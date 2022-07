Points de discussion sur l’Angleterre : ne doutez pas des références d’Ellen White, la Norvège souffre d’un cauchemar défensif dans l’Euro féminin | Nouvelles du football

L’Angleterre a enregistré une victoire record sur la Norvège, double championne d’Europe, pour sceller la qualification en tant que vainqueur du groupe A lundi soir. Mais qu’avons-nous appris de plus sur l’équipe de Sarina Wiegman ?

Est-ce vraiment « rentrer à la maison » ?

L’Angleterre vient de marteler la septième nation européenne classée – une équipe composée d’un vainqueur du Ballon d’Or et de divers autres joueurs qui ont dominé le continent au niveau des clubs.

L’Angleterre a marqué trois buts en une demi-heure pour prendre le contrôle du match contre la Norvège





Ils ont rapidement repéré les faiblesses de la défense norvégienne et les ont impitoyablement déchirés.

C’est tout ce que l’entraîneur-chef Wiegman a demandé et la première fois que nous avons vu l’Angleterre vraiment distinguer une opposition de haut niveau sous sa direction.

Wiegman sait comment gagner un Euro à domicile, a-t-elle déjà inculqué cela à sa nouvelle nation ?

Ne doutez pas du blanc

La place d’Ellen White dans le onze de départ a fait l’objet de nombreuses discussions lors de la préparation de ce match.

Après seulement quatre buts en Super League féminine pour Manchester City toute la saison – et seulement deux pour l’Angleterre cette année civile – un nombre croissant de fans et d’experts voulaient voir du sang frais à l’avant.

Mais contre la Norvège, nous avons vu le retour de “Showtime” Ellen White – lorsque le monde regarde, la n°9 commence à marquer.

Désormais à seulement un but du record de tous les temps de Wayne Rooney en Angleterre, White s’est imposée comme l’une des plus grandes attaquantes de son pays. Cette réputation ne fera que s’améliorer au fur et à mesure que l’Angleterre avancera dans la compétition.

Pression? Quelle pression ?

L’entraîneur-chef de la Norvège, Martin Sjogren, a insisté sur le fait que l’Angleterre était sous pression avant le décideur présumé du groupe, ce avec quoi Wiegman n’était pas nécessairement d’accord.

Après une victoire aussi retentissante, la soi-disant pression se transformera en attente fervente alors que la nation s’enthousiasme pour le potentiel de cette équipe.

L’Angleterre est considérée comme “l’un des favoris” depuis un certain temps. Attendez-vous à ce que les chances diminuent et que l’hyperbole augmente au cours des prochains jours.

Qu’est-ce que le norvégien signifie “shell-shocked” ?

Alessia Russo et Beth Mead célèbrent la victoire de 7-0 de l’Angleterre





Après avoir encaissé le quatrième but en première mi-temps, les joueurs norvégiens se sont réunis de manière impromptue pour éviter que le match ne se transforme en déroute. Ils ont ensuite laissé entrer deux autres avant la pause.

Toutes les discussions dans la préparation portaient sur leurs menaces d’attaque passionnantes et expérimentées. Les supporters anglais s’inquiétaient pour Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten et bien d’autres.

Lorsque les temps sont devenus difficiles, la Norvège a eu du mal à mettre l’un d’entre eux sur le ballon, certains des meilleurs attaquants du monde sont devenus des cônes d’entraînement pour que l’Angleterre passe et dribble.

Comment la Norvège va-t-elle renverser la vapeur avant un énorme match contre l’Autriche vendredi ?

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley