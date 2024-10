Points de vue des candidats municipaux sur l’eau et la Cumberland Plateau Water Authority

14 octobre — La question est venue de la commissaire du comté de Cumberland, Sue York.

« Si vous êtes élu au Conseil, que pensez-vous de la nouvelle autorité de l’eau qui a été créée ? » » a demandé le commissaire, qui représente le 1er district du comté, lors du forum des candidats au conseil municipal de Crossville au Cumberland County Playhouse.

La Cumberland Plateau Water Authority a été créée en 2022 par l’Assemblée générale du Tennessee pour travailler avec les districts de services publics sur des projets régionaux visant à assurer l’approvisionnement en eau du comté enclavé qui attire chaque jour de nouveaux résidents.

Crossville possède le plus grand district d’eau du comté. Lui et le Crab Orchard Utility District sont également les seuls à disposer de lacs d’approvisionnement en eau et d’usines de traitement de l’eau. Aucun district n’est obligé d’adhérer à l’autorité.

Voici des extraits des réponses des candidats à la question :

Kris Cole : « La seule chose que je peux dire, c’est que j’ai entendu dire qu’ils travaillaient très dur, mais je n’ai pas encore eu d’expérience avec eux. … Faire en sorte qu’une autorité de l’eau aille déjà dans la bonne direction. pour faire face aux problèmes d’eau que nous avons.

Mark Fox : « Je pense que Crossville, par définition, est déjà l’autorité de l’eau. … Je pense que le service des eaux de Crossville a probablement un impact sur la majorité d’une manière ou d’une autre de tous nos départements de Crossville. Renoncer à cette autonomie ou la céder à le point où le principal contributeur à l’autorité de l’eau n’a pas de participation majoritaire… cela ne me convient tout simplement pas, il faudrait que j’en sache davantage sur les enjeux… Je pense que c’est un travail en cours. , mais je ne pense pas que ce soit encore presque terminé.

JH Graham III : « Il n’y a aucune condition dans laquelle je tolérerais ou soutiendrais l’abandon d’actifs remplaçables d’une valeur de 150 millions de dollars du service des eaux de la ville de Crossville, ni les droits d’eau sur Holiday Lake, Lake Tansi ou Meadow Park Lake. Je crains que ces les actifs sont donnés, loués ou vendus à l’autorité des eaux, les employés actuels perdraient leur emploi et leurs avantages sociaux, et je n’arrive pas à comprendre pourquoi nous ferions quelque chose comme ça si nous n’avons que trois voix sur un total de sept sur l’autorité. »

Rob Harrison : « J’ai assisté à presque toutes les réunions des autorités chargées de l’eau. J’aime essayer de comprendre ce qui motive ces choses. Je pense que l’État essaie d’encourager la régionalisation. … Je parlais à Randall Kidwell, et son papa a fondé le Catoosa Water District, je crois. … Il a dressé une liste de 50 études différentes en 1988 qui ont été réalisées sur le Plateau, et je l’ai encouragé à me laisser publier sur le site Web de la ville – et je l’ai fait, nous l’avons fait. … Il y a une longue liste de tentatives folles pour obtenir un nouveau lac d’eau potable. Il y a beaucoup d’activités en coulisses à ce sujet. Il y a toutes sortes d’agences qui bloquent l’expansion. du lac Meadow Park et essayer d’obtenir un nouveau lac d’eau potable ici, Fish and Wildlife étant l’un des plus importants, mais le Service des Parcs – c’est une liste interminable de différentes agences qui essaient de nous empêcher de simplement pouvoir attraper le lac Meadow Park. l’eau avant qu’elle ne quitte la montagne. Ils veulent juste que nous la pompions vers le haut de la montagne. Randall a suggéré que si toutes ces agences acceptaient de nous autoriser à construire un nouveau lac d’eau potable de 5 000 acres – ce qui, je ne pense pas, se produira – mais si elles le faisaient, nous devrions au moins y jeter un coup d’œil. pour le bien de toute la région. Je suis profondément inquiet. L’eau et les égouts représentent une grande partie de la ville. … Je n’aime pas que le vote soit contre nous, mais si, par miracle, nous pouvions amener toutes ces agences à dire que nous autoriserons un lac de 5 000 acres, alors je devrais au moins l’examiner et essayer de trouver quelque chose pour protéger tout le monde et veiller au bien commun. Je ne pense pas que les chances que cela se produise soient très probables, mais j’y jetterais au moins un coup d’œil. »

James Mayberry : « L’autorité des eaux est une – c’est potentiellement une fusion de tous les districts de services publics, et si vous aviez lu la législation qui a été approuvée – adoptée par l’État, le gouverneur – selon laquelle les employés ont la garantie de ne perdre aucun salaire ni personne. Ils seront tous licenciés et ils seront tous autorisés à bénéficier du programme d’assurance TCRS. Et c’est volontaire. Les autres services publics ne sont pas obligés d’y participer. N’importe qui peut y participer. Mais dans le passé, lorsque la fusion de Catoosa a été réalisée, c’est à ce moment-là que la ville a fusionné avec Catoosa, il y a eu beaucoup de discussions sur la fusion à cette époque. Catoosa a son propre conseil d’administration, qui reçoit le même montant que le conseil municipal, ils bénéficient des mêmes avantages que le conseil municipal. se réunissent une fois par mois. En fin de compte, toutes les décisions reviennent à la ville de Crossville. Le district de services publics de West Cumberland a été contacté à ce moment-là, et ils ont été tellement contrariés par le plan qu’ils ont décidé de s’approvisionner en eau. BonDeCroft, TN, et ne traite même pas de la ville de Crossville. South Cumberland achète toujours son eau à Crossville. Ils ont également refusé à plusieurs reprises de passer sous l’aile de Crossville. Crab Orchard Utility soutient cette autorité chargée de l’eau. Il est possible d’aller de l’avant dans ce domaine. Crossville est le plus gros fournisseur. … C’est pourquoi Crossville a trois membres au conseil d’administration, et chacun des autres districts de services publics a un membre au conseil d’administration. … Il ne semble pas – je n’en suis pas sûr, mais il ne semble pas que la ville de Crossville parvienne un jour à élever ce barrage sans avoir constitué un système d’approvisionnement en eau régional. Il n’en est qu’à ses balbutiements et il faudra juste voir les nouveaux développements. »

Danny Wyatt : « Si vous avez la meilleure eau du Sud-Est – stockage et qualité – et que vous avez la meilleure transformation et distribution, pourquoi voudriez-vous la donner ? Je ne suis pas d’accord avec M. Mayberry. Nous avons commencé en 2010 à collecter le barrage de Meadow Park Lake. Le Corps of Engineers a essentiellement approuvé, a déclaré qu’ils étaient bons… Je ne pense pas que l’État du Tennessee puisse vous empêcher d’élever le barrage de Meadow Park si vous remplissez tous les critères, et environ 90. % de ce montant a déjà été atteint d’après ce que je… donc, c’est ma position.

Aller à crossvilletn.gov/water-documents pour consulter les recherches compilées par Randall Kidwell.

Contactez Cheryl Duncan à [email protected] ou 931-484-5145.