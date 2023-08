Poisson trouvé sur un transformateur après une panne de courant dans le New Jersey – les responsables soupçonnent un oiseau de l’avoir laissé tomber

SAYREVILLE, NJ (AP) – Une panne de courant qui a coupé l’électricité dans une communauté du New Jersey il y a une semaine était due à un coupable improbable – un poisson qui a apparemment été lâché par un oiseau et atterri sur un transformateur, ont déclaré des responsables.

La police de Sayreville a déclaré que les employés de la Jersey Central Power and Light Company travaillant sur la panne du 12 août qui a coupé l’électricité dans une grande partie de Lower Sayreville ont trouvé un poisson sur le transformateur dans la communauté du New Jersey au sud-ouest de Staten Island à New York.

« Nous supposons qu’un oiseau l’a laissé tomber en survolant », a déclaré la police sur sa page Facebook. Dans un article ultérieur, ils se sont un peu amusés, demandant aux lecteurs de se souvenir du poisson comme « la victime de cette mort insensée », le surnommant « Gilligan » et l’appelant « un père de famille qui travaille dur » et « un père pour des milliers ». ”

Le suspect, ont-ils dit, « a été vu pour la dernière fois en train de voler vers le sud » – et les lecteurs ont été exhortés à ne pas essayer de l’appréhender car « bien qu’on ne pense pas qu’il soit armé, il peut toujours être très dangereux ».

Le porte-parole de Jersey Central Power and Light Company, Chris Hoenig, a déclaré que les animaux – généralement des écureuils – sont une cause fréquente de pannes de courant, mais que « les poissons ne figurent pas sur la liste des contrevenants fréquents ». Il a dit qu’un balbuzard pêcheur était probablement à blâmer pour la panne qui a touché environ 2 100 clients de Sayreville pendant moins de deux heures.

Hoenig a déclaré que la région de Sayreville a une grande présence de balbuzards pêcheurs, qui figuraient sur la liste des espèces menacées de l’État jusqu’à il y a moins de dix ans. La société a un programme très actif de protection des balbuzards pêcheurs et des rapaces qui comprend des enquêtes et la surveillance des nids et la relocalisation des nids qui se trouvent sur leur équipement ou trop près des lignes électriques, a-t-il déclaré.

Hoenig a déclaré à CNN que la société appréciait la patience des clients pendant la panne, mais qu’elle avait également de la sympathie pour l’aviaire présumé qui avait perdu son déjeuner.

« Si vous avez déjà laissé tomber votre cornet de crème glacée à la foire, vous connaissez le sentiment », a-t-il déclaré.

The Associated Press