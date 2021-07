Pokémon GO Fest 2021 : calendrier et conseils

GO Fest est le plus grand événement annuel de Pokémon GO et comme l’année dernière, vous pouvez jouer n’importe où dans le monde.

Cela signifie que les billets ne sont pas limités et, grâce au cinquième anniversaire du jeu, leur prix a été réduit à seulement 4,99 $ / 4,99 £ et l’équivalent dans d’autres devises, contre 14,99 $.

Comment obtenir un billet GO Fest Dans le jeu, touchez la Pokéball en bas, puis touchez Acheter. Vous verrez le billet affiché bien en vue. Notez que vous ne pouvez pas payer avec des Poké Coins. Vous n’avez pas besoin d’acheter de billet : de nombreux Pokémon apparaîtront, que vous ayez ou non un billet, mais les détenteurs recevront du contenu exclusif, notamment des objets d’avatar, des autocollants pour le visage et un pack d’étuis de guitare ainsi que de nouvelles poses. Quand est GO Fest 2021? Cela se passe sur deux jours : 17 – 18 juillet. Assurez-vous donc de ne pas avoir d’autres projets ce week-end. Chaque jour, l’événement se déroulera de 10h à 18h (heure locale). Sera-ce le même que le GO Fest 2020 ? Oui et non. Vous pouvez jouer n’importe où comme avant, mais cette année, le dimanche sera axé sur les raids et non sur la capture de Pokémon sauvages. Cela signifie que vous voudrez probablement vous arranger pour jouer avec des amis, car vous ne pourrez pas vaincre vous-même les Pokémon légendaires. Voici les principales caractéristiques du week-end. C’est un événement sur le thème de la musique, donc des Pokémon musicaux, notamment Chimecho, Kricketot, Audino et d’autres, apparaîtront tout le temps.

Le week-end verra également les débuts des brillants suivants : Whismur, Chimecho, Audino et Tympole.

Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet, tous les entraîneurs peuvent faire 6 métiers spéciaux par jour .

. Le samedi est le jour de la « capture », tandis que le dimanche est le jour du « raid ». Voici un bref aperçu du contenu exclusif que seuls les détenteurs de billets obtiendront : Accès anticipé à Meloetta Recherche spéciale avec Pikachu Rock Star ou Pop Star (selon votre choix) Global Challenge Arena, avec la possibilité de voir comment les amis progressent Quatre défis de collecte Pokémon attirés par l’encens : Unown F, Unown G, Chatot, Throh, Sawk et plus Augmentation des chances que des Pokémon brillants apparaissent samedi Pose d’avatar exclusive à l’événement et médaille en jeu Rencontres surprises après les instantanés les deux jours de l’événement, une fois la recherche spéciale terminée Autocollants d’événement à thème 10 000 XP supplémentaires provenant des raids Recherche chronométrée le dimanche >5 000 PokéCoins d’objets Horaire : samedi 17 juillet Les habitats tourneront toutes les heures, vous verrez donc différents Pokémon apparaître, et chacun sera répété plus tard dans la journée. Ce sont les quatre : Jungle : Scyther, Aipom, Froakie, et plus encore.

Montagne du désert : Skarmory, Shieldon, hippopotames et plus encore.

Ocean Beach : Dratini, Swablu, Alomomola, etc.

L’habitat de la grotte mettra en vedette des Pokémon tels que Roggenrola, Galarian Stunfisk, Deino et plus encore. Il y aura aussi des raids samedi. Les détenteurs de billets recevront des tâches de recherche spéciales et pourront choisir entre différents Pokémon costumés à rencontrer. Les « choix » dans la recherche spéciale Bidoof étaient clairement un test pour s’assurer que cela fonctionnerait pendant le GO Fest. Votre choix déterminera si vous rencontrez Gardevoir portant un chapeau inspiré de Meloetta ou Flygon portant un chapeau inspiré de Meloetta pendant l’événement. Celui que vous ne choisirez pas sera attiré par l’encens pendant les heures de l’événement, mais il ne portera pas de chapeau. Les détenteurs de billets recevront également Pikachu Pop Star ou Pikachu Rock Star en prenant des instantanés après avoir terminé la recherche spéciale (pendant les heures de l’événement) Horaire : dimanche 18 juillet Il n’y aura pas d’habitats en rotation, mais à la place, différents Pokémon légendaires apparaîtront dans les raids. Voici ce que vous pouvez attraper aux heures suivantes (aucun billet requis, mais vous aurez besoin de laissez-passer de raid) : Heure du vent, 10h-11h, 14h-14h : Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Altered Forme Giratina, Cresselia, Virizion et Therian Forme Tornadus Heure de lave, 11h-12h, 15h-16h : Moltres, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Reshiram, Terrakion, Therian Forme Landorus et Yveltal Heure de gel, 12h-13h, 16h-17h : Articuno, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia et Kyurem Heure du tonnerre : 13h-14h, 17h-18h : Zapdos, Raikou, Registeel, Rayquaza, Dialga, Cobalion, Therian Forme Thundurus, Zekrom et Xerneas Les détenteurs de billets recevront ce qui suit dimanche : 10 000 XP supplémentaires pour gagner un raid

10 laissez-passer de raid des gymnases de spinning

Recherche chronométrée pour gagner jusqu’à 8 à distance laissez-passer de raid

laissez-passer de raid Pack d’événements dans la boutique contenant 3 passes de raid à distance Conseils pour GO Fest 2021 Libérez de l’espace pour les nouveaux Pokémon bien avant le début de l’événement. Si vous avez suffisamment de pièces, vous pourrez augmenter la taille de votre sac à 3 500.

Éliminez les objets inutiles pour laisser de la place pour les balles, les réanimations et d’autres objets dont vous aurez besoin pour le week-end.

Organisez un raid avec des amis et déterminez les légendaires dont vous avez besoin ou que vous souhaitez attraper. Il n’y aura pas le temps d’attraper tout le monde.

Préparez des équipes de contres puissants pour gagner des raids plus rapidement… ce qui signifie que vous pouvez faire plus de raids.

Jouez sur un téléphone Android. Google Play parraine l’événement et les utilisateurs d’Android recevront un ensemble d’articles gratuits comprenant un super incubateur, des Ultra Balls et plus encore.

Si vous jouez à la maison, le kit d’impression à domicile sera à nouveau disponible pour rendre les choses plus festives. Ultra Unlock – Défis mondiaux Chaque heure, les détenteurs de billets pourront relever des défis mondiaux, tout comme les GO Fests précédents. Il y aura un bonus disponible pour le reste de l’heure une fois terminé. Après GO Fest, les bonus suivants seront débloqués si suffisamment de défis sont terminés (et ils le sont toujours). 23 juillet – 3 août : Heure – Des Pokémon de différentes époques apparaîtront (aucun détail pour le moment.) 6 -17 août : Espace – Encore une fois, différents Pokémon apparaîtront, mais nous ne savons pas lesquels. 20-31 août : aucun détail disponible