Pokémon Developer Game Freak signale une violation de données – Actualités

© GAME FREAK inc.

Développeur de jeux japonais maniaque du jeu a annoncé jeudi dernier avoir subi une violation de données via un accès non autorisé de tiers à ses serveurs en août. La violation a permis d’obtenir les noms et adresses e-mail de l’entreprise de 2 606 personnes, actuelles et anciennes. maniaque du jeu les employés et les travailleurs contractuels ont été divulgués. maniaque du jeu contacte individuellement les employés concernés et ajoute qu’elle a également procédé à une inspection et à une réorganisation de ses serveurs.

Au cours du week-end dernier, des publications sur les réseaux sociaux prétendent divulguer des gigaoctets d’informations sur les projets à venir et les ressources des jeux passés. Les fuites incluraient des informations sur un événement inopiné Pokémon jeu pour le Switch et son successeur prévu, un jeu distinct et inopiné Pokémon jeu co-développé avec un autre studio, atouts de graphismes inutilisés et de musique du passé Pokémon jeux pour le Nintendo DS, un live-action prévu Pokémon Netflix spectacle, et une suite prévue au live-action 2019 Détective Pikachu film. ANN n’a pas confirmé les détails des fuites signalées.

maniaque du jeu est surtout connu pour son développement des principaux Pokémon série de jeux avec laquelle il a commencé Pokémon Rouge et Pokémon Bleu en 1996. L’entreprise a récemment développé le Pokémon Écarlate et Pokémon Violet jeux, qui ont fait leurs débuts en novembre 2022. maniaque du jeu développe actuellement le Pokémon Légendes ZA jeu pour Switch, avec une date de sortie prévue pour 2025.

Sources : Monstre du jeu via Hachima Kiko, Médias informatiques, IGN (Wesley Yin-Poole)