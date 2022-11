Pokemon Go Mega Banette Raid Guide: compteurs, faiblesses et meilleur Moveset

Un nouveau Mega Pokemon effrayant est arrivé dans Pokemon Go pour une durée limitée. Mega Banette apparaît dans les raids dans le cadre du jeu mobile Événement Halloween 2022ce qui en fait votre première chance d’en ajouter un à votre collection.

Chaque fois que vous vaincrez le nouveau boss de raid, vous gagnerez Banette Mega Energy, qui peut être utilisée pour Mega Evolve votre propre Banette. Voici quelques conseils pour vous aider à vaincre Mega Banette avant qu’elle ne quitte la rotation du raid.

Horaires du raid Méga Banette

Mega Banette apparaît dans les raids Mega jusqu’au 8 novembre, ce qui signifie qu’il vous reste environ une semaine pour la combattre.

Comme mentionné, chaque fois que vous réussissez un raid Mega Banette, vous gagnerez de la Banette Mega Energy, ainsi qu’une chance d’attraper Banette. Une fois que vous avez amassé suffisamment de Mega Energy, vous pouvez la dépenser pour Mega Evolve votre Banette pendant un temps limité.

Faiblesses de la Méga Banette

Comme sa forme standard, Mega Banette est un pur fantôme, ce qui la rend faible à seulement deux types : foncé et autre Pokémon fantôme.

L’un ou l’autre sera utile pour défier Mega Banette, mais les types sombres en particulier sont un excellent choix à intégrer au raid; non seulement ils sont super efficaces contre Banette, mais ils subissent également moins de dégâts de ses attaques de type fantôme, ce qui signifie qu’ils dureront plus longtemps au combat.

Meilleurs compteurs Mega Banette

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Mega Banette :

Sombre

Houndoom : Grondement, Crunch.

Grondement, Crunch. Tyranitar : Croquer, croquer.

Croquer, croquer. Absolu : Grondement, Dark Pulse.

Grondement, Dark Pulse. Weavile : Grondement, Avalanche.

Grondement, Avalanche. Bisharp : Grondement, Dark Pulse.

Grondement, Dark Pulse. Darkray : Grondement, Dark Pulse.

Grondement, Dark Pulse. Zoroark : Grondement, jeu déloyal.

Fantôme

Méga Gengar : Lécher, boule d’ombre.

Lécher, boule d’ombre. Bannette : Hex, boule d’ombre.

Hex, boule d’ombre. Mismagius : Hex, boule d’ombre.

Hex, boule d’ombre. Origine Forme Giratina : Griffe de l’Ombre, Boule de l’Ombre.

Griffe de l’Ombre, Boule de l’Ombre. Lustre : Hex, boule d’ombre.

Hex, boule d’ombre. Trévenant : Griffe de l’Ombre, Boule de l’Ombre.

Griffe de l’Ombre, Boule de l’Ombre. Gourmand : Hex, boule d’ombre.

Meilleur moveet pour Mega Banette

Maintenant qu’il est capable de Mega Evolve, Banette est l’un des types de fantômes les plus puissants de Pokemon Go, ce qui en fait un excellent ajout à n’importe quelle équipe. Banette infligera le plus de dégâts si vous lui apprenez le Griffe d’ombre d’attaque rapide et le Boule d’ombre d’attaque chargée.

