Pokémon Developer Game Freak aurait été piraté et d’énormes quantités de données auraient été divulguées

Le développeur de Pokémon, Game Freak, a apparemment été piraté et c’est apparemment a généré une grande quantité de données – du code source aux détails du projet futur – fuite en ligne.

Tel que rapporté par Nintendo Everythingle code source de titres DS comme Pokémon HeartGold et SoulSilver ainsi que Black and White 2 a fait surface.

On pense également que certains noms de code pour la dixième génération des jeux Pokémon ont été découverts. Cette nouvelle génération est appelée «Gaïa » (comprenant deux versions » K » et » N « ) et on pense que le successeur de la Switch (nom de code « Once » selon cette fuite) est la plate-forme cible, bien qu’il puisse également y avoir des tests pour la plate-forme Switch actuelle.

Pokemon Legends : ZA serait connu en interne sous le nom de « »Ikkaku» et le développement est considéré comme « déjà terminé ».

Il semble également y avoir des preuves d’un titre Pokémon nommé ‘Synapse‘ qui était censé être une collaboration avec un autre développeur. A part ça, un tas de conceptions bêta inutilisées de Pokémon pixel art de plusieurs générations commencent à apparaître sur les réseaux sociaux et ailleurs en ligne.

Gigaleak Gamefreak / Nintendo

Actuellement connu et présent sur Internet

Il doit y avoir au total 1 To (et seulement 4 Go sont réellement disponibles)

Aucun lien ne sera publié pour l’instant sur ce compte, à titre indicatif uniquement le temps de vérifier les sources.

Platine pleine source complète… pic.twitter.com/H0Atgx3Aco– SwitchTools (@SwitchTools) 12 octobre 2024

Pokemon Legends : ZA est le prochain projet de Game Freak et a été officiellement annoncé plus tôt cette année en février. Sa bande-annonce initiale confirmait que le jeu se déroulerait à Lumiose City et arriverait sur les « systèmes Nintendo Switch » dans 2025. Sur la base de ces fuites, il semble qu’il s’agisse d’un « jeu Switch normal ».

Nintendo (qui héberge les jeux Pokémon sur ses plateformes depuis près de trois décennies maintenant) a déjà été victime de fuites massives, y compris la fameuse « gigaleak » qui a vu plusieurs projets, jeux et codes sources fuir.