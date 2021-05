Poisson cœlacanthe qui a précédé les dinosaures capturés vivants par des chasseurs de requins à Madagascar

La demande de fruits de mer frais dans le monde, en particulier les ailerons de requin et les huiles, a conduit l’industrie de la pêche à installer des filets plus larges et plus profonds dans les eaux du monde entier. Le débat fait rage sur la réduction de la pêche commerciale, le chalutage et la création de plus d’aires marines protégées. Cependant, au cours des décennies qui ont suivi, la pêche en haute mer a abouti à la pêche au filet de certains poissons rares et inhabituels au large des côtes du monde. La dernière de ces séries provient de l’océan Indien occidental au large de Madagascar.

Selon un rapport de Actualités Mongabay, un groupe de chasseurs de requins sud-africains a capturé un poisson nommé cœlacanthe, une ancienne race que l’on croyait avoir disparu à l’époque des dinosaures. La capture était en grande partie due à l’utilisation de filets maillants par les pêcheurs lors de leurs expéditions de chasse au requin. Ces filets de haute mer du nouvel âge ont pu atteindre la zone où les cœlacanthes se rassemblent, généralement à environ 328 à 492 pieds sous la surface de l’eau.Les espèces de poissons sont connues grâce à des archives fossiles datant de plus de 360 ​​millions d’années. Ils sont même antérieurs aux dinosaures, mais ont étonnamment resurgi de l’extinction en 1938. Depuis lors, ce fut le premier cas de cœlacanthe trouvé vivant et la récente redécouverte de la côte de Madagascar a choqué la communauté scientifique. Le rapport mentionnait en outre que les scientifiques étaient en mesure de l’identifier comme membre de la Latimeria chalumnae espèces et sont classées en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les cœlacanthes ont huit nageoires, de grands yeux et une petite bouche, et un motif unique de taches blanches sur leurs écailles.Avec la récente découverte, les biologistes marins appellent au renforcement des mesures de conservation pour protéger les poissons. Ils pensent que la redécouverte intervient dans le sillage de la demande croissante de produits de requin. Selon Andrew Cooke, auteur d’une nouvelle étude dans le SA Journal of Science, seule une poignée de captures a été signalée au niveau local (Madagascar) et le journal ne rendait pas compte du nombre spécifique capturé là-bas.

Le journal a également mentionné que le poisson pourrait faire face à des menaces pour survivre avec l’augmentation de la chasse au requin dans les eaux internationales.

