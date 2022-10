Pokemon Go Mega Gyarados Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Mega Gyardos fait une brève apparition dans Pokemon Go. Le Pokémon Mega-Evolved est de retour dans les gymnases dans le cadre d’un mini-événement spécial Raid Day aujourd’hui, vous donnant une autre chance de le combattre et de gagner de l’énergie pour Mega Evolve vos propres Gyarados. En plus de cela, il y a plus de chances que les Gyarados que vous rencontrez dans les raids soient brillants.

Voici quelques conseils pour vous aider à vaincre Mega Gyarados avant la fin du Raid Day.

Heures de raid Mega Gyarados

Mega Gyarados n’apparaît que dans les raids d’aujourd’hui (8 octobre) dans le cadre du mini-événement Raid Day de Pokemon Go. Vous aurez la chance de rencontrer les Pokémon méga-évolués dans les gymnases de 14h à 17h heure locale.

Faiblesses de Mega Gyarados

Bien que Gyarados soit normalement un Pokémon aquatique/volant, son type change en eau/obscurité lorsqu’il évolue méga, ce qui lui donne un ensemble différent de faiblesses. En particulier, Mega Gyarados est vulnérable aux électrique, herbe, lutte, punaise et Féevous voudrez donc empiler votre équipe avec des Pokémon de ces types lorsque vous en combattez un.

Meilleurs compteurs Mega Gyarados

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lorsque vous rejoignez un raid Mega Gyarados :

Électrique

Zapdos : Coup de tonnerre, Coup de foudre.

Coup de tonnerre, Coup de foudre. Raïkou : Coup de tonnerre, charge sauvage.

Coup de tonnerre, charge sauvage. Électivire : Coup de tonnerre, charge sauvage.

Coup de tonnerre, charge sauvage. Therian Forme Thundurus : Commutateur Volt, Thunderbolt.

Commutateur Volt, Thunderbolt. Zekrom : Faisceau de charge, charge sauvage.

Herbe

Méga Vénusaure : Feuille de rasoir, plante frénétique.

Feuille de rasoir, plante frénétique. Sceptique : Graine de balle, plante frénétique.

Graine de balle, plante frénétique. Torterra : Feuille de rasoir, plante frénétique.

Feuille de rasoir, plante frénétique. Tangrowth : Fouet de vigne, faisceau solaire.

Fouet de vigne, faisceau solaire. Chesnaught : Fouet de vigne, faisceau solaire.

Lutte

Machamp : Compteur, Punch Dynamique.

Compteur, Punch Dynamique. En face : Contre, Close Combat.

Contre, Close Combat. Bloom : Compteur, Punch Dynamique.

Compteur, Punch Dynamique. Hariyama : Compteur, Punch Dynamique.

Compteur, Punch Dynamique. Conkeldur : Compteur, Punch Dynamique.

Punaise

Méga Beedrill : Bug Bite, X-Ciseaux.

Bug Bite, X-Ciseaux. Méga Cizayox : Fury Cutter, X-Scissor.

Fury Cutter, X-Scissor. Yanméga : Piqûre d’insecte, Bug Buzz.

Piqûre d’insecte, Bug Buzz. Genesec : Fury Cutter, X-Scissor.

Fury Cutter, X-Scissor. Phéromose : Piqûre d’insecte, Bug Buzz.

Fée

Clefable : Charme, éclat éblouissant.

Charme, éclat éblouissant. Granbull : Charme, jouer dur.

Charme, jouer dur. Gardevoir : Charme, éclat éblouissant.

Charme, éclat éblouissant. Togekiss : Charme, éclat éblouissant.

Charme, éclat éblouissant. Sylveon : Charme, Moonblast.

Meilleur moveet pour Mega Gyarados

Gyarados est déjà l’un des Pokémon aquatiques les plus puissants du jeu, et il devient encore plus redoutable après Mega Evolving. Bien qu’il puisse apprendre quelques attaques de type sombre, il infligera le plus de dégâts s’il connaît les mouvements de type eau Cascade et Pompe hydraulique.

