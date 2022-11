Pokemon Go Dratini Community Day Classic: Shiny Dratini, Mystery Pokemon et plus

Pokemon Go a une multitude d’événements prévus pour ce mois-ci, dont deux journées communautaires. Le premier a lieu aujourd’hui, le 5 novembre, et offre aux joueurs une autre chance d’attraper le dragon Pokemon Dratini, qui a déjà été présenté lors de la journée communautaire de février 2018. Non seulement cela, mais un nouveau Pokémon mystérieux de Pokemon Scarlet et Violet apparaît également dans le jeu après l’événement d’aujourd’hui.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement de rediffusion, y compris quand il se termine et quels autres bonus en jeu seront disponibles.

Quand est la classique de la journée communautaire de novembre ?

La rediffusion de la journée communautaire Dratini a lieu Samedi 5 novembre. L’événement ne durera que trois heures, du 14h à 17h heure locale.

Pokémon en vedette : Dratini

Comme mentionné, la star du prochain Community Day Classic de Pokemon Go est Dratini, qui a déjà été présenté lors de l’un des premiers événements Community Day du jeu, en 2018.

Tout au long de l’événement, Dratini apparaîtra dans la nature beaucoup plus fréquemment que la normale, vous donnant plus d’opportunités d’attraper le rare Pokémon dragon. Vous aurez également une chance accrue de rencontrer un Dratini brillant.

Coup d’événement : Draco Météor

Tout comme lors de la journée communautaire originale de Dratini, le dragon Pokemon peut apprendre un mouvement exclusif à l’événement lors de l’événement de rediffusion de novembre. Si vous faites évoluer Dragonair (la première forme évoluée de Dratini) en Dragonite avant 19 heures, heure locale, le jour de l’événement, il apprendra l’attaque chargée Draco Meteor de type dragon lors de l’évolution.

Draco Meteor est l’une des attaques de type dragon les plus puissantes de Pokemon Go. Le mouvement offre une puissance de 150 dans les batailles de gymnase et d’entraîneur, ce qui en fait une excellente attaque à connaître pour Dragonite.

Bonus d’événement

En plus de l’augmentation des apparitions de Dratini, quelques bonus en jeu seront disponibles lors de l’événement Community Day Classic. Vous gagnerez le triple de la quantité habituelle de Stardust pour attraper des Pokémon, et tous les modules de leurre ou encens que vous utiliserez dureront trois heures au lieu de leur durée habituelle.

Enfin, Pokemon Go proposera une histoire de recherche spéciale payante autour de Dratini. La recherche spéciale coûtera 1 $ pour y accéder et offrira diverses récompenses supplémentaires, y compris plus de chances de rencontrer et d’attraper le dragon Pokemon.

Pokémon mystère

Alors que Dratini est peut-être la star de la journée communautaire d’aujourd’hui, la partie la plus intrigante de l’événement est un nouveau Pokémon mystérieux qui apparaît par la suite.

Immédiatement après la Community Day Classic, des PokeStops dorés apparaîtront sur la carte du monde. Selon le site de fans de Pokemon Serebii, faire tourner l’un des PokeStops déclenchera une brève histoire mettant en vedette le professeur Willow et Jacq, l’un des professeurs des prochains jeux Pokemon Scarlet et Violet.

Après le dialogue, un nouveau Pokémon étrange commencera à suivre votre personnage sur la carte du monde. Bien que vous ne puissiez pas attraper ce nouveau monstre, vous pourrez gagner des pièces mystérieuses en faisant tourner des PokeStops pendant qu’il vous suit.

En savoir plus sur Pokémon Go