Pokémon Co. remporte un procès pour vol de propriété intellectuelle d’un jeu mobile

La société Pokémon Co. protège toujours farouchement sa propriété intellectuelle dans le monde entier, et le dernier exemple en date est une bataille juridique qui vient de se terminer en sa faveur en Chine.

Pokémon Co. a remporté un procès pour violation de droits d’auteur et vol de propriété intellectuelle intenté en 2021 contre six entreprises chinoises qui avaient créé un jeu mobile et volé divers personnages Pokémon et bien plus encore. N’importe qui de l’extérieur a pu constater qu’il s’agissait clairement d’un cas de vol, et bien que les roues de la justice tournent lentement, le tribunal est désormais parvenu à la même conclusion.

Le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a statué en faveur de Pokémon Co., et les entreprises impliquées doivent payer un total combiné de 107 millions de yuans chinois (plus de 15 millions de dollars selon les taux de conversion récents) en dommages et intérêts.