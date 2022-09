Pokemon Go Mega Aggron Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Un nouveau Pokémon Mega-Evolved est arrivé dans Pokemon Go. Dans le cadre du jeu Événement Testez votre courageMega Aggron apparaît dans les raids jusqu’au 27 septembre. Chaque fois que vous battez le redoutable Pokémon d’acier, vous gagnez Aggron Mega Energy, qui peut être dépensé pour Mega Evolve votre propre Aggron.

Voici quelques conseils pour vous aider à battre Mega Aggron avant qu’il ne quitte la rotation du raid la semaine prochaine.

Heures de raid de Mega Aggron

Mega Aggron apparaîtra dans les raids Mega du 16 septembre au 27 septembre. Ces raids ont une difficulté quatre étoiles, vous ne devriez donc pas avoir beaucoup de mal à vaincre le Mega Pokemon si vous faites équipe avec trois ou quatre autres joueurs de haut niveau. joueurs.

Faiblesses de Méga Agro

Alors qu’Aggron est normalement de type roche/acier, Mega Aggron est de l’acier pur, ce qui lui donne moins de faiblesses à exploiter. Le Pokémon méga-évolué n’est vulnérable qu’à Feu, lutte et terrainvous voudrez donc empiler votre équipe avec des Pokémon de ces types lorsque vous vous lancerez dans un raid Mega Aggron.

Meilleurs compteurs Mega Agron

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Mega Aggron :

Feu

Méga Dracaufeu X/Y : Tourbillon de feu, Blast Burn

Tourbillon de feu, Blast Burn Arcanin : Croc de feu, lance-flammes

Croc de feu, lance-flammes Méga Houndoom : Croc de feu, lance-flammes

Croc de feu, lance-flammes Entei : Croc de feu, surchauffe

Croc de feu, surchauffe Darmanita : Croc de feu, surchauffe

Croc de feu, surchauffe Reshiram : Croc de feu, surchauffe

Lutte

Machamp : Compteur, punch dynamique

Compteur, punch dynamique En face : Contre, Close Combat

Contre, Close Combat Bloom : Compteur, punch dynamique

Compteur, punch dynamique Hariyama : Compteur, punch dynamique

Compteur, punch dynamique Méga Lopunny : Double coup de pied, Focus Blast

Double coup de pied, Focus Blast Conkeldur : Compteur, punch dynamique

Terrain

Groudon : Coup de boue, Tremblement de terre

Coup de boue, Tremblement de terre Rhyperieur : Coup de boue, Tremblement de terre

Coup de boue, Tremblement de terre Garchomp : Tir de boue, puissance terrestre

Tir de boue, puissance terrestre Golurk : Mud-Slap, Earth Power

Mud-Slap, Earth Power Excadrill : Coup de boue, Tremblement de terre

Coup de boue, Tremblement de terre Landorus : Tir de boue, puissance terrestre

Meilleur moveet pour Mega Agron

Aggron est déjà l’un des types d’acier les plus solides de Pokemon Go, et sa puissance n’est amplifiée que lorsqu’il Mega Evolves. Pour tirer le meilleur parti de Mega Aggron, vous voudrez lui apprendre le Queue de fer d’attaque rapide et le Attaque chargée Frappe lourde.

L’événement Test Your Mettle de Pokemon Go se déroule jusqu’au 21 septembre, mais le jeu a encore quelques autres événements prévus pour ce mois-ci, y compris plus d’heures Spotlight et de Fashion Week. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans notre Bilan des événements de septembre.

Lire la suite: Guide du débutant Pokémon Go