La lune des récoltes illuminera le ciel nocturne demain soir et attirera un certain Pokémon de type féerique dans Pokemon Go.

Le jeu mobile organise un mini-événement « Clefairy Commotion » le 10 septembre. Clefairy apparaîtra dans la nature plus fréquemment que la normale de 18 h à 21 h, heure locale, ce soir-là, et vous aurez une chance accrue de rencontrer un un brillant.

Ce mois-ci marque le début de la saison de la lumière de Pokemon Go, et le jeu propose une variété d’événements. L’annuaire Spectaculaire psychique est actuellement en cours jusqu’au 12 septembre, et cette fois, vous aurez votre première chance d’obtenir Mega Alakazam et Elgyem brillant.

Peu de temps après la fin du Psychic Spectacular, Pokemon Go organise sa journée communautaire de septembre. Le Pokémon vedette de ce mois-ci est du type rock Roggenrola. Non seulement il apparaîtra dans la nature plus fréquemment que la normale, mais vous aurez également la chance de rencontrer un Roggenrola brillant.

Il y a encore quelques autres événements prévus pour ce mois-ci, y compris la Fashion Week et des raids Pokemon plus légendaires. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans Pokemon Go au cours des prochaines semaines dans notre Bilan des événements de septembre.

En savoir plus sur Pokémon Go