Pokémon dira au revoir à Ash après 25 ans en tant que star de l’anime

Ash Ketchum est la star et le visage de l’anime Pokémon depuis 25 ans, mais maintenant son voyage se termine alors que le spectacle passe de son entraîneur Pokémon le plus célèbre.

Depuis le premier épisode de l’anime Pokémon en 1997, Ash Ketchum (connu sous le nom de Satoshi au Japon) a voyagé avec son bien-aimé Pikachu, attrapant de nouveaux monstres à entraîner et battant des champions dans sa quête pour être le meilleur de tous les temps. Mais il semble que dans la dernière série, après avoir remporté un tournoi international, il ne reste plus grand-chose à faire pour Ash – les fans devront donc dire au revoir au plus grand entraîneur du monde et se préparer pour une nouvelle génération.

Avant que cela ne se produise, l’anime offrira à Ash une tournée d’adieu de 11 épisodes spéciaux commémorant ses aventures avec Pikachu au cours de leur voyage de 25 ans. Ils commenceront à être diffusés le vendredi 13 janvier 2023 au Japon.

“Ce fut un privilège extraordinaire d’avoir été la voix anglaise d’Ash Ketchum pendant 17 ans”, a déclaré l’actuelle comédienne anglaise d’Ash, Sarah Natochenny, dans un tweet. “Peu importe ce qui se trouve au-delà de son dernier chapitre, il vivra pour toujours dans le cœur de nombreuses générations à venir.”

La société Pokémon a annoncé que la prochaine série à venir en avril 2023 aura de nouveaux protagonistes Liko et Roy (leurs noms japonais, afin qu’ils puissent en obtenir de nouveaux dans le doublage anglais), et comportera trois Pokémon de départ des nouveaux Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Jeux.