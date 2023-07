Poisson-chat effrayant ou copilote utile : L’IA peut-elle aider à réussir les applications de rencontres ? | Actualités scientifiques et techniques

Une photo de profil accrocheuse, des goûts musicaux qui correspondent aux vôtres et aucune opinion sur la question de savoir si l’ananas devrait aller sur la pizza.

En ce qui concerne profils d’applications de rencontres allez, ça ne va pas beaucoup mieux que ça. Vous balayez vers la droite ou envoyez un like, et rangez votre téléphone, en espérant que l’intérêt pourrait être réciproque.

Et voilà, à peine une heure s’est écoulée et vous avez égalé. L’excitation n’a d’égale que la peur écrasante de ce qui vient ensuite : entamer une conversation.

Le besoin de proposer une conversation amusante et séduisante peut être ressenti comme une pression constante. « Je me suis retrouvé à trop réfléchir à ce que devrait être la ligne d’ouverture », déclare Neo Cheng, un travailleur de la santé et vlogger. « Plus vous pensez, plus vous entrez dans cette spirale descendante. »

Après l’avoir vu manipuler discours d’hommes politiquesécole hoje travaille et même un peu de journalismele Canadien de 33 ans a décidé de voir si ChatGPT pourrait être son ailier numérique.

En février, Sky News a demandé au chatbot des conseils avant la Saint-Valentin. Mais les lignes de bavardage ringard (« Si tu étais un légume, tu serais un mignon petit concombre. ») et des commentaires effrayants sur les photos (« Votre sourire est si chaleureux et invitant! ») a reçu un coup de pouce de notre expert en rencontres.

Mais les choses ont changé depuis, l’IA se développant plus rapidement que les gens ne glissent vers la gauche sur mon profil Tinder et ChatGPT. bénéficiant d’une mise à niveau substantielle.

L’expérience

Neo a demandé à ChatGPT d’écrire une biographie de 100 mots sur Tinder, basée sur des informations le concernant.

« Un introverti avec un bon cœur », écrit-il, qui « aime essayer de nouveaux aliments » et « recherche quelqu’un avec qui partager des rires et des aventures ». Cela racontait à quel point Neo aimait tout, de l’été à aider les autres. Le ton était plus un roman d’amour mielleux qu’un profil de rencontre accrocheur.

Lorsqu’on lui a demandé quelque chose de plus concis, il a répondu: « Professionnel de la santé, Verseau introverti et YouTuber amateur. Mangeur de viande amoureux de l’été avec un sens de l’humour étrange. Aime Radiohead, Coldplay et Justin Bieber. Cherche un partenaire dans le crime pour rire et aventures. »

Image:

Le « headshot bien éclairé » de Neo recommandé par ChatGPT





Ensuite place aux photos. L’IA a suggéré d’utiliser une « photo de tête claire et bien éclairée », une photo d’action et une photo franche en dernier. Neo est allé sur sa page Instagram pour trouver des photos qui correspondaient à ses idées.

Une fois le profil terminé, chaque match a reçu une réponse écrite par ChatGPT basée sur les invites que Neo lui a données sur le profil de chaque personne.

Parler aux matchs

Quiconque a utilisé des chatbots saura qu’ils peuvent souvent avoir l’air un peu formel et utiliser un langage fleuri.

La politesse peut aller loin, cependant, et l’IA le fournit à la pelle.

« Je ne peux qu’imaginer à quel point il peut être fatiguant d’apprendre autant de nouvelles informations, mais au moins, vous faites des progrès ! » a été la réponse de ChatGPT lorsque l’un des matchs de Neo a révélé qu’ils avaient commencé un nouveau travail.

Le chatbot est également un adepte de la grammaire, de la ponctuation et des lettres majuscules – à une certaine distance de la façon dont la plupart des gens écrivent en ligne. Cela peut donner une bonne impression, dit Neo, mais cela semble un peu inauthentique.

