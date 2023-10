Points de discussion en Angleterre : Jude Bellingham atteint des sommets remarquables mais Kalvin Phillips a besoin de quelques minutes | Actualités footballistiques

Bellingham atteint des hauteurs remarquables

Image:

Jude Bellingham a été la star de l’Angleterre lors de sa victoire





Jude Bellingham a commencé à courir profondément dans sa propre moitié de terrain et a continué, ses jambes pompant et les défenseurs traînant dans son sillage alors que l’espace s’ouvrait et que la foule de Wembley se levait.

Ce sprint sensationnel et rapide pour marquer le deuxième but crucial de Marcus Rashford alors que l’Angleterre revenait par derrière pour battre l’Italie et décrocher sa place à l’Euro 2024 était un spectacle exaltant à voir et n’est que le dernier exemple d’un joueur atteignant des hauteurs stupéfiantes.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré après le match : « Sa mentalité est incroyable. Faire preuve d’une telle maturité et d’une telle humilité à un si jeune âge est incroyable et nous avons de la chance de l’avoir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate a fait l’éloge de Jude Bellingham après que le milieu de terrain ait produit une performance inspirante contre l’Italie et Southgate dit que sa mentalité et sa maturité sont incroyables.



« Je pense qu’il a été un catalyseur. Je pense simplement que la façon dont il se comporte et la façon dont il joue sur le terrain le montre. Il a cela depuis qu’il a franchement franchi la porte. »

Harry Maguire a déclaré par la suite qu’il n’y avait « aucune chance » qu’un autre milieu de terrain dans le monde se rapproche de Bellingham en ce moment et on ne peut pas vraiment affirmer le contraire. Pas quand ce boulet de démolition à lui seul est capable de dévaster les géants européens au niveau international comme au niveau national.

Ce qu’il fait, à seulement 20 ans, est extraordinaire. Ses 10 premiers matchs avec le Real Madrid, le plus grand club du monde, ont rapporté 10 buts. Il n’a pas encore trouvé cette séquence prolifique sous le maillot de l’Angleterre, mais qu’importe quand il fait tant d’autres choses ?

Il a obtenu le penalty pour l’égalisation de l’Angleterre, se révélant trop rapide pour Giovanni Di Lorenzo dans la surface italienne, et sa puissance explosive était encore plus évidente pour ce deuxième but sensationnel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Maguire continue d’être impressionné par Jude Bellingham, après la brillante prestation du milieu de terrain du Real Madrid contre l’Italie



L’Italie ne pouvait tout simplement pas le gérer, ses joueurs assiégés n’avaient d’autre choix que de le faire tomber. En effet, en plus de réussir plus de dribbles que n’importe lequel de ses coéquipiers, Bellingham est celui qui a commis le plus de fautes. Il est en tête du classement pour les occasions créées et les interceptions également, soulignant sa contribution globale.

Sa complétude fait peur. Ou plutôt, cela fait peur aux adversaires de l’Angleterre. Pour l’Angleterre elle-même, c’est une raison de rêver à la gloire de l’Euro 2024. Parce que, comme l’a constaté l’Italie, Bellingham peut être difficile à arrêter lorsqu’il démarre.

Nick Wright

Kane, le recordman, livre à nouveau

Image:

Harry Kane a inscrit ses 60e et 61e buts en Angleterre





Harry Kane a dû faire face à un long délai avant son penalty. Même une fois le contrôle VAR terminé et l’arbitre sifflé, il s’est arrêté et a pris deux grandes respirations avant de tirer son coup de pied, avec un calme infaillible, directement dans le coin.

Il a déclaré que son coûteux échec contre la France lors de la Coupe du monde de l’année dernière le hanterait pour toujours au lendemain de ce tournoi, mais c’est comme d’habitude pour Kane. Les mêmes méthodes, la même capacité acharnée à marquer des buts.

Son deuxième, terminé de la même manière après avoir fait irruption derrière la défense italienne, l’a amené à 61 buts pour l’Angleterre et l’a vu dépasser Sir Bobby Charlton en tant que meilleur buteur de l’Angleterre à Wembley. Il compte désormais 24 buts au stade.

Bellingham est le cœur de cette équipe anglaise, mais il n’est pas le seul à s’améliorer. Même à 30 ans, il semble qu’il en soit de même pour Kane, qui est désormais directement impliqué dans 33 buts lors de ses 30 dernières apparitions pour l’Angleterre.

Southgate a déclaré : « Il y a un risque que nous prenions les buts pour acquis, mais son jeu complet, la façon dont il a géré physiquement les défenseurs centraux, sa vision, ses passes… Parce que nous l’avons depuis un moment, c’est facile de sous-estimé, mais c’est un joueur de haut niveau. »

Nick Wright

Le coup de pouce opportun de Rashford revitalisé

Image:

Le but de Marcus Rashford a donné l’avantage à l’Angleterre





Cela ressemblait plus au Rashford de la saison dernière. Il a produit une finition clinique pour donner l’avantage à l’Angleterre en seconde période et il a porté beaucoup de menace tout au long du match.

Il y avait eu des signes avant-coureurs, même lorsque l’Angleterre était en dessous de la moyenne lors de la première période. Son coup franc de 30 mètres de knuckleball a survolé juste au-dessus de la barre transversale de Gianluigi Donnarumma et le gardien italien était prêt à étouffer un autre instantané juste avant la mi-temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lee Hendrie a été impressionné par le rôle de Jude Bellingham dans le but de Marcus Rashford contre l’Italie



Le but de Rashford est apparu uniquement grâce à la course au volant de Jude Bellingham, mais lors de la deuxième inspection, c’était le rythme et les touches douces de l’attaquant de Manchester United qui s’éloignaient de deux défenseurs avant de trouver l’angle pour un tir imparable qui semblait facile.

C’était comme une performance dont Rashford avait cruellement besoin et cela fera du bien à sa confiance.

Declan Olley

Phillips ne peut pas prendre la loyauté de Southgate pour acquise

Image:

Kalvin Phillips a joué 70 minutes contre l’Italie





La plupart des Phillips pensaient qu’il allait passer une longue nuit. Inclusion surprise dès le départ, l’homme oublié de Manchester City a eu la chance d’éviter un avertissement dans les 50 secondes après une botte haute sur Giovanni Di Lorenzo. L’arbitre français Clément Turpin a fait preuve de pitié, mais il n’a eu d’autre choix que de montrer un carton jaune neuf minutes plus tard pour une faute sur Davide Frattesi.

Il s’agissait du premier départ en compétition de Phillips pour son pays depuis mars. La loyauté inébranlable de Southgate continue d’être une énorme pomme de discorde, mais le joueur de 27 ans surmonterait un début fragile et mettrait sa prudence derrière lui. C’était jusqu’à ce qu’un autre tacle décisif contre Bryan Cristante apporte un dernier avertissement. Southgate a immédiatement décidé de le remplacer par Jordan Henderson.

« J’ai tout de suite su que ce serait un carton jaune », a déclaré Phillips. Canal 4 sur sa réservation anticipée. « Au final, j’ai eu beaucoup de chance de ne pas être expulsé. C’est le type de joueur que je suis, donc je dois juste faire attention.

« En tant que footballeur, vous voulez toujours jouer et c’est mon cas. Je ne l’ai pas fait assez au cours de la dernière année et demie. Je suis arrivé contre l’Écosse et j’ai reçu un carton jaune au début de ce match. » Heureusement, Gareth m’a joué ce soir. Je veux des minutes et je veux jouer à l’Euro, alors voyons ce qui se passe. «

Avec seulement 70 minutes de football en Premier League à son actif cette saison, Phillips devra sûrement chercher à déménager en janvier pour être certain de sa place en Allemagne.

Ben Terrains

L’Italie profite du côté gauche de fortune de l’Angleterre

Image:

Kieran Trippier (au centre) a été sélectionné à l’arrière gauche





Ce qui a peut-être le plus plu à Southgate aura été la manière dont ses joueurs ont répondu au premier match de Gianluca Scamacca à la 15e minute. L’Italie avait semblé jouer un rôle flagrant en ciblant le côté gauche de fortune de l’Angleterre.

Sans Luke Shaw et Ben Chilwell, blessés, Southgate a offert à Kieran Trippier sa 14e sélection au poste d’arrière gauche. Mais lui et Rashford en retraite n’ont pas pu empêcher le centre qui a permis à l’Italie de prendre une avance surprise, avec leur premier tir du match.

Il y a eu une autre occasion avant la mi-temps lorsque Domenico Berardi et Giovanni Di Lorenzo se sont combinés pour forcer une intervention importante de Jordan Pickford par le même canal.

L’Italie n’avait pas la qualité ce soir-là pour exposer pleinement sa faiblesse perçue ; malgré la capacité de Trippier sur coup de pied arrêté, sa préférence pour utiliser son pied droit crée un déséquilibre. Southgate cherchera à améliorer ce domaine en vue de l’Allemagne l’été prochain.

Ben Terrains