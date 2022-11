Pokemon Go: Guzzlord et Shiny Munchlax arrivent dans le prochain événement

Les Pokémon affamés prennent le dessus Pokémon Go lors de l’événement Greedy Gluttons du jeu mobile, qui doit débuter mercredi.

Avant l’événement, le vorace Ultra Beast Guzzlord envahira les batailles de raid à partir de mardi. Une fois l’événement proprement dit en cours, les joueurs auront également leur première chance d’obtenir Munchlax brillant. Le Pokémon éclora à partir d’œufs de 7 km tout au long de l’événement.

D’autres Pokémon gourmands, comme Alolan Raticate, Gulpin, Skwovet et Pelipper, apparaîtront également beaucoup plus fréquemment dans le jeu, et il y aura de nouvelles tâches de recherche chronométrées et sur le terrain à accomplir. En prime, tous les œufs de Pokémon que vous placez dans un incubateur pendant l’événement nécessiteront la moitié de la distance de marche habituelle pour éclore.

Novembre s’annonce comme un mois chargé pour Pokemon Go. En plus de l’événement Greedy Gluttons, le jeu organise une journée communautaire Teddiursa samedi. Pendant l’événement, les joueurs auront leur première chance d’obtenir Ursaluneune nouvelle forme évoluée finale de Teddiursa qui a été introduite pour la première fois dans Pokemon Legends : Arceus.

Dans d’autres nouvelles de Pokemon, les prochains jeux principaux de la série, Pokemon Scarlet et Violet, seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. Les joueurs de Pokemon Go pourront se connecter à ces jeux en 2023 pour obtenir un spécial Gimmighoull’un des nombreux nouveaux Pokémon faisant ses débuts dans Scarlet et Violet.

