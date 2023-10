Points pilotes, classement, calendrier des huitièmes de finale

La NASCAR Cup Series a atteint son huitième rang d’élite après que quatre autres pilotes ont été éliminés du championnat.

Les anciens champions de la série Kyle Busch et Brad Keselowski ont été exclus des séries éliminatoires avec les finalistes de 2022 Ross Chastain et Bubba Wallace après la course de dimanche sur le Roval du Charlotte Motor Speedway, remportée par AJ Allmendinger.

Huit pilotes accèdent désormais à la troisième manche de trois courses, cherchant une place dans les quatre derniers, où une course décidera du champion 2023. William Byron, qui mène la série avec six victoires en 2023, est en tête du classement avec les points réinitialisés pour commencer la manche.

Les huitièmes de finale débutent avec deux ovales intermédiaires – Las Vegas Motor Speedway et Homestead-Miami Speedway – avant une course éliminatoire finale sur la piste la plus ancienne et la plus petite de NASCAR, Martinsville Speedway.

Comment se déroulent les éliminatoires de la NASCAR Cup Series ?

Les séries éliminatoires comprennent 10 courses, en commençant par 16 pilotes. Les neuf premières courses sont divisées en trois tours de trois courses chacun, les vainqueurs passant automatiquement au tour suivant. Quatre pilotes seront éliminés après les troisième, sixième et neuvième courses, laissant les quatre derniers se battre pour le championnat le 5 novembre au Phoenix Raceway.

Quel est le classement après la sixième course des séries éliminatoires ?

Voici les points après la course de dimanche au Charlotte Motor Speedway, la dernière course de la deuxième manche (*-ancien champion) :

William Byron, Hendrick Motorsports — 4 041 points Martin Truex Jr.*Joe Gibbs Racing — 4 036 points Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing — 4 032 points Kyle Larson*Hendrick Motorsports — 4 024 points Chris Buescher, RFK Racing – 4 021 points Christopher Bell, Joe Gibbs Racing — 4 016 points Tyler Reddick, 23XI Racing — 4 016 points Ryan Blaney, équipe Penske — 4 014 points

Sur quelles chaînes de télévision sont diffusées les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series ?

Les quatre dernières courses éliminatoires seront télévisées sur NBC.

Y aura-t-il des diffusions en direct des courses éliminatoires de la NASCAR Cup Series ?

Toutes les courses éliminatoires peuvent être diffusées en direct sur le Site Web de NBC Sports et l’application NBC Sports.

Quel est le calendrier des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series ?

Avec dates, piste, heure et réseau TV ; Toutes les heures sont de l’Est.

Dimanche 3 septembre : Darlington Raceway (ovale de 1,366 mile). Gagnant: Kyle Larson

Dimanche 10 septembre : Kansas Speedway (ovale de 1,5 mile). Gagnant: Tyler Reddick

Samedi 16 septembre : Bristol Motor Speedway (ovale de 0,533 mile). Gagnant: Denis Hamlin

Dimanche 24 septembre : Texas Motor Speedway (ovale de 1,5 mile). Gagnant: William Byron

Dimanche 1er octobre : Talladega Superspeedway (ovale de 2,66 milles). Gagnant: Ryan Blaney

Dimanche 8 octobre : Charlotte Motor Speedway (parcours routier/ovale de 2,28 milles). Gagnant: AJ Allmendinger

Dimanche 15 octobre : Las Vegas Motor Speedway (ovale de 1,5 mile), 14h30, NBC

Dimanche 22 octobre : Homestead-Miami Speedway (ovale de 1,5 mile), 14h30, NBC

Dimanche 29 octobre : Martinsville Speedway (ovale de 0,526 mile), 14 h, NBC

Dimanche 5 novembre : Phoenix Raceway – course de championnat (ovale de 1 mile), 15 h, NBC