. Staraptor : Attaque d’aile, Brave Bird.

Attaque d’aile, Brave Bird. Braviaire : Air Slash, oiseau courageux.

Air Slash, oiseau courageux. Tornade : Air Slash, Ouragan.

Lutte

Machamp : Compteur, Punch Dynamique.

Compteur, Punch Dynamique. En face : Contre, Close Combat.

Contre, Close Combat. Bloom : Compteur, Punch Dynamique.

Compteur, Punch Dynamique. Hariyama : Compteur, Punch Dynamique.

Compteur, Punch Dynamique. Conkeldur : Compteur, Punch Dynamique.

Meilleur moveet pour Mega Lopunny

Mega Lopunny fonctionne bien en tant qu’attaquant de type normal ou de type combat. Si vous préférez l’utiliser comme premier, vous voudrez lui apprendre le Livre d’attaque rapide et le Hyper faisceau d’attaque chargée.

Si vous préférez profiter de son typage de combat, vous voudrez que le Pokémon connaisse le Double coup de pied d’attaque rapide et le Explosion de concentration d’attaque chargée Au lieu.

La Fashion Week se déroule jusqu’au 3 octobre. En plus de Mega Lopunny, Yveltal est de retour dans des raids cinq étoiles dans le cadre de l’événement, et une poignée de Pokémon spéciaux apparaissent dans la nature, y compris Mareanie et des versions à la mode de Diglett, Absol et Toxicroak.

