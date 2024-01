Points forts du premier jour de pratiques sur mobile

Mobile, AL — La saison de repêchage bat son plein alors que le Senior Bowl est en cours, les équipes américaines et nationales tenant leurs premiers entraînements au Hancock Whitney Stadium mardi.

Au cours de séances consécutives de deux heures, les entraînements de mardi ont offert un excellent aperçu du repêchage de la NFL 2024 dans un environnement très semblable à celui d’un camp d’entraînement. L’objectif des équipes est de voir ces prospects s’affronter et mettre en valeur leurs compétences, ce qui signifie que cela ne nécessite pas trop de planification et de planification de match. Certains éléments visent à préparer les joueurs pour le match de samedi. Mais, dans l’ensemble, l’idée est de permettre aux dépisteurs d’évaluer les joueurs par rapport à des compétitions de calibre NFL plutôt que de gagner un match de football.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous devons également mentionner que, selon toute vraisemblance, le troisième choix au classement général ne sera pas au Senior Bowl cette semaine. Au lieu de cela, nous discutons des perspectives susceptibles de sortir du tableau à la fin du premier tour jusqu’à la troisième journée du repêchage de cette année. Ceci dit, les picks n°34 et n°68 pourraient très bien être en Mobile.

Il y a encore beaucoup d’informations précieuses à recueillir cette semaine, et nous continuerons de marteler les trois postes que l’entraîneur-chef Jerod Mayo souligne comme étant les plus grands besoins des Patriots : quart-arrière, receveur large et plaqueur offensif.

Voici nos plus grands hauts et bas depuis l’entraînement d’ouverture du Senior Bowl de mardi :

1. Des journées tièdes pour les meilleurs quarterbacks, mais quelques dormeurs qui se démarquent sur mobile

L’entraînement d’ouverture de l’équipe nationale mettait en vedette deux espoirs de quart-arrière lors de la discussion du premier tour : Michael Penix, Jr. (Washington) et Bo Nix (Oregon). Bien que les deux marques n’aient vraiment “époustouflé” personne, il convient de noter que c’est la première fois qu’elles se lancent dans une attaque patchwork contre ces récepteurs. De plus, c’était une journée légère en termes de répétitions/tentatives de passes du quart-arrière, donc personne n’aurait dû s’attendre à des feux d’artifice. Cela dit, voici des notes sur les quarts-arrières :

“Bazooka” Joe Milton (Tennessee) – La force des bras de Milton pour faire passer le ballon au milieu du terrain et le lancer en mouvement se démarquait du reste de ses coéquipiers de l’équipe américaine. Milton a un bras actif avec une bonne élasticité du bras pour générer de la vitesse sous différents angles et plates-formes. Il a réalisé le meilleur lancer lors d’une séance à 7 contre 7 au cours de laquelle il a travaillé sur une route de couture jusqu’à l’ailier rapproché de K-State Ben Sinnott et avait l’air naturel, lançant à différents niveaux des actions de contrebande. Ma comparaison pour Milton est la troisième journée d’Anthony Richardson. Il n’est pas aussi bizarre avec sa mobilité et son talent de bras, mais il possède un ensemble de compétences similaire à celui du QB des Colts, qui a terminé quatrième au classement général en 2023.

Michael Penix (Washington) – Penix allait bien. Il a réalisé le meilleur lancer vers le bas de la journée lors d’exercices d’équipe pour l’offensive nationale sur une route croisée vers Roman Wilson du Michigan, ce qui a montré la fermeture éclair qu’il peut mettre sur le ballon pour battre un défenseur de clôture jusqu’au point de capture. Il a pris quelques sacs sur des représentants où il semblait avoir peu d’options. Dans l’ensemble, il ne s’est pas aidé, mais il ne s’est pas blessé non plus. Penix devra espérer que sa cassette tiendra le coup jusqu’à la fin, car il y a du buzz et de l’anticipation parmi les recruteurs au sujet de ses évaluations médicales au cours des prochains mois.

Michael Pratt (Tulane) – Au début, Pratt avait l’air un peu dépassé par la vitesse de jeu et ne testait pas les fenêtres sur le terrain, même en 7 contre 7. Son manque d’agressivité était inquiétant, mais il a ensuite laissé tomber un joli lancer dans le seau dans un virage profond. Ces plans intermédiaires tactiles sur les croisements/coins/itinéraires de navigation sont le pain et le beurre de Pratt, donc c’était bien de voir cela se traduire de sa bande Tulane au terrain d’entraînement du Senior Bowl.

Spencer Rattler (Caroline du Sud) – Rattler figurait sur ma liste de « gagnants » jusqu’à ce qu’il lance une interception à la toute fin de l’entraînement. Le problème avec Rattler était son timing et sa vitesse de traitement, et il a bien réussi à lire ses lectures, ce qui a attiré l’attention des éclaireurs présents. Cependant, il a lancé une mauvaise interception en fin de séance où il a perdu la trace du coin arrière alors qu’un itinéraire croisé se développait et a lancé le ballon directement au CB Carlton Johnston de Fresno State – il ne l’a tout simplement pas vu. Dans l’ensemble, Rattler a quelques traits de calibre de départ avec lesquels travailler, mais c’est un joueur de haut en bas. Il ne mesure également qu’un peu plus de 6 pieds de haut. Son manque de taille était perceptible.

Bo Nix – Ce fut un entraînement difficile pour Nix, qui a eu du mal avec la précision sur plusieurs lancers manqués. Il a effectué une passe large sur un crosser bootleg à Tez Walker, puis a lancé une balle de terre à Roman Wilson sur un autre in-breaker. Nix a eu une production au premier tour la saison dernière, mais sa précision/placement de balle est très incohérent sur tout ce qui dépasse dix mètres aériens.

2. Michigan WR Roman Wilson est la vraie affaire, et d’autres gagnants et perdants chez Wide Receiver

De ce point de vue, le receveur du Michigan Roman Wilson était le meilleur joueur sur le terrain pour les deux sessions.

Wilson possède tous les attributs d’un récepteur Z/slot à haut volume qui peut gagner sur plusieurs alignements et aux trois niveaux. Le produit du Michigan a le don de gagner tôt dans ses parcours et est astucieux jusqu’au point d’arrêt pour créer une séparation verticale – un mélange vraiment impressionnant de QI de course, de rapidité et d’éclatement. La comparaison professionnelle est Amon-Ra St. Brown. Voici d’autres notes des récepteurs larges mardi :

Ladd McConkey (Géorgie) – McConkey a offert un spectacle absolu lors des face-à-face avec son parcours très avancé et sa rapidité. Cependant, il convient de noter qu’il n’a pas eu le même succès lors des exercices d’équipe. En tant que slot/Z rapide et sournois, vous vous attendez à ce que McConkey soit une star du 1v1. Pourtant, il mérite ses fleurs pour être allé là-bas et l’avoir fait. La capacité de McConkey à effectuer des coupes angulaires, à rythmer ses itinéraires et à remporter des batailles de levier au début de ses parcours est extrêmement avancée – il ressemble à un homme avec un plan pour s’ouvrir. Il y a du Hunter Renfrow avec un petit mélange d’Adam Thielen dans son jeu.

Brenden Rice (USC) – Fils du Temple de la renommée de la NFL Jerry Rice, Brenden Rice est une race de receveur différente de celle de son père légendaire. Rice est un gagnant de ballon en aval qui utilise un cadre de 6 pieds 2 pouces pour gagner en tant que receveur X vertical. Sa capacité à finir par contact et à jouer avec le ballon avec des mains fortes m’a impressionné. Rice n’est pas un pur séparateur comme papa mais un receveur extérieur physique qui peut gagner sur le terrain.

Xavier Legette (Caroline du Sud) – Pour la défense de Legette, ce ne sont pas les entraînements à contact léger dans les obus qui lui permettent de gagner. C’est un athlète trapu et explosif connu pour sa grande vitesse et son dynamisme en tant que porteur de ballon. Cependant, il a eu du mal, obtenant un score de 0 sur 4 dans les exercices en tête-à-tête. Principalement parce qu’il n’a pas pu terminer ses jeux dans la phase finale du parcours. Legette s’est empilé verticalement à plusieurs reprises mais n’a pas pu s’éloigner de la couverture et terminer au point de rattrapage, alors que ses quatre répétitions 1v1 étaient des balles de go. Je m’inquiète de sa capacité à parcourir différents itinéraires et à faire plus de terrain autre que des captures contestées avec le YAC planifié. Il n’a également atteint que 6 pieds 1 pouce et 223 livres, donc il n’est pas si grand pour un catcheur contesté. Legette dégage une ambiance Laviska Shenault.

Tez Walker (UNC) – J’étais ravi de voir Walker cette semaine car il a un équipement explosif sur le film et s’associerait très bien avec le quarterback de l’UNC Drake Maye. Malheureusement, Walker a eu du mal à se séparer à l’entraînement, ce qui a systématiquement conduit à des batailles au point de rattrapage. Hormis quelques inclinaisons de premier niveau où il s’est glissé sous la couverture, il n’y avait pas beaucoup de séparation en aval ici. Walker a également eu deux gouttes. Il y a eu des moments où il a fait preuve d’un bon contrôle du corps et de ses mains pour réaliser des attrapés en dehors de son cadre.

3. Oklahoma OT Tyler Guyton à la tête d’un solide groupe de plaquages ​​offensifs

La position la plus impressionnante sur les listes du Senior Bowl est celle du tacle offensif. C’est une bonne année pour les Patriots qui ont besoin d’OT, en particulier parmi les 40 premiers choix, où de nombreux éclaireurs s’attendent à ce qu’environ dix plaqués offensifs sortent du tableau au début de la deuxième journée :

Tyler Guyton (Oklahoma) – Guyton n’est pas encore un produit fini, avec quelques erreurs techniques qui entraînent des pertes rapides. Cependant, c’est un ailier rapproché converti qui est relativement nouveau dans ce poste et est un athlète stellaire avec une taille énorme (6-7, 328, bras de 34 pouces). Guyton a réalisé une course incroyable au cours de laquelle il a dominé tout au long des exercices de blocage de course et de blocage de passes. Il a monté Chris Braswell, le coureur de pointe de l’Alabama, au sol sur une répétition où Braswell a tenté de prendre son virage. Guyton a un plafond incroyablement haut, mais des défaites rapides contre Nelson Ceasar de Houston lors d’un mouvement de rotation intérieure et une autre défaite rapide lors d’un exercice de réglage des bords montrent qu’il est vert. Pourtant, avec ces traits athlétiques et cette puissance brute, Guyton a un immense potentiel.

Taliese Fuaga (État de l’Oregon) – Dans l’ensemble, une bonne performance de Fuaga, qui a commencé l’entraînement brûlant. La capacité de Fuaga à atteindre rapidement ses repères pour faire passer les rushers jusqu’au quarterback était un défi pour les rushers de pointe de l’équipe nationale. Il a également une excellente vitesse de pied et un excellent équilibre en tant que bloqueur de course. Cependant, Fuaga s’est calmé vers la fin de l’entraînement, se faisant battre sur une course de vitesse qui aurait été une décision d’attente. Cela vaut la peine de surveiller le deuxième jour pour voir si l’endurance est un problème pour Fuaga.

Patrick Paul (Houston) – Paul est un mauler avec une excellente taille (6-7, 333, bras de 36 pouces) et a également été l’un des testeurs sportifs les plus remarquables de Mobile. Sa taille joue parfois contre lui contre les power rushers qui peuvent passer sous ses coussinets lors des courses de taureaux, mais il va déplacer les gens et a la vitesse du pied pour refléter autour de l’arc dans pass pro. Paul est une option intrigante pour le deuxième jour pour les Patriots, avec de nombreux avantages en matière de développement.