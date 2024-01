POINTS DE DISCUSSION : Perry et Holland s’expriment après la signature d’un contrat d’un an

Holland présente ses remarques d’ouverture :

“Merci à vous tous d’être venus. Je suis ici aujourd’hui pour vous présenter le nouveau Oiler, Corey Perry. Tard samedi après-midi, j’étais à Calgary pour le match contre les Flames et nous avons convenu d’un contrat d’un an. J’espérais garder cela secret et avoir une annonce aujourd’hui, mais il devient de plus en plus difficile de garder les choses secrètes dans le monde dans lequel nous vivons, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour vous présenter Corey.

« En 2019, lorsque Corey a été racheté par les Ducks d’Anaheim au cours de ma première année ici en tant que directeur général des Oilers, je me suis attaqué à Corey durement et malheureusement, il a pris la décision d’aller à Dallas, donc j’ai en quelque sorte été chaud après Corey ces dernières années. Je pense que c’est le type de joueur que chaque équipe veut dans son équipe. Il a un pedigree de gagnant incroyable. Nous parlions simplement à l’intérieur – nous étions ensemble en 2010 à Vancouver lorsque le Canada a remporté la médaille d’or olympique. Quand j’étais à Détroit en 2007, ils nous ont battus au troisième tour et ont remporté la Coupe Stanley. Il a remporté un Championnat du monde, une Coupe Memorial, un Mondial junior, donc il a certainement été un joueur qui a fait partie de nombreuses équipes gagnantes.

“Lorsque Chicago a mis fin à son contrat plus tôt cette année, à un moment donné, j’ai contacté son agent Pat Morris pour savoir ce qui se passait. Et au cours des dernières semaines, j’ai fait preuve de diligence raisonnable pour en arriver là. j’ai parlé à [NHL Deputy Commissioner] Bill Daly. À la demande de Corey, il a contacté le commissaire Gary Bettman, Bill Daly et Corey et lui et son agent sont allés les rencontrer en personne afin que Corey puisse expliquer au commissaire Bettman et Bill Daly pourquoi son contrat a été résilié à Chicago. J’ai parlé à Bill Daly. J’ai parlé à Kyle Davidson, le directeur général des Blackhawks de Chicago. Nous avons parlé à d’autres personnes qui connaissent Corey et discuté en interne.

“J’ai évidemment parlé à l’entraîneur Knoblauch, [Oilers CEO, Hockey Operations & Alternate Governor] Jeff Jackson, les gens de notre organisation ont finalement décidé – en parlant à Corey, en parlant à Pat et des choses que Corey a traversées ici au cours des deux derniers mois entre le hockey, ce qu’il apporte à une équipe de hockey, son pedigree gagnant et ce il a fait au cours des derniers mois pour devenir une meilleure personne – nous avons senti que c’était une opportunité d’ajouter un joueur qui pourrait nous rendre meilleurs sur et hors de la glace.

« C’est un grand leader. J’adore le fait qu’au moment des séries éliminatoires, vous pensez aux buts peints en bleu et aux buts gras, et c’est ce que représente Corey. Je suis ravi aujourd’hui de présenter Corey aux Oilers d’Edmonton, et je vais laisser Corey parler et nous serons ouverts aux questions.

Perry prononce son discours d’ouverture :

“Salut les gars. Au cours des deux derniers mois, j’ai vraiment eu l’occasion de réfléchir, d’obtenir de l’aide, d’assumer l’entière responsabilité de ce qui s’est passé à Chicago et d’essayer de m’améliorer. Ce sont les choses sur lesquelles j’ai travaillé avec des gens du domaine de la santé mentale et dans différents domaines. Cela m’a pris du temps de revenir à cet endroit, d’être de retour sur la glace avec les joueurs de la LNH, et je dois remercier ma famille, mes amis, tout le soutien que j’ai reçu – le soutien de mes conseillers et tout simplement J’essaie de m’améliorer chaque jour – et depuis où j’étais il y a deux mois jusqu’à là où je suis aujourd’hui, je pense que cela a été un monde de différence grâce à l’aide que j’ai reçue et d’où je viens.

« Du côté du hockey, je suis excité d’être ici. Il s’agit d’une base de fans passionnés. C’est une ville passionnante, une période passionnante pour l’organisation des Oilers. Je veux dire, vous regardez autour de vous et vous avez des joueurs assez formidables comme Connor, Leon, Darnell, et la liste ne cesse de s’allonger. Donc, comme je l’ai dit, je dois dire merci à l’organisation des Oilers, à Ken, à toutes les personnes impliquées qui sont ici aujourd’hui et qui parlent devant vous.