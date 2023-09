Points de discussion sur la Coupe du monde de rugby en Angleterre : attaque retardée, railleries, tête « planifiée » de Ben Earl et Joe Marler | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Cole de Sky Sports fournit la dernière mise à jour après que l’Angleterre a battu le Japon lors de la Coupe du monde de rugby.

Après que l’Angleterre a remporté une victoire 34-12 sur le Japon au deuxième tour de la Coupe du Monde de Rugby, nous examinons les points de discussion qui ont émergé d’une performance intrigante…

L’Angleterre toujours en difficulté en attaque

Malgré une victoire avec des points bonus et deux victoires sur deux lors de la Coupe du Monde de Rugby, de nombreuses preuves montrent que l’Angleterre a toujours du mal à trouver son rythme offensif après une performance globale décousue.

Lewis Ludlam a marqué le premier essai de l’Angleterre du tournoi, puis ils en ont ajouté trois autres en seconde période grâce à Courtney Lawes, Freddie Steward et Joe Marchant, mais il a fallu beaucoup d’efforts pour enfin trouver la continuité.

Freddie Steward a terminé une brillante attaque de l’Angleterre alors qu’ils prenaient enfin le contrôle du match.

Même si, à première vue, cela semble être une nette amélioration de la part d’une équipe qui n’a pu marquer que grâce aux buts perdus de George Ford contre l’Argentine, on a eu l’impression qu’il a fallu trop de temps à l’Angleterre pour se développer dans le jeu et c’est un domaine dans lequel elle pourrait se défaire. face à des équipes plus fortes plus tard dans le tournoi.

En effet, leur capacité à produire des essais époustouflants, comme celui de Steward, est là – il leur suffit de le faire beaucoup plus souvent.

« À la fin, j’ai apprécié ça. Les gars ont eu la chance de s’exprimer, d’être plus rapides, de courir des lignes et de s’offrir – mais il a fallu beaucoup de temps pour y arriver », a déclaré Jonny Wilkinson, vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre, s’adressant à ITV.

« Le Japon était un peu fatigué lors des huitièmes de finale. Il y a eu tellement d’erreurs de manipulation qui ont freiné cette continuité et l’opportunité de faire entrer ces gars dans le match.

« Vous pouvez voir qu’il est là, il a juste besoin d’être là beaucoup plus longtemps. »

Les fans font connaître leur opinion alors que l’Angleterre choisit de donner un coup de pied

Les options offensives limitées de l’Angleterre n’ont pas impressionné leurs supporters à Nice, car des huées retentissaient autour de la foule à chaque fois qu’ils optaient pour un coup de pied plutôt que de risquer leur bras en attaque.

C’est un élément incontournable de cette équipe anglaise depuis longtemps et cela a irrité les supporters lorsqu’il semble que d’autres options offensives soient négligées au profit de jeux prémédités.

Les premiers points de l’Angleterre dans le match sont venus d’un penalty de George Ford.

Malgré une certaine opposition à leur style de jeu, l’ouvreur Ford n’a pas tardé à défendre l’approche de son équipe en matière de test match de rugby, même s’il comprend la « frustration » ressentie par certains.

« Ce n’était probablement pas le plus joli à regarder et nous avons dû construire un match d’une manière différente pour finalement marquer nos points », a-t-il déclaré à ITV.

« Il n’y a eu aucune frustration de notre part – nous comprenons ce qui gagne les matchs tests. Je peux comprendre la frustration de ce que les gens pourraient voir à la télévision ou dans les tribunes, mais il est plus important de mettre la pression – surtout dans ces conditions ce soir.

« Il y aura des décisions sur lesquelles nous reviendrons et sur lesquelles nous aurions pu faire mieux, mais dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de la façon dont nous avons joué. »

Ford a-t-il fait valoir ses arguments pour devenir le numéro 10 de premier choix de l’Angleterre ?

Ford n’a pas tardé à défendre son équipe après le match et il espère également avoir défendu sa place de numéro 10 titulaire de l’Angleterre alors qu’Owen Farrell revient désormais de suspension.

L’Anglais George Ford passe le ballon sous la pression du Japonais Michael Leitch lors du match de la Poule D de la Coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et le Japon au Stade de Nice, à Nice, France, le dimanche 17 septembre 2023. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Après avoir réalisé une prestation éblouissante contre l’Argentine, Ford a également été solide contre le Japon et désormais la grande question pour le camp anglais sera de savoir s’il a fait assez pour garder le capitaine à l’écart.

Pour certains, il est logique d’offrir à Farrell un match contre le Chili et de voir qui s’en sort le mieux. Pour d’autres, il est injuste de laisser tomber quelqu’un qui n’a commis aucune erreur.

Cette semaine, nous verrons de quel côté de la ligne se situe Borthwick.

Ben Earl fait une autre belle démonstration

Ben Earl était l’une des stars de l’Angleterre alors qu’ils progressaient dans le match contre le Japon.

Ben Earl est un joueur qui a non seulement assuré sa place dans la formation de départ, mais qui a également ouvert la voie.

Alors que l’Angleterre grandissait dans le rugby, Earl était à l’avant-garde et lors de sa première Coupe du Monde de Rugby, il a été une lumière brillante.

Fort dans le peloton mais également éblouissant en attaque, il est un joueur clé si l’Angleterre veut progresser loin dans ce tournoi.

Les autres peuvent-ils apprendre de ses performances ?

Passe décisive du Mohawk de Marler

Bien que l’ingéniosité de l’Angleterre en attaque ait été remise en question, les accessoires (pardonnez le jeu de mots) doivent revenir à Joe Marler pour sa tête « planifiée » qui a conduit à l’essai de Lawes en seconde période, son mohawk envoyant le ballon vers l’avant et dans une position parfaite pour le capitaine pour ramasser et marquer.

En effet, c’est une décision sur laquelle Marler insiste sur le fait qu’il a travaillé cette semaine. Nous vous laisserons décider si tel est le cas…

« C’était prévu », a déclaré l’accessoire ITV. « Vous ne le croirez pas, mais moi, Dan Cole et Jamie George, lors de notre échauffement d’activation à l’hôtel, une partie de cela consistait à pratiquer nos coups de tête et cela s’est concrétisé ce soir. »