Pokemon brillant en écarlate et violet: comment les trouver et les attraper

Rien de ce qui vaut la peine d’avoir dans la vie n’est facile. Si vous voulez un Pokémon brillant, vous allez devoir y travailler ! Heureusement, il est en fait plus facile d’attraper brillant Pokemon dans Pokemon Scarlet et Violet que dans les jeux précédents — mais “plus facile” ne veut pas dire “facile”.

Lorsque Pokemon apparaît dans Scarlet et Violet, ils ont environ une chance sur 4 000 d’être brillants. Ces cotes ne sont pas bonnes, mais peuvent être améliorées par trois méthodes. Deux d’entre eux ne sont disponibles que dans l’après-match de Pokemon Scarlet et Violet, mais une stratégie peut être exploitée très tôt.

Si vous souhaitez chasser des Pokémon brillants dans Scarlet et Violet, voici ce que vous devez savoir.

Les épidémies de Pokémon sont votre ami

Voici la méthode de base de la chasse brillante dans Pokemon Scarlet et Violet que vous pouvez faire quel que soit le début du jeu.

Tout d’abord, vous devez rechercher les épidémies de Pokémon. Si vous regardez sur votre carte du monde, vous verrez des icônes de Pokémon dispersées à travers Paldea. Ceux-ci dénotent une épidémie, où une zone est inondée par le Pokémon en question. (Notez que si vous voyez un point d’interrogation sur votre carte, il s’agit d’une épidémie d’un Pokémon que vous n’avez jamais rencontré auparavant.)

Si vous n’êtes pas satisfait du Pokémon proposé, vous pouvez faire pivoter la sélection en effectuant un mouvement douteux. Allez dans votre Changer les paramètres et changer la date et l’heure pour être un jour dans le futur. Un nouveau jour apporte de nouvelles épidémies de Pokémon.

Supposons que vous recherchiez un Magneton et que vous ayez trouvé une épidémie à Glaseado Mountain. Vous devez maintenant tuer Magneton – beaucoup d’entre eux. Appuyez sur ZR pour activer le mode Let’s Go, à quel point votre Pokémon principal sortira de sa boule, puis cherchera et détruira. C’est beaucoup plus efficace que d’engager des Pokémon un par un dans des batailles standard. Ton les chances de trouver un Pokémon brillant augmentent une fois que vous en avez tué 30 – et augmentent encore plus une fois que vous en avez tué 60.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Assurez-vous de garder un décompte dans votre tête, votre téléphone ou votre ordinateur. Après avoir abattu 60 d’un certain Pokémon, les chances de trouver une version brillante de ce Pokémon passent d’environ une sur 4 000 à un peu plus d’une sur 1 000.

Une fois que vous en avez tué 60, c’est le moment de la chasse brillante. Explorez la zone pour les brillants. S’il n’y en a pas, préparer un pique-nique puis emballer le pique-nique. Cela réinitialise le Pokémon dans la zone, vous donnant un nouvel ensemble de Pokémon dans lequel un brillant peut se cacher. Continuez jusqu’à ce que vous trouviez votre prix.

Il est crucial de noter que trouver un Pokémon brillant signifie souvent l’inspecter de près. Il n’y a pas de lueur brillante autour d’eux dans le monde ouvert, ni aucun son ou autre stimuli qui indique leur présence. Ce n’est qu’une fois que vous lancez une bataille avec un Pokémon brillant que, lors de son animation de bataille d’ouverture, il sera enveloppé d’étincelles.

Boost élémentaire brillant Recette de sandwich Sandwich normal brillant 1x Chorizo, 2x Herba Mystica Salé Sandwich de combat brillant 1x cornichon, 2x salé Herba Mystica Sandwich au feu brillant 1x Basilic, 1xSweet Herba Mystica, 1x Salty Herba Mystica Sandwich à l’eau brillante 1x Concombre, 2x Salty Herba Mystica Sandwich empoisonné brillant 1x Nouilles 2x, Salty Herba Mystica Sandwich moulu brillant 1x Jambon, 2x Salé Herba Mystica Sandwich au rock brillant 1x Jalapeno 2x Salty Herba Mystica Sandwich psychique brillant 1x oignon, 2x herbes mystiques salées Sandwich électrique brillant 1x Poivron Jaune, 1x Herba Mystica Salé, 1x Herba Mystica Épicé Sandwich noir brillant 1x Filet Fumé, 1x Herba Mystica Douce, 1x Herba Mystica Salée Sandwich au dragon brillant 1x Avocat, 2x Salty Herba Mystica Sandwich glacé brillant 1x Bâton de Klawf, 2x Salty Herba Mystica Sandwich fantôme brillant 1x oignon rouge, 2x herbes mystiques salées Sandwich en acier brillant 1x Hamburger, 1x Herba Mystica Salé, 1x Herba Mystica Sucré Sandwich de fée brillant 1x tomate, 2x herbes mystiques salées Sandwich brillant aux insectes 1x Tomate Cerise, 2x Herba Mystica Salée Sandwich volant brillant 1x prosciutto, 2x salé Herba Mystica Sandwich à l’herbe brillante 1x Laitue, 1x Herba Mystica Salée, 1x Herba Mystica Aigre

Cette méthode fonctionne et peut être effectuée tôt dans le jeu. Mais vos chances de trouver un Pokémon brillant peuvent augmenter considérablement une fois que vous avez battu le scénario principal.

Vous allez devoir Tera Raid

Si vous avez joué à Pokemon Scarlet et Violet pendant un certain temps, vous avez sûrement participé à quelques raids Tera. Ceux-ci sont essentiels pour chasser les Pokémon brillants. Une fois que vous avez terminé les trois quêtes principales des jeux, vous aurez accès à des raids Tera cinq étoiles. Dans ces rencontres de boss, vous affronterez des Pokémon de niveau 75 rendus encore plus puissants par leur état terastalisé, exploitant l’énergie cristalline chaotique qui circule dans Paldea.

Pour maximiser vos chances de trouver un Pokémon brillant, yous avez besoin de collecter les ingrédients du sandwich Herba Mystica. Une fois que vous avez la bonne combinaison, vous pouvez préparez des sandwichs qui augmentent vos chances de trouver un Pokémon brillant de 300 %. Pour collecter des ingrédients Herba Mystica, vous devez participer à des raids Tera cinq étoiles.

Malheureusement, Scarlet et Violet ne les distribuent pas exactement – ​​j’ai dû faire environ six de ces raids de haut niveau avant d’avoir mon premier Herba Mystica. Notez que vous pouvez également recevoir Herba Mystica de Tera Raids six étoiles, que vous débloquez après avoir battu tous les dirigeants du gymnase Paldea pour la deuxième fois et remporté le tournoi Academy Ace, mais vos chances de les obtenir ne semblent pas plus élevées. Il est donc préférable de s’en tenir aux raids Tera cinq étoiles plus faciles (mais toujours difficiles).

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Pour vous donner une bonne chance de réussir ces raids Tera cinq étoiles, vous aurez besoin d’un équipage de Pokémon autour des niveaux 80 à 90. Dirigez-vous vers les magasins Delibird Presents autour de Paldea et récupérez des objets conçus pour être tenus au combat. Les Bande de choix et spécifications de choixqui améliorent considérablement votre attaque et votre attaque spéciale, respectivement, et le Métronomequi autorise un mouvement si vous le faites plusieurs fois de suite.

Une fois que vous aurez terminé quelques-uns de ces Terra Raids cinq étoiles, avec de la chance, vous collecterez de l’Herba Mystica. Ils viennent dans plusieurs variétés – sucré, salé, épicé et ainsi de suite. Si vous faites un sandwich avec la bonne combinaison d’ingrédients, vous augmenterez votre taux de rencontre avec un Pokémon brillant de 300 %. Le hic, c’est que chaque recette correspond à un élément de Pokemon. Ainsi, par exemple, je voulais chasser un Magneton brillant, qui est un Pokémon de type électrique. J’ai donc créé un sandwich qui augmente la probabilité de trouver un Pokémon électrique brillant.

Et pour augmenter encore plus vos chances de trouver un Pokémon brillant, vous pouvez utiliser l’objet Shiny Charm. Mais pour l’obtenir, vous devez d’abord terminer votre Pokedex en attrapant les 400 Pokémon de Paldea. Si vous avez attrapé tous les Pokémon de Scarlet et Violet, parlez à Jacq dans le laboratoire de biologie de votre école pour obtenir le charme brillant.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Épidémies de Pokémon + sandwichs = succès brillant

Il est maintenant temps de tout mettre ensemble. Une fois que vous avez trouvé une épidémie et tué 60 des mêmes Pokémon, il est temps de chasser sérieusement. Tout d’abord, mettez le jeu en pause, aller dans les options et désactiver la sauvegarde automatique. Alors, sauvegarder manuellement votre jeu. Enfin, préparez votre sandwich en utilisant vos précieux ingrédients Herba Mystica.

Les mordus de sandwich dans Pokemon Scarlet et Violet ne durent que 30 minutes. La raison pour laquelle vous désactivez la sauvegarde automatique puis la sauvegarde avant de faire le sandwich est que, si vous ne rencontrez pas de Pokémon brillant dans les 30 minutes, vous pouvez fermer votre jeu et le redémarrer. avant de vous avez utilisé vos rares ressources Herba Mystica. Si vous échouez, vous pouvez ensuite le réinitialiser après avoir tué 60 Pokémon, ce qui signifie que vous n’aurez plus à répéter cette tâche laborieuse.

Comme vous le verrez une fois que vous aurez assemblé votre sandwich, vous obtiendrez un buff 3x pour les Pokémon étincelants d’un certain type (voir l’image ci-dessus), en fonction de la recette que vous avez utilisée. Il est maintenant temps d’employer la même méthode ci-dessus : recherchez des Pokémon dans la zone, redémarrez le Pokémon dans la zone en installant et en fermant un pique-nique, lavez, rincez et répétez jusqu’à ce que vous trouviez votre brillant.

Le plus difficile est de récupérer Herba Mystica des cinq étoiles Tera Raids. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez généralement trouver un Pokémon brillant environ une heure si vous suivez cette méthode. Bonne chance!

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom