JERUSALEM – Aimez-le ou détestez-le, et la plupart des gens qui ont prêté attention tombent dans un camp ou l’autre, l’ambassadeur David M. Friedman terminera sa tournée de service en Israël ce mois-ci après avoir gravé son nom dans l’histoire comme l’un des plus influents d’Amérique. envoyés. C’est M. Friedman, 62 ans, qui a conduit la refonte radicale de la politique de la Maison Blanche à l’égard du conflit israélo-palestinien, en imaginant la liste apparemment interminable de cadeaux politiques que le président Trump a accordés au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à ses partisans de la droite israélienne. « Il a établi un programme très ambitieux », a déclaré Jared Kushner, le gendre du président, qui a supervisé l’équipe de la Maison Blanche au Moyen-Orient. «Franchement, vers la fin, nous étions presque à court de choses à accomplir, parce que David avait accompli tant de choses impensables. Ses adversaires étaient d’accord. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, l’a qualifié de «fils de chien» et a refusé de le rencontrer. Les groupes juifs libéraux l’ont accusé d’essayer de tuer une solution à deux États.

L’administration Trump a déclaré vouloir parvenir à la paix. Il quittera ses fonctions ce mois-ci aussi loin que jamais de cet objectif. Mais écarter toute notion d’impartialité a permis à l’administration d’aller de l’avant avec une série de politiques auxquelles les administrations précédentes avaient résisté. Reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël en 2017 et y transférer l’ambassade de Tel Aviv a rompu avec des décennies de politique américaine et, selon les critiques, n’a obtenu aucune concession d’Israël en retour. Et ce n’était que le début.

M. Friedman a renversé la politique établie traitant les colonies juives en Cisjordanie occupée comme des obstacles à la paix, illégales et interdites aux autorités américaines. Il les a déclarés faisant partie d’Israël, assurant à leurs résidents qu’ils ne seraient jamais évacués et que les États-Unis ne les considéraient plus comme des voleurs de terres volées.

Donateur et ardent défenseur des colonies dans sa vie pré-plomatique, M. Friedman fait un point d’honneur de visiter eux et banni le terme «occupé» à partir de documents du Département d’État. « Il a normalisé beaucoup de comportements et de déclarations dans lesquelles nous avons vraiment changé la politique américaine », a déclaré M. Kushner. La Maison Blanche a réduit l’aide financière des Palestiniens à zéro, essayé de saborder leur agence pour les réfugiés, ont dénoncé leurs dirigeants et chassé leurs émissaires de Washington. Le plan de paix Trump, dévoilé il y a un an, a adopté la position du gouvernement israélien sur presque toutes les grandes questions en suspens. Les Israéliens devaient accepter à peine plus que le fait d’un État palestinien; les Palestiniens ont dû avaler presque tout le reste. En revenant sur ses quatre années, M. Friedman a exulté de la façon prolifique et, selon lui, irrévocablement, l’administration avait modifié la façon dont le conflit était perçu. «Il n’y a pas de retour sur ce que nous avons pu faire», a-t-il déclaré dans une interview lundi dans un bâtiment qui abritait la mission américaine auprès des Palestiniens jusqu’à sa dissolution. «Je suis franchement quelque part entre accro et intoxiqué par ce que j’ai pu faire, et la joie que cela me procure.