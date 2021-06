Points forts des jumeaux Elon Musk, Jack Dorsey et Winklevoss

Cependant, il y avait aussi un fort contingent vêtu de la tenue d’affaires standard de Wall Street, un autre signe de l’intérêt croissant du grand public pour la crypto-monnaie la plus populaire au monde. « Qu’il s’agisse de participants ou simplement à Miami pour les événements, il s’agit d’une participation plus institutionnelle que je n’en ai jamais vue lors d’une conférence sur le bitcoin », a déclaré à CNBC Nic Carter, partenaire fondateur de Castle Island Ventures.

Le regard de la foule était mitigé. Images de conférence comme des sacs banane de couleur néon, des lunettes de soleil de marque Bitcoin 2021 et des t-shirts avec des jeux de mots crypto et des hashtags. Certains semblaient prêts pour une rave estivale, portant des bikinis dans la salle des médias.

Un laissez-passer standard pour l’événement coûte 1 499 $. Certains invités ont payé pour un bracelet orange très convoité, connu sous le nom de « Whale Pass », qui tire son nom d’un terme utilisé pour décrire les personnes qui détiennent de grosses sommes de bitcoin. Le pass donnait accès à une journée supplémentaire de conférenciers, à des soirées exclusives et à un espace privé dans la salle des congrès, doté d’un bar gratuit. Le premier jour de la conférence, il se vendait sur Eventbrite pour 21 000 $, plus des frais de transaction de 529 $.

L’énergie était électrique. Une foule sans masque et à guichets fermés de 12 000 participants a passé deux jours à se réjouir, à se serrer dans ses bras, à envoyer des cryptos de portefeuille en portefeuille et à conclure des accords commerciaux entre les panels et les discours. La nouveauté de participer à un événement largement indoor, sans restrictions Covid, a contribué à l’ambiance.

À Bitcoin 2021, présenté comme le plus grand événement bitcoin de l’histoire, des légions de fans fidèles ont bravé des jours à 90 degrés pour parler de tout ce qui concerne la crypto. De nombreux participants à la conférence étaient des maximalistes du bitcoin, une expression utilisée pour décrire les personnes qui pensent que le bitcoin, et pas nécessairement d’autres crypto-monnaies, est l’avenir de la finance. La plupart prévoient BTD (acheter la baisse) et HODL (tenir bon pour la vie).

« Il n’y a aucun moyen de quantifier à quel point un événement comme celui-ci stimule les affaires », a déclaré Mati Greenspan, gestionnaire de portefeuille et fondateur de Quantum Economics, qui est arrivé d’Israël mercredi soir pour l’événement. « Ce qui pourrait me prendre une heure en réunion à la maison peut être fait en cinq ou dix minutes lors d’une conférence. Donc, chaque heure vaut cinq ou dix réunions. »

Pour les milliers de personnes qui n’ont pas obtenu de billet officiel pour l’événement, les fêtes et les rassemblements tangentiels ont été le véritable tirage au sort. Il y avait des soirées yacht avec un thème DeFi (finance décentralisée), des matchs de lutte de sumo, des ouvertures de galeries d’art NFT et des cocktails dédiés à parler de Bitclout, un réseau social construit sur la technologie blockchain qui sous-tend la plupart des crypto-monnaies.

Carter lui-même envisage le déménagement. « Presque tous ceux à qui j’ai parlé sont très optimistes sur le Texas et la Floride et plutôt baissiers sur New York, San Francisco et Boston », a-t-il déclaré. « Je suis parti en pensant que je vais faire cette transition moi-même. »

Désormais, toute la ville semble s’y mettre. « Des serveurs aux chauffeurs Uber, un videur à la boîte de nuit et même une dame vendant des tchotchkes au centre commercial, la plupart des habitants que j’ai rencontrés sur le terrain semblaient quelque peu familiers avec les crypto-monnaies, et beaucoup d’entre eux sont HODLing », a déclaré Greenspan, de la quelques jours qu’il a passés à Miami.

Cameron Winklevoss portait un t-shirt avec une photo du bâtiment de la Réserve fédérale avec une légende indiquant « Rage against the machine », une référence à la façon dont le bitcoin n’est pas contrôlé par une banque centrale.

Dorsey a également doublé son engagement envers la crypto-monnaie. « Si je n’étais pas chez Square ou Twitter, je travaillerais sur Bitcoin. S’il avait besoin de plus d’aide que Square et Twitter, je les laisserais pour Bitcoin », a déclaré Dorsey.

Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss (LR), créateurs de l’échange crypto Gemini Trust Co. sur scène lors de la Convention Bitcoin 2021, une conférence sur la crypto-monnaie tenue au Mana Convention Center à Wynwood le 4 juin 2021 à Miami, en Floride.

« Il y a des centaines de personnes dans ces endroits et vous n’avez pas à leur expliquer le bitcoin ; ils le comprennent intuitivement », a expliqué Carter. « C’était l’une des meilleures parties de la conférence pour moi : rencontrer des gens qui ont ressenti l’impact réel de l’effondrement de la monnaie et voir comment ils utilisent le bitcoin. »

Elon Musk n’était pas physiquement à Miami mais sa présence s’est définitivement fait sentir. Dès le début de la conférence, le prix du bitcoin a chuté suite à un tweet du PDG de Tesla qui impliquait qu’il rompait avec la devise.

Max Keiser, un détenteur de bitcoins de premier plan, a commencé sa conversation au coin du feu en maudissant le nom de Musk, en criant: « F— Elon! » plusieurs fois.

Sur la scène principale, Dorsey a pris ce qui semblait être un coup voilé de la critique de Musk sur l’impact environnemental de l’extraction de bitcoins, affirmant qu’elle « incitait en fait à plus d’énergie renouvelable ».

« Il suffit de regarder l’économie de celui-ci et, en fin de compte, les mineurs doivent réaliser des bénéfices et obtenir une énergie renouvelable bon marché maximise leur potentiel de profit. C’est vraiment aussi simple que cela », a poursuivi Dorsey. « Je pensais avoir un accord avec des personnalités notables, et cela a semblé changer en quelques semaines et maintenant c’est dans un endroit étrange. »

Michael Saylor, un défenseur de premier plan de la cryptographie et PDG de MicroStrategy – une société qui a acheté du bitcoin pour son bilan l’année dernière, avant Square et Tesla – a poussé les commentaires de Dorsey un peu plus loin.

« C’est l’utilisation d’énergie intermittente à plus haute valeur ajoutée. C’est l’utilisation d’énergie renouvelable à plus haute valeur ajoutée. C’est l’utilisation à plus haute valeur ajoutée d’énergie gaspillée ou échouée. Et c’est juste l’utilisation d’énergie à plus haute valeur ajoutée, point final », a déclaré Saylor.

Le joueur de la NFL et fan de bitcoin Russell Okung a lancé vendredi une campagne d’affichage avec le slogan « Stick to space, Elon », une référence au fait que Musk devrait rester dans sa voie et laisser la cryptographie à ceux de l’industrie.

La plupart des participants à la conférence ont déclaré qu’ils ignoraient ses commentaires malgré tout. Beaucoup ont dit qu’ils ne pensaient pas que Musk, ou qui que ce soit d’autre – pas même les gouvernements – puisse arrêter le bitcoin. Une personne dans la file d’attente l’a traité de clown, faisant référence à sa promotion d’une nouvelle crypto-monnaie au nom pornographique au cours du week-end.