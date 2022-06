Points de discussion sur le golf : la célébration de Haotong Li était-elle trop importante ? Qu’est-ce qui n’allait pas pour Lexi Thompson ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une dernière journée dramatique au BMW International Open a vu Haotong Li remporter la compétition avec un putt de 50 pieds sur un trou de barrage, mais cela n’a pas été un parcours simple pour le joueur de 26 ans.

Haotong Li a remporté son troisième titre du DP World Tour de manière spectaculaire avec une victoire en barrage contre Thomas Pieters à Munich, mais ce sont les conséquences immédiates de sa victoire qui ont ébouriffé quelques plumes.

Ses célébrations exubérantes et seulement la plus brève des poignées de main avec Pieters, son adversaire, ont attiré des accusations plutôt moralisatrices et moralisatrices de manque d’esprit sportif de la part de certains.

Critiquer Haotong pour sa réaction présuppose qu’il avait le moindre contrôle sur ses émotions. Il a été tout simplement submergé par l’euphorie et pris en charge par les membres de son équipe, qui se sont rendus compte du parcours qu’il a parcouru ces dernières années.

Il y a quatre ans et demi, il a retenu Rory McIlroy pour gagner à Dubaï, mais dans l’intervalle, il était dans un endroit aussi sombre que possible pour un professionnel – complètement perdu et envisageant de quitter le jeu.

Au lieu de cela, il a creusé profondément, a travaillé dur et a réussi à remonter le chemin du retour, affichant une partie du talent qu’il avait manifestement depuis son plus jeune âge. Même au cours de la dernière heure à Munich, il aura eu l’impression d’avoir gagné le tournoi, d’avoir perdu le tournoi puis de l’avoir gagné à nouveau.

Haotong a vu un putt le 18 pour gagner en rasant le trou réglementaire, puis a eu deux moments de cœur dans la bouche sur le trou des barrages, lorsque son coup de départ et l’approche ont tout juste réussi à grimper au-dessus de l’eau.

Une puce amincie, quand il était évident que la taille de l’occasion lui était arrivée, a ensuite été suivie d’un putt à peine croyable de 50 pieds pour la victoire. Gardant tout cela à l’esprit, comment l’un d’entre nous peut-il juger de sa réaction sur le green du 18 ? C’était une joie pure, brute et débridée – quelque chose dont Pieters sera conscient.

“Le tissu cicatriciel de Thompson chez les majeurs reste clair”

Un 64e tour d’ouverture pour In Gee Chun au championnat féminin PGA de la KPGA s’est finalement avéré vital, lui donnant une longueur d’avance sur le terrain qui s’est avérée insurmontable et l’a aidée à remporter un troisième titre majeur.

Bien qu’elle ait tiré 75-75 au cours du week-end, elle s’est accrochée pour gagner par un tir de Minjee Lee et d’une Lexi Thompson désemparée. Cependant, encore une fois, la vraie histoire était la fragilité de Thompson sur les verts lorsque la pression était à son plus haut.

C’est déchirant de voir une joueuse d’un tel talent incapable de contrôler ses nerfs lorsqu’elle est en lice dans des championnats majeurs. Sa seule victoire majeure est survenue il y a huit ans et dans l’intervalle, elle a eu tellement de quasi-accidents et aurait sans aucun doute dû en gagner plus.

À un moment de la ronde finale au Congrès, elle a mené par deux coups, mais un putt au 14e de l’intérieur de deux pieds n’a même pas touché le trou. Au 17e, elle a fait face à un putt de quatre pieds pour le par qui aurait vu sa tête descendre le 72e trou à égalité pour la tête, mais le coup roulé était tout simplement horrible une fois de plus – une poussée nerveuse et jappante signifiait à nouveau que la balle n’était plus jamais menacée. Le trou.

Thompson affiche une vulnérabilité et une relatabilité qui la rendent chère à beaucoup, mais il est difficile de savoir comment elle peut ajouter à son décompte majeur alors qu’il y a clairement tant de tissu cicatriciel lorsqu’elle se tient sur des putts courts et vitaux sur le neuf de retour d’un dimanche.

Avec un peu de chance, peut-être avec l’aide de psychiatres du sport, elle pourra se débarrasser de ces démons. Elle est encore très jeune, a tout le talent du monde et ce serait une énorme déception si elle terminait sa carrière avec un seul titre majeur.

“Schauffele obtient un coup de main pour la victoire du PGA Tour”

La critique de Xander Schauffele, et elle est juste, c’est qu’il ne gagne pas assez. Avant dimanche, sa dernière victoire individuelle sur le PGA Tour est intervenue huit fois avant que Collin Morikawa ne devienne professionnel.

Il devenait presque un homme, accumulant des classements parmi les dix premiers et des sommes alléchantes de prix en argent dans le processus, mais d’une manière ou d’une autre, apparemment, il échouait toujours à franchir la ligne et à soulever le trophée. Au Travelers Championship, il a finalement obtenu son sixième titre du PGA Tour, mais non sans un petit coup de main en cours de route.

Sahith Theegala est rapidement devenu un joueur facile à enraciner pour les fans, car il joue avec son cœur sur sa manche et prend des coups avec un fanfaron et un courage captivants à regarder, bien que son double bogey de clôture dimanche ait essentiellement donné la victoire à Schauffele.

Theegala s’est retrouvé avec un horrible coup contre la face d’un bunker du fairway au 72e trou et il a tenté d’atteindre le green en deux, mordu plus qu’il ne pouvait mâcher et a laissé la balle dans le sable.

En toute honnêteté, Schauffele a réussi un birdie le dernier, avec une victoire en deux coups, ce qui signifiera beaucoup pour lui. La victoire le hisse au 11e rang mondial et fait peut-être taire quelques critiques lorsqu’il s’agit de ne pas faire le travail.

“Plus de majors à venir pour Harrington?”

Padraig Harrington est à nouveau un champion majeur, finissant par trébucher quelque peu sur la ligne pour remporter l’US Senior Open en Pennsylvanie d’un seul coup de Steve Stricker.

Une charge du dernier jour de Stricker, qui comprenait des birdies aux 17e et 18e, l’avait entraîné à moins d’un tir de Harrington, qui a nerveusement roulé dans un six pieds pour le par sur son avant-dernier trou et a parfaitement joué le dernier – fairway, green , deux putts et un premier titre majeur senior.

Lors de ses débuts dans la majeure senior il y a quelques mois, Harrington a terminé deuxième. Le vainqueur à cette occasion ? Stricker, par un énorme six coups. Après avoir été à la fin d’un Stricker battant, à la fois dans la Ryder Cup l’automne dernier et dans la tradition des régions en mai, Harrington a enfin une douce revanche.

Étant donné qu’il y a peu de joueurs dans le jeu, même à l’âge de 50 ans, qui ont toujours la même passion, la même éthique de travail et le même enthousiasme pour le golf, ce ne sera sûrement pas la dernière fois que nous verrons Harrington couronné victorieux.

Une autre semaine mouvementée à venir dans le football masculin ?

Il s’est passé tellement de choses ce week-end dans le golf professionnel ; la joie brute et pure pour Haotong, l’extase pour Chun couplée à l’agonie pour Thompson, ainsi que le soulagement pour Schauffele et le plaisir à nouveau pour Harrington.

Cela a été bien pour un changement de ne pas passer tout le temps à parler de la lutte de pouvoir de plus en plus amère au sommet du jeu professionnel masculin, alors que de plus en plus de grands noms se dirigent vers LIV Golf. Cependant, cette semaine, ce sera à nouveau le principal sujet de conversation.

LIV Golf organise son deuxième événement à Portland, Oregon, avec le John Deere Classic et l’Irish Open ayant tous deux des champs incontestablement plus faibles sur le PGA Tour et le DP World Tour respectivement, alors qu’il est également prévu cette semaine que les jeunes étoiles montantes Matthew Wolff et Carlos Ortiz quitteront le PGA Tour et rejoindront le joyeux clan de Greg Norman.

Le DP World Tour a annoncé la semaine dernière la punition pour ceux qui ont participé à l’événement inaugural au Centurion Club, qui était une amende de 100 000 £ et l’expulsion de l’Open écossais, bien qu’il reste encore de nombreuses questions sans réponse.

Quelle sera la nature du PGA Tour et du DP World Tour à l’avenir ? Quel avenir pour la Ryder Cup ? À quel moment LIV Golf atteindra-t-il une masse critique, où les meilleurs joueurs seront également persuadés de tourner le dos au PGA Tour et de prendre les millions saoudiens ? On regarde avec intérêt…