Points de discussion en double en-tête de la Super League: Leeds Rhinos contre Wigan Warriors | Actualités de la Ligue de Rugby

Jai Field court sur toute la longueur du terrain pour marquer pour Wigan contre Leeds

Nous jetons un coup d’œil aux nouvelles de l’équipe et à ce qui se dit avant le double en-tête féminin et masculin de jeudi impliquant les équipes de Betfred Super League Leeds Rhinos et Wigan Warriors, en direct sur Sky Sports.

Leeds Rhinos Women contre Wigan Warriors Women, Sky Sports Arena, 17h30

La Super League féminine sera à nouveau sur le devant de la scène cette semaine alors que les Rhinos de Leeds et les Wigan Warriors s’affronteront dans le premier acte de ce qui devrait être un double en-tête alléchant.

La dernière rencontre entre ces deux équipes a vu Wigan perdre 48-10 contre Leeds et bien que Wigan n’ait pas joué depuis, Leeds a battu Huddersfield 50-0 ces dernières semaines.

Malgré une défaite aussi récente, l’ailier des Warriors Anna Davies pense qu’il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour affronter à nouveau les Rhinos et cette fois avoir la confiance nécessaire pour remporter la victoire.

“Pour nous, à bien des égards, c’est le meilleur moment pour les rejouer, d’autant plus que nous avons réussi à les dépasser de quelques points. Cela nous donne simplement confiance en tant qu’équipe que lorsque nous jouons à notre meilleur, nous pouvons rivaliser avec eux », a déclaré Davies.

Anna Davies des Wigan Warriors pense que son équipe peut avoir confiance malgré sa récente défaite face aux Rhinos

“Cela aide à la préparation parce que vous savez contre quoi vous vous affrontez, mais nous avons aussi un peu plus de buzz et de confiance en nous parce que pendant un certain temps, nous avons pu rivaliser avec eux.

“Nous pouvons voir à partir de nos matchs qu’il y a des parties que nous pouvons disputer, ce qui vous donne confiance, mais je ne pense pas non plus que nous ayons la même pression que Leeds.

“En réalité, nous y allons en tant qu’opprimés, mais nous avons la liberté d’y aller vraiment et d’essayer. Cela ajoute définitivement à l’excitation pour nous.”

L’arrière des Rhinos, Caitlin Beevers, est ravie de voir à quel point le double en-tête peut améliorer le profil du jeu féminin alors qu’il continue d’évoluer dans la bonne direction.

La joueuse des Leeds Rhinos, Caitlin Beevers, a déclaré qu'il était énorme que le match féminin soit diffusé en direct sur Sky et est confiante de remporter le titre de champion cette saison.

“C’est absolument irréel que le jeu aille dans la bonne direction en termes de lever de rideau, mais les avoir sur Sky est juste au niveau supérieur”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c’est ce dont nous avons besoin avant une Coupe du monde, donc je suis très excité.”

Le match a également bénéficié du soutien vocal de l’entraîneur-chef masculin de Wigan, Matt Peet, qui pense que c’est un grand moment pour donner de la visibilité et du profil au jeu féminin, en direct sur Sky Sports.

Il a déclaré: “Chaque fois que nous avons la chance de donner au jeu féminin le profil qu’il mérite, c’est important.

“Je peux parler au nom des filles de Wigan, mais je sais que c’est dans toute la Super League, je sais à quel point l’équipe, les bénévoles et le personnel d’entraîneurs qui les entourent travaillent sans relâche.

“Ils sont tenus dans beaucoup de respect par la première équipe ici à Wigan, nous avons beaucoup de temps pour le travail acharné des dames et des entraîneurs, j’espère que jeudi soir leur permettra d’en profiter.”

Leeds Rhinos contre Wigan Warriors

Regardez Leeds affronter Wigan en Super League féminine dans le cadre du double en-tête de jeudi à Headingley en direct sur Sky Sports Arena à partir de 17h (coup d’envoi à 17h30).

Leeds Rhinos contre Wigan Warriors, Sky Sports Arena, 20 h

Le deuxième acte de cet affrontement en deux parties est un autre gros test pour l’équipe de Rohan’s Smith après leur défaite face au Toulouse Olympique la semaine dernière.

Avec Wigan volant haut en haut du tableau de la Super League, ils auront un grand défi devant eux pour obtenir une autre victoire à leur actif.

Les Rhinos seront stimulés par le retour de Zak Hardaker, Harry Newman et Muizz Mustapha revenant respectivement de suspension dans l’équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action du match de Super League entre Toulouse et Leeds Rhinos Le meilleur de l’action du match de Super League entre Toulouse et Leeds Rhinos

Cependant, ils seront sans Kruise Leeming pour potentiellement le reste de la saison car il est écarté d’une blessure au pied qui devrait le tenir hors de combat pendant les six à 12 prochaines semaines.

Malgré la défaite de la semaine dernière, l’entraîneur-chef de Leeds, Smith, est fier des efforts de son équipe et sait qu’ils peuvent affronter des conditions difficiles, tout comme celles que Wigan créera pour eux.

“Je pensais que c’était un match vraiment difficile [against Toulouse] dans des conditions éprouvantes pour les deux équipes”, a déclaré Smith.

“Nous étions pleins de course à la fin du match, ce qui témoigne de l’adhésion de notre personnel de performance et des joueurs à ce que nous essayons de faire pour nous préparer à des conditions difficiles.

“Ils ont marqué quelques essais sur les bords et cela peut arriver, mais nous avons défendu courageusement et nous avions des joueurs expérimentés qui se sont retirés plus tôt dans la semaine et nous en avons perdu un autre juste avant le coup d’envoi.

“Les jeunes joueurs là-bas sont de jeunes enfants courageux, ils sont durs et je ne suis que fier de ce groupe là-bas.

“Je dois faire un meilleur travail pour que notre équipe coule quand nous n’avons pas de moitiés expérimentées disponibles.

“Mais je ne pourrais pas être plus fier des efforts de nos joueurs.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action du match de Super League entre Wigan Warriors et Hull FC Le meilleur de l’action du match de Super League entre Wigan Warriors et Hull FC

Wigan aura un débutant potentiel à Mike Cooper pour l’affrontement, l’accessoire effectuant un transfert immédiat des Warrington Wolves plus tôt cette semaine et venant comme le seul changement dans l’équipe de Matt Peet après leur victoire catégorique 60-0 contre le Hull FC.

Dans ce match, Bevan French a battu un record de 17 ans pour la plupart des essais dans un match de Super League, marquant quatre essais en première mi-temps avant d’en saisir trois autres pour battre le record de Lesley Vainikolo qui existait depuis septembre 2005.

L’homme qui lui a fourni quatre passes décisives, l’arrière latéral des Warriors Jai Field, a parlé à Sky Sports de l’impact de son partenariat avec Field sur l’équipe de deuxième place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’arrière latéral des Wigan Warriors, Jai Field, parle de la liberté que l’entraîneur-chef Matt Peet a donnée aux joueurs de l’équipe, afin qu’ils puissent jouer sans être restreints L’arrière latéral des Wigan Warriors, Jai Field, parle de la liberté que l’entraîneur-chef Matt Peet a donnée aux joueurs de l’équipe, afin qu’ils puissent jouer sans être restreints

“La performance était incroyable, pour battre un record qui tient depuis si longtemps”, a déclaré Field.

“J’aime vraiment jouer avec lui, il rend mon travail si facile et si vous avez du mal parfois, vous espérez qu’il pourrait juste dépasser cinq personnes et marquer, mais sa réussite est incroyable.

“Évidemment, j’aimerais qu’il reste pour ce qu’il peut faire pour l’équipe et pour la Super League.

“Je ne sais toujours pas ce qu’il va faire, il garde ses cartes assez près de sa poitrine.”

Leeds Rhinos contre Wigan Warriors

Escouades nommées :

Rhinocéros de Leeds : David Fusitu’a, Harry Newman, Liam Sutcliffe, Ash Handley, Mikolaj Oledzki, James Bentley, Rhyse Martin, Brad Dwyer, Richie Myler, Cameron Smith, Bodene Thompson, Morgan Gannon, Jarrod O’Connor, James Donaldson, Corey Johnson, Muizz Mustapha, Liam Tindall, Jack Sinfield, Zak Hardaker, Yusuf Aydin.

Wigan : Bevan French, Jake Bibby, Liam Marshall, Cade Cust, Sam Powell, Patrick Mago, Willie Isa, Liam Farrell, Morgan Smithies, Kaide Ellis, Harry Smith, Oliver Partington, Ethan Havard, Liam Byrne, Kai Pearce-Paul, Joe Shorrocks, Jai Field, Abbas Miski, Sam Halsall, Brad O’Neill, Mike Cooper.