Pokemon Go Fest: l’événement final ajoute de nouvelles bêtes ultra, des Pokémon brillants et plus encore

Le dernier Pokemon Go Fest de l’année aura lieu le 27 août, a annoncé le développeur de jeux Niantic. Les joueurs auront la chance d’attraper une variété de Pokémon spéciaux pendant l’événement, y compris trois nouvelles Ultra Beasts, plusieurs nouveaux Pokémon brillants et Sky Forme Shaymin. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement à venir.

Quand est Pokemon Go Fest : Finale ?

L’événement Pokemon Go Fest: Finale a lieu le samedi 27 août. L’événement commence à 10 h, heure locale, et se poursuit jusqu’à 18 h, heure locale.

Combien coûte un ticket?

Vous pouvez acheter un billet virtuel pour l’événement dans la boutique d’articles en jeu de Pokemon Go pour 11 $. Bien que vous n’ayez pas besoin d’avoir un billet pour participer, certaines fonctionnalités de l’événement ne seront disponibles que pour les détenteurs de billets. Si vous avez acheté un billet pour le premier Pokemon Go Fest en juin, vous en recevrez un gratuit pour la finale.

Ultra Bêtes

Comme mentionné, trois Ultra Beasts apparaîtront pendant l’événement : Buzzwole, Pheromosa et Xurkitree. Chaque Pokémon était auparavant disponible lors des événements Pokemon Go Fest en personne organisés à Seattle, Berlin et Sapporo, respectivement, mais cela marque la première chance que tous les joueurs du monde entier auront de les attraper.

Les trois Ultra Beasts apparaîtront dans des raids cinq étoiles à des moments spécifiques de l’événement. L’ultra bête Nihilégo fera également un bref retour vers la fin de l’événement, vous donnant une autre chance d’en attraper un si vous l’avez manqué lors du Pokemon Go Fest de juin. Vous pouvez voir le programme complet des raids ci-dessous :

Phéromosa : 10h à 12h

Buzzwole : 12h à 14h

Xurkitree : de 14h à 16h

Nihilego, Pheromosa, Buzzwole et Xurkitree : 16h à 18h

Pokémon en vedette

En plus des Ultra Beasts, une poignée de Pokémon spéciaux apparaîtront lors de l’événement Finale. Tous les joueurs auront leur première chance de rencontrer le brillant Munna, tandis que les détenteurs de billets pourront également attraper le brillant Unown N et Unown X.

En plus de cela, il y aura des habitats virtuels en rotation, avec différents Pokémon apparaissant au cours de chacun. Vous pouvez voir le calendrier de l’habitat ci-dessous:

Ultra Incursion : Pheromosa – 10h à 12h

Pikachu portant une écharpe Shaymin

Faucille

Pinser

Sudowoodo

Hitmontop

Médite

Anorith

Kricketot

Woobat

Karrablast

Ultra Incursion : Buzzwole – 12h à 14h

Pikachu portant une écharpe Shaymin

Machop

Géodude

Hitmonlee

Hitmonchan

Magmar

Numel

Cranidos

Drilbur

hache

Ultra Incursion : Xurkitree – 14h à 16h

Pikachu portant une écharpe Shaymin

Électrabuzz

Électrike

Lileep

Shinx

Cape de Sable Burmy

Combée

Foongus

Joltik

Casque

Stunfisk

Ultra Incursion : Nihilego – 16h à 18h

Pikachu portant une écharpe Shaymin

Bulbizarre

Mélofée

Tentacool

Chansey

Tangela

Omanyte

Chikorita

Tourtwig

Cape végétale Burmy

Munna

frileux

tourbillon

Skrelp

Bonus

En plus du Pokémon présenté, divers bonus en jeu seront actifs pendant l’événement Pokemon Go Fest: Finale. Tout encens que vous utilisez durera deux heures, tandis que les œufs écloront à la moitié de la distance dont ils ont normalement besoin. En plus de cela, vous gagnerez le triple de la quantité habituelle d’XP pour faire tourner le disque photo dans les gymnases et les PokeStops, ainsi que jusqu’à neuf laissez-passer quotidiens gratuits pour les raids en personne.

De plus, tous les joueurs pourront terminer une nouvelle courte histoire de recherche spéciale, tandis que les détenteurs de billets recevront trois histoires de recherche spéciale supplémentaires qui vous rapporteront diverses récompenses une fois terminées, y compris une chance d’attraper Sky Forme Shaymin.

En attendant, Pokemon Go Événement d’évacuation commence le 10 août et devrait introduire plusieurs nouveaux bogues Pokemon dans le jeu, notamment Mega Scizor, Shiny Venipede et Grubbin. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans Pokemon Go ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements d’août.