Ses lignes de discussion sont restées ringardes: « Excusez-moi, mais je pense que vous avez laissé tomber quelque chose. Ma mâchoire. »

Averti que le match avait répondu par un « lol », ChatGPT a proposé : « Content de voir que je peux encore faire rire quelqu’un ! Vous voulez prendre un verre et voir si nous pouvons continuer à rire ? »

Image:

Neo a utilisé Tinder pour son expérience – avec « rechercher » défini sur « juste de nouveaux amis »





Se démarquer de la foule

ChatGPT était peut-être enthousiaste, mais l’expérience de Neo n’était que cela : une expérience.

La section « ce que je recherche » de son profil était définie sur « juste de nouveaux amis » et les correspondances étaient informées de la véritable nature de ses réponses avant que la conversation ne conduise à une rencontre potentielle.

Mais une enquête récente menée par la société de cybersécurité Kaspersky et l’application de rencontres Inner Circle, a révélé que plus de la moitié des hommes célibataires envisageraient vraiment d’utiliser un chatbot pour aider à parler aux matchs. Et 51% des femmes ont déclaré qu’elles l’utiliseraient pour soutenir plusieurs conversations, tout comme le fait le professeur d’université Owen.

Il laisse ChatGPT faire la majeure partie du travail et ajoute des « touches personnelles ».

« Cela faisait un moment que je n’avais pas utilisé d’applications de rencontres », explique l’homme de 44 ans. « Trouver du temps pour avoir plusieurs conversations était plus difficile que d’aller à un rendez-vous en personne.

« Créer de nouvelles lignes pour ouvrir la porte à des dates possibles peut être épuisant », dit-il. « L’utilisation de l’IA a aidé à éliminer le » blocage de l’écrivain « qui accompagne les rencontres avec les applications. »

Une nouvelle ère du catfishing ?

Mais pour Jay Dodds, co-fondateur de l’application de rencontres Bonkers, qui a placé la sécurité des utilisateurs au centre de ses préoccupations, même les lignes de chat générées par l’IA vont un peu trop loin.

Image:

Jay Dodds avec Emma Kay, fondatrice de WalkSafe, une application de sécurité qui a été intégrée à Bonkers, afin que les utilisateurs puissent laisser leurs proches suivre leur emplacement à une date





« Je déteste l’idée » d’utiliser l’IA pour trouver ou parler à un match, dit Dodds. « Je suis un passionné de technologie et il y a une place pour l’IA, mais quand il s’agit d’applications de rencontres, c’est la pire idée possible.

« Même si vous créez une ligne de chat, si ce n’est pas quelque chose que vous feriez naturellement, vous donnez déjà une fausse idée de vous-même.

« Nous voulons promouvoir la sécurité, et la pêche au chat n’en fait pas partie. »

L’enquête de Kaspersky et Inner Circle a également soulevé des inquiétudes quant à une nouvelle ère de pêche au chat basée sur l’IA, 57% des personnes interrogées estimant que son utilisation dans un cadre de rencontres en ligne est malhonnête.

‘Faire une vérification de sens’

L’entraîneur de rencontres Hayley Quinn est également prudent quant au rôle de l’IA dans la recherche de l’amour. Elle encourage les gens à faire une « vérification de sens » avant de mettre en pratique les lignes générées, en s’assurant qu’elles sont appropriées.

Et pour ceux qui craignent d’être du côté des destinataires, il y a des choses à surveiller.

Neo dit de son expérience que les signes incluent des réponses en phrases complètes « où tout est parfait ». « Si les gens répondent par des phrases complètes, des points complets, bien résumés, cela me rendrait un peu paranoïaque », ajoute-t-il.

En effet, son expérience l’a laissé moins convaincu du rôle de l’IA dans une véritable tentative à ce jour.

« Si vous utilisez l’IA, lorsque vous allez à un rendez-vous, c’est à votre détriment », dit-il. « Il n’y a pas d’aide, tu es tout seul : qu’est-ce que tu vas dire ? »

Comme si les applications de rencontres n’étaient pas déjà chargées de drapeaux rouges, des photos suspectes en basse résolution aux questions évitées, cette nouvelle ère courageuse – ou terrifiante – de l’IA en a peut-être lancé une autre : Qui écrit même ces messages ?