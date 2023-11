Points de vue des États-Unis et de la Chine dans 24 pays

Ces dernières années, les opinions sur les États-Unis et la Chine ont beaucoup changé. Cette année, les États-Unis sont largement perçus de manière positive dans les 24 pays interrogés. Dans le même temps, la Chine est perçue de manière beaucoup plus négative, notamment dans les pays à revenu élevé. Mais la favorabilité ne dit pas tout. Les deux pays sont perçus positivement à certains égards et négativement à d’autres.

Sur la base d’enquêtes menées dans 24 pays, nous examinons comment les États-Unis et la Chine se comparent sur plus de 10 mesures différentes, allant de la confiance dans leurs dirigeants à l’opinion de leurs universités et de leurs réalisations technologiques. Nous nous concentrons sur le différence dans la façon dont les gens perçoivent les deux superpuissances.

Prenons comme exemple un aspect de la politique étrangère. En Grèce, 93 % des sondés déclarent que les États-Unis s’ingèrent dans les affaires des autres pays, contre 56 % qui disent la même chose de la Chine, soit une différence de 37 points de pourcentage. Le drapeau grec est donc tracé plus à gauche, plus près de l’extrémité américaine de l’échelle, à 37.

Les Australiens voient cependant peu de différence entre les superpuissances et considèrent les États-Unis (79 %) et la Chine (77 %) comme des puissances interventionnistes. Le drapeau australien est donc tracé à 2, proche du point médian, ce qui ne représente aucune différence dans les notes des deux pays sur cette mesure.

Dans les 24 pays étudiés, nous constatons que même si les majorités dans la plupart des pays considèrent les États-Unis et la Chine comme étant enclins à s’ingérer dans les affaires d’autres pays, les États-Unis sont presque toujours plus susceptibles d’être décrits de cette façon. Tous les drapeaux sont donc généralement à gauche du milieu et plus proches de l’extrémité américaine. Ces mesures peuvent être consultées pour chaque pays en survolant le drapeau de ce pays.

Les évaluations sur la prise en compte par les États-Unis et la Chine des intérêts de chaque pays dressent un tableau quelque peu différent. La plupart des drapeaux se trouvent toujours à gauche du point médian – et plus près de l’extrémité américaine – parce que davantage de personnes dans tous les pays estiment que les États-Unis défendent les intérêts de leur pays plutôt que la Chine. Mais les drapeaux sont plus dispersés sur toute l’échelle parce que les publics ont des sentiments très différents les uns des autres à ce sujet.

Nous pouvons également constater des différences entre les pays à revenu intermédiaire et élevé. Sélection pays à revenu intermédiaire en bas à droite du graphique montre que les pays à revenu intermédiaire sont pour la plupart regroupés autour du point médian de l’échelle et qu’ils évaluent les États-Unis et la Chine de la même manière.

A l’inverse, sélectionner pays à revenu élevé montre qu’ils sont regroupés à gauche, accordant des notes plus élevées aux États-Unis qu’à la Chine lorsqu’il s’agit de prendre en compte les intérêts des autres pays.

Les États-Unis obtiennent également des notes plus élevées que la Chine pour leur contribution à la paix et à la stabilité mondiales, et les différences dans les évaluations sont souvent de 30 points ou plus. La différence est la plus grande au Japon, où 79 % des sondés estiment que les États-Unis contribuent au moins dans une certaine mesure à la stabilité internationale et seulement 14 % disent la même chose de la Chine, soit une différence de 65 points. Bien qu’elles restent importantes dans de nombreux pays, les différences sont plus faibles dans de nombreux pays à revenu intermédiaire. Et en Indonésie et en Hongrie, les contributions des États-Unis et de la Chine à la paix et à la stabilité mondiales sont perçues sous un angle similaire.