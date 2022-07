Pokemon Go ajoute plus de Pokémon Hisuian la semaine prochaine

Plus de Pokémon de la région d’Hisui feront leur Pokémon Go début la semaine prochaine. Le jeu mobile organise un événement Hisuian Discoveries à partir du 27 juillet, qui introduira trois autres formes hisuiennes ainsi que de nouveaux défis de collection à compléter. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement à venir.

Calendrier des événements Hisuian Discoveries

L’événement Hisuian Discoveries débutera à 10 h, heure locale, le 27 juillet et se poursuivra jusqu’à 20 h, heure locale, le 2 août.

Nouveau Pokémon Hisuian

Trois Pokémon Hisuian font leurs débuts dans Pokemon Go lors de l’événement de la semaine prochaine : Hisuian Growlithe, Hisuian Qwilfish et Hisuian Sneasel. Les trois Pokémon écloront à partir d’œufs de 7 km, tout comme Hisuian Voltorb.

En plus de cela, une variété de Pokémon présentés dans Pokemon Legends: Arceus apparaîtront plus fréquemment dans la nature et dans les batailles de raid tout au long de l’événement. Vous pouvez voir la liste complète des Pokémon en vedette ci-dessous :

Frai sauvage

Zubat

Ponyta

Onix

Voltorbe hisuien

Tangela

Évoli

Porygon

Électrabuzz

Magmar

Aipom

Qwilfish hisuien

Octillerie

Wurmple

Kricketot

Buizel

Drifloon

Bronzeur

Croagunk

Gible

Raids une étoile

Raids trois étoiles

Chansey

Togétique

Kirlia

Whiscash

Rencontres de recherche sur le terrain

Mélofée

Paras

Psykokwak

magnémite

Cyndaquil

Sneasel

Rémoraid

Mantine

Shinx

Cape végétale Burmy

Cape de Sable Burmy

Cape poubelle Burmy

Oshawot

Pétilil

Rowlet

Défis de collecte

En plus des Pokémon présentés, il y aura de nouveaux défis de collection thématiques à relever lors de l’événement Hisuian Discoveries. Effacez-les et vous recevrez diverses récompenses, notamment XP, Stardust et un incubateur.

Défi mondial Pokemon Go Fest

Avant le début de l’événement Hisuian Discoveries, les joueurs auront la possibilité de participer à un nouveau défi mondial lors de l’événement Pokemon Go Fest: Seattle. Ce défi se déroulera du 22 juillet au 24 juillet, et si les joueurs peuvent le relever collectivement dans ce délai, ils débloqueront une journée spéciale de raid Hisuian Discoveries le 31 juillet, ainsi que d’autres bonus pendant l’événement.

En attendant, l’oiseau légendaire Sulfura apparaît dans des raids cinq étoiles jusqu’au 22 juillet, après quoi il sera remplacé par Dialga. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Résumé des événements Pokemon Go de juillet.