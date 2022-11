Poisson avec des ailes ? Des chercheurs découvrent plusieurs créatures fascinantes au fond de l’océan

Un groupe de chercheurs a découvert les créatures marines les plus insolites de l’océan profond lors d’enquêtes sur deux nouveaux parcs marins qui les ont laissés perplexes. Le biologiste des poissons, Yi-Kai Tea, s’est rendu sur Twitter pour partager des photos du poisson volant qu’il a capturé au cours de son enquête. Sur les photos, on peut voir les poissons voler avec leurs nageoires en forme d’ailes. En plus des images majestueuses de ces créatures volantes, il a écrit : « J’ai photographié des poissons volants toute la journée, tous les jours. Je pense que nous sommes jusqu’à 6 espèces maintenant, mais je devrai vérifier. Quel groupe étonnant de poissons sont-ils ». Il a ensuite partagé quelques faits intéressants à ce sujet. “Saviez-vous que les poissons volants peuvent avoir une ou deux paires de nageoires élargies en forme d’ailes ?” il a dit.

Il a ajouté: «En plus de leurs nageoires remarquables, ils ont également des nageoires caudales asymétriques, avec un lobe inférieur plus long. Ils l’utilisent pour rouler sur la surface de l’eau avant de se pousser pour le deuxième tour de vol.

Un autre poisson qui a suscité l’intérêt des chercheurs était le poisson tripode, également connu sous le nom de poisson araignée tripode. Il a des rayons de nageoire pelvienne allongés et une nageoire caudale allongée. Il les utilise pour « se tenir » immobile sur le fond marin. La légende disait: «Présentation de l’un des poissons les plus fascinants que nous ayons trouvés dans nos enquêtes #deepsea des eaux près des îles Christmas et Cocos (Keeling). C’est le #tripodfish ou araignée tripode. Consultez le message ci-dessous.

Non seulement cela, mais ils ont également découvert un bernard-l’ermite. Ces coraux mous visqueux incorporent des matériaux de sable pour se structurer. Jetez un oeil à la publication ci-dessous.

https://www.instagram.com/p/Cj03TEQSG8C/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1c414591-1a7c-4a00-a10e-876c2fbef675

Selon Sciencealert, lors de leur enquête sur deux nouveaux parcs marins, un groupe de chercheurs a découvert les créatures marines les plus insolites. C’est à environ 2 500 kilomètres au large de la côte ouest de l’Australie. Les chercheurs ont découvert des poissons sur pilotis, des créatures limoneuses, des platax des grands fonds et d’autres créatures.

Selon Tim O’Hara, conservateur principal des invertébrés marins aux Museums Victoria (MV), “la région est couverte d’énormes monts sous-marins formés à l’époque des dinosaures et la région se situe à une jonction critique entre les océans Pacifique et Indien”. O’Hara a poursuivi en disant qu’ils étaient très enthousiastes à l’idée de découvrir de nouvelles espèces, et peut-être même de nouvelles branches de l’arbre de vie, qui étaient auparavant cachées sous les vagues dans cette région inexplorée.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici