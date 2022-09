Pokemon Go Mega Alakazam Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

L’événement Psychic Spectacular de Pokemon Go est maintenant en cours, et il a introduit un nouveau Pokémon Mega-Evolved dans le mix. Mega Alakazam apparaît dans les raids jusqu’au 16 septembre, ce qui en fait votre première chance d’en obtenir un dans le jeu mobile. Avant de pouvoir Mega Evolve votre propre Alakazam, cependant, vous devrez vaincre le Mega Pokemon au combat et gagner suffisamment de Mega Energy.

Voici quelques conseils pour vous aider à battre Mega Alakazam avant qu’il ne quitte la rotation du raid.

Heures de raid Mega Alakazam

Mega Alakazam apparaîtra dans les raids Mega du 6 au 16 septembre, vous donnant un peu plus d’une semaine pour le rencontrer. Chaque fois que vous réussissez l’un de ces raids, vous gagnerez Alakazam Mega Energy, qui peut être utilisé pour Mega Evolve votre propre Alakazam.

Faiblesses de Méga Alakazam

Comme sa forme standard, Mega Alakazam est un type psychique pur, ce qui le rend vulnérable aux Pokémon bug, sombre et fantôme. Étant donné que ces types infligeront des dégâts super efficaces à Mega Alakazam, vous voudrez empiler votre équipe avec autant que vous le pouvez pour vous donner les meilleures chances de vaincre le Mega Pokemon.

Meilleurs compteurs Mega Alakazam

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser pour défier Mega Alakazam :

Punaise

Méga Beedrill : Bug Bite, X-Ciseaux

Bug Bite, X-Ciseaux Pinsir : Bug Bite, X-Ciseaux

Bug Bite, X-Ciseaux Méga Cizayox : Fury Cutter, X-Scissor

Fury Cutter, X-Scissor Yanméga : Piqûre d’insecte, bourdonnement d’insecte

Piqûre d’insecte, bourdonnement d’insecte Escavalier : Morsure d’insecte, mégacorne

Morsure d’insecte, mégacorne Genesec : Fury Cutter, X-Scissor

Fury Cutter, X-Scissor Vikavolt : Bug Bite, X-Ciseaux

Sombre

Houndoom : Grondement, Crunch

Grondement, Crunch Tyranitar : Croquer, croquer

Croquer, croquer Absolu : Grondement, impulsion sombre

Grondement, impulsion sombre Weavile : Grondement, Avalanche

Grondement, Avalanche Bisharp : Grondement, impulsion sombre

Grondement, impulsion sombre Darkray : Grondement, impulsion sombre

Grondement, impulsion sombre Zoroark : Grondement, jeu déloyal

Fantôme

Méga Gengar : Lécher, boule d’ombre

Lécher, boule d’ombre Bannette : Hex, boule d’ombre

Hex, boule d’ombre Mismagius : Hex, boule d’ombre

Hex, boule d’ombre Origine Forme Giratina : Griffe d’Ombre, Boule d’Ombre

Griffe d’Ombre, Boule d’Ombre Lustre : Hex, boule d’ombre

Hex, boule d’ombre Trévenant : Griffe d’Ombre, Boule d’Ombre

Griffe d’Ombre, Boule d’Ombre Gourmand : Hex, boule d’ombre

Meilleur moveet pour Mega Alakazam

Alakazam est un Pokémon psychique puissant même dans sa forme de base, et sa puissance est grandement amplifiée lorsqu’il évolue en méga. Vous voudrez lui apprendre deux attaques de type psychique pour vous assurer qu’il inflige le plus de dégâts. Vos meilleurs choix sont le Fast Attack Confusion et le Charged Attack Psychic.

La Spectaculaire psychique jusqu’au 12 septembre, mais de nombreux autres événements sont prévus ce mois-ci, notamment la Fashion Week et la journée communautaire de septembre. Les quatre formes du Pokémon mythique Déoxys sont également de retour dans des raids cinq étoiles pour une durée limitée. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Résumé des événements Pokemon Go de septembre.

