Pokemon Go Deoxys Raid Guide: Meilleurs compteurs, faiblesses et Moveset

Deoxys est de retour dans Pokemon Go pour une durée limitée. Dans le cadre de la saison de la lumière du jeu, les quatre formes du Pokémon mythique apparaissent dans des raids cinq étoiles jusqu’au 13 septembre, et chacune a une chance d’être brillante. Voici quelques conseils pour vous aider à battre et à attraper Deoxys avant qu’il ne quitte à nouveau le jeu.

Heures de raid Deoxys

Les quatre formes de Deoxys reviennent dans des raids cinq étoiles du 1er au 13 septembre. Comme d’habitude, vous aurez plus de chances de rencontrer le mythique Pokémon lors de l’événement Raid Hour du jeu, qui a lieu tous les mercredis soir de 6 à 19h heure locale. Deoxys Raid Hour aura lieu le 7 septembre, ce qui en fera votre meilleure opportunité de combattre et d’attraper chaque forme.

Les faiblesses de Deoxys

Quelle que soit la forme qu’il prend, Deoxys est un Pokémon pur de type psychique, il a donc les mêmes faiblesses pour punaise, foncé et types de fantômes. Vous voudrez utiliser des Pokémon de ces types lorsque vous vous battez contre toute forme de Deoxys.

Bien qu’ils n’infligent pas de dégâts super efficaces au Pokémon mythique, les types d’acier résisteront aux attaques de type psychique de Deoxys, ce qui en fait de bons Pokémon défensifs à utiliser si vous avez besoin de compléter votre équipe.

Meilleurs compteurs Deoxys

Voici quelques Pokémon et mouvements recommandés à utiliser lors de la lutte contre Deoxys :

Punaise

Méga Beedrill : Bug Bite, X-Ciseaux

Bug Bite, X-Ciseaux Pinsir : Bug Bite, X-Ciseaux

Bug Bite, X-Ciseaux Ciseleur : Fury Cutter, X-Scissor

Fury Cutter, X-Scissor Escavalier : Morsure d’insecte, mégacorne

Morsure d’insecte, mégacorne Genesec : Fury Cutter, X-Scissor

Sombre

Houndoom : Grondement, Crunch

Grondement, Crunch Tyranitar : Croquer, croquer

Croquer, croquer Absolu : Grondement, impulsion sombre

Grondement, impulsion sombre Weavile : Grondement, Avalanche

Grondement, Avalanche Bisharp : Grondement, impulsion sombre

Grondement, impulsion sombre Darkray : Grondement, impulsion sombre

Grondement, impulsion sombre Zoroark : Grondement, jeu déloyal

Fantôme

Gengar : Lécher, boule d’ombre

Lécher, boule d’ombre Bannette : Hex, boule d’ombre

Hex, boule d’ombre Origine Forme Giratina : Griffe d’Ombre, Boule d’Ombre

Griffe d’Ombre, Boule d’Ombre Lustre : Hex, boule d’ombre

Meilleurs coups pour Deoxys

Deoxys est l’un des Pokémon les plus puissants disponibles dans Pokemon Go, ce qui en fait un excellent attaquant. Étant donné que chacune de ses quatre formes met l’accent sur une statistique différente, vous voudrez leur apprendre tous les mouvements différents pour maximiser leur potentiel. Voici quelques bonnes attaques à donner à chaque forme :

Forme normale : coup de tête zen, hyper faisceau

Forme d’attaque : coup de tête zen, canon Zap

Forme de défense : Contre, Coup de foudre

Forme de vitesse : coup de tête zen, coup de foudre

Pokemon Go a une tonne d’autres événements prévus pour septembre, y compris de nouvelles heures Spotlight et le Psychic Spectacular. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Bilan des événements de septembre.

