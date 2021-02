Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl annoncés avec Legends: Arceus

Dans le cadre de sa grande présentation Pokémon Direct, The Pokémon Company a annoncé des versions remake de Diamond and Pearl en HD pour la Nintendo Switch – dévoilées aux côtés de Pokémon Legends: Arceus, un prochain jeu en monde ouvert.

Alors que l’on pensait que ces jeux obtiendraient la marque « Let’s Go » des jeux Pikachu et Eevee – un remake de Pokémon Yellow – mais s’appellent simplement Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. Vous aurez le choix entre Turtwig, Chimchar ou Piplup comme entrée.