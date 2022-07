Points de discussion sur l’Angleterre: le personnage des Lionnes brille contre l’Espagne avec la clé du retour de Keira Walsh | Nouvelles du football

Le caractère de l’Angleterre transparaît

Le quart de finale de mercredi a été le test le plus difficile auquel l’Angleterre de Sarina Wiegman ait été confrontée jusqu’à présent. Dès que l’Espagne a marqué, c’était le moment où tout ce qu’ils avaient appris sous l’entraîneur néerlandais était sur le point d’entrer en jeu.

Lors des tournois précédents, les Lionnes ont peut-être été impressionnées par l’occasion. Une grande partie de la foule de près de 29 000 personnes soutenait l’Angleterre et, souvent, se mettait sur le dos lorsque les choses n’allaient pas bien. Cela est rarement – voire jamais – arrivé aux Lionnes sous Wiegman.

Ils étaient également confrontés à une équipe espagnole qui a tout essayé dans son arsenal pour repousser une Angleterre en forme et souvent dominante. Ils avaient la meilleure possession, plus de tirs et d’autres ont également essayé d’autres tactiques, mais la force mentale de l’Angleterre l’a emporté.

On pourrait presque l’appeler “l’effet Sarina”. C’est exactement le genre de situations dans lesquelles elle a été achetée pour naviguer, ce qui rend les Lionnes meilleures pour traverser ces moments difficiles – ou dans ce cas, des matchs presque entiers – et toujours en tête.

Alors que l’Angleterre est entrée dans le match en tant que favorite, l’Espagne était le pari des bookmakers avant qu’Alexia Putellas ne soit exclue avec une blessure à l’ACL. La Roja est la première équipe que les Lionnes ont affrontée dans ce tournoi qui est classée au-dessus d’elles et leur caractère pour atteindre les demi-finales sous une telle pression ne peut être sous-estimé.

“C’est définitivement un dont on peut être fier”, a déclaré la buteuse gagnante Georgia Stanway au Bbc apres le jeu. “Cela montre simplement le niveau auquel nous sommes. Nous obtenons un revers et nous revenons. Le travail est fait.”

Chaque joueur et même Wiegman elle-même ont déclaré lors de la préparation que l’absence du manager en raison de Covid-19 n’avait pas interrompu les préparatifs, pas plus que la canicule sans précédent du Royaume-Uni. Pendant un certain temps, certains ont peut-être chuchoté qu’ils étaient des facteurs atténuants, mais en réalité, aucun des deux n’a contribué au résultat de toute façon,

Et tandis que les chants et les célébrations se poursuivront encore quelques heures dans le camp anglais, l’attention immédiate se tournera vers la demi-finale de la semaine prochaine lorsque l’aube se lèvera demain. Les Lionnes auront deux jours de repos supplémentaires par rapport à la Suède ou à la Belgique – qui jouent vendredi. Ils doivent faire en sorte que cette préparation compte.

Marais de Charlotte

Walsh clé dans le redressement de l’Angleterre

Image:

Keira Walsh a joué un rôle clé dans le redressement de l’Angleterre





Pendant une grande partie du temps normal, Keira Walsh s’est retrouvée incapable d’influencer le jeu. L’Espagne, méfiante quant à sa capacité à dicter la procédure depuis la base du milieu de terrain, l’a harcelée et harcelée en possession, leur pression lui assurant qu’elle n’avait pas le temps de s’installer sur le ballon.

Alors qu’ils commençaient à se fatiguer, Walsh en profita.

La joueuse de 25 ans, enfin capable de se trouver une place alors que l’Angleterre recherchait son égaliseur et que l’Espagne s’étirait, a commencé à faire ce qu’elle fait le mieux, en ouvrant l’opposition et en fournissant les munitions dont ses coéquipières avaient besoin.

Elle a été impliquée dans la préparation du but égalisateur, une figure clé dans le jeu de construction patient qui a permis à Lauren Hemp de traverser pour Alessia Russo pour mettre en place sa compatriote remplaçante Ella Toone.

Image:

L’Anglaise Ella Toone a égalisé en fin de seconde période





Et à partir de là, elle a dirigé le jeu, montrant tout son répertoire de distribution comme elle l’a fait.

Dans les arrêts de jeu à la fin du temps réglementaire, il y a eu une sublime passe en diagonale pour dégager Chloe Kelly sur la droite de l’Angleterre. Peu de temps après, un brillant ballon en profondeur pour Hemp a envoyé son coéquipier de Manchester City se précipiter dans la surface espagnole.

Walsh a même réclamé la passe décisive pour le vainqueur, permettant à Georgia Stanway de charger en avant et de marquer avec un style sensationnel. La grève de Stanway garantit que son nom dominera les gros titres, mais c’est Walsh qui a jeté les bases du revirement.

L’Angleterre espère que la blessure qui l’a forcée à abandonner dans les phases finales n’était qu’une crampe. Ils auront besoin d’elle à son meilleur quand ils affronteront la Suède contre la Belgique dans les quatre derniers.

Nick Wright

Hemp, Mead luttent pour avoir une influence

Image:

Lauren Hemp n’a pas montré son meilleur face à l’Espagne





La ligne de front de l’Angleterre dans ce match comptait le meilleur buteur du tournoi, le futur meilleur buteur du pays et l’un des meilleurs jeunes joueurs de la planète.

Chacun des trios de Beth Mead, Ellen White et Lauren Hemp était soit dépassé, soit n’était pas à son meilleur un soir où l’Angleterre avait ses difficultés.

Ona Batlle possède toujours l’âme du football de Hemp malgré le résultat, tandis que la position de White dans le onze de départ fait l’objet d’un examen minutieux avant les demi-finales en raison de l’émergence internationale d’Alessia Russo.

L’Espagne a montré comment gérer chaque menace individuellement, causant d’énormes problèmes pour l’attaque de l’Angleterre collectivement.

On peut dire que l’Angleterre n’a commencé qu’un seul de ses sept derniers matchs avec conviction. Ce genre d’appréhension pourrait être puni dans les quatre derniers.

Antoine Toloui

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



