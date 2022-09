Pokemon Go Kartana Raid Guide: Meilleurs compteurs et faiblesses

Deux autres Ultra Beasts ont envahi Pokemon Go dans le cadre du jeu Événement Testez votre courage. Pendant un temps limité, Kartana apparaît dans des raids cinq étoiles dans l’hémisphère nord, tandis que Celesteela apparaît dans l’hémisphère sud, ce qui en fait votre première chance d’attraper l’un ou l’autre des Pokémon dans le jeu mobile.

Voici quelques conseils pour vous aider à capturer Kartana avant qu’il ne quitte les raids la semaine prochaine.

Horaires du raid Kartana

Si vous êtes dans l’hémisphère nord, vous pourrez rencontrer Kartana lors de raids cinq étoiles du 13 au 27 septembre.

Bien que les raids de Kartana se produisent périodiquement pendant cette période, vous aurez plus de chances de combattre l’Ultra Beast les 14 et 21 septembre, lors de l’événement hebdomadaire de l’heure de raid de Pokemon Go. Plus de gymnases accueilleront des raids Kartana de 18 h à 19 h, heure locale, ces deux soirées, ce qui en fera votre meilleure opportunité d’attraper l’Ultra Beast.

Faiblesses du kartana

Kartana est de type herbe/acier, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux Pokémon de feu. Les attaques de type feu infligent des dégâts quadruples à l’Ultra Beast, vous voudrez donc empiler votre équipe avec autant que vous le pouvez avant de la défier.

Si vous n’avez pas assez de types de feu, combattre les Pokémon est également super efficace contre Kartana, ce qui en fait de bonnes alternatives à utiliser.

Meilleurs compteurs Kartana

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Kartana :

Feu

Méga Dracaufeu X/Y : Tourbillon de feu, Blast Burn

Tourbillon de feu, Blast Burn Arcanin : Croc de feu, lance-flammes

Croc de feu, lance-flammes Sulfura : Tourbillon de feu, surchauffe

Tourbillon de feu, surchauffe Méga Houndoom : Croc de feu, lance-flammes

Croc de feu, lance-flammes Entei : Croc de feu, surchauffe

Croc de feu, surchauffe Magmortier : Tourbillon de feu, coup de poing de feu

Tourbillon de feu, coup de poing de feu Heatran : Tourbillon de feu, lance-flammes

Tourbillon de feu, lance-flammes Darmanita : Croc de feu, surchauffe

Croc de feu, surchauffe Lustre : Tourbillon de feu, surchauffe

Tourbillon de feu, surchauffe Reshiram : Croc de feu, surchauffe

Lutte

Machamp : Compteur, punch dynamique

Compteur, punch dynamique En face : Contre, Close Combat

Contre, Close Combat Bloom : Compteur, punch dynamique

Compteur, punch dynamique Hariyama : Compteur, punch dynamique

Compteur, punch dynamique Conkeldur : Compteur, punch dynamique

Nous approchons peut-être de la fin du mois de septembre, mais Pokemon Go a encore quelques événements prévus pour ce mois-ci, y compris une autre Spotlight Hour et Fashion Week. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu dans notre Bilan des événements de septembre.

Lire la suite: Guide du débutant Pokémon Go