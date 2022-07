Points de discussion en Angleterre: Alessia Russo rivalise avec Ellen White pour la place d’attaquant partant, Fran Kirby de retour sur la feuille de match | Nouvelles du football

Une autre victoire et une autre feuille blanche pour l’Angleterre, mais quels sont les plats à emporter avant les quarts de finale de l’Euro ? Notre journaliste anglais Anton Toloui se penche sur les points de discussion de la victoire 5-0 contre l’Irlande du Nord.

Russo contre Blanc

Alessia Russo n’aurait pas pu faire plus pour montrer qu’elle méritait d’être l’attaquante titulaire de l’Angleterre.

Le problème, c’est qu’elle affronte Ellen White, qui a prouvé sa valeur avec deux buts lors de la victoire 8-0 contre la Norvège.

Image:

Russo marque son deuxième but contre l’Irlande du Nord





N’importe quel entraîneur appellerait cela un “bon problème à avoir”, mais avec Russo marquant trois fois en trois matches de remplacement, il y aura des appels pour que l’attaquante de Manchester United ait sa chance.

White étant l’un des soldats les plus fiables de Sarina Wiegman, il est peu probable que cela se produise d’ici mercredi.

La définition de la folie est…

Oui, l’Angleterre a gagné confortablement mais les 40 premières minutes auraient frustré l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre.

L’Angleterre semblait n’avoir que deux plans d’attaque ; une boule diagonale au-dessus de la défense et chevauche les ailes.

Image:

L’Anglaise Rachel Daly et l’Irlandaise Lauren Wade se battent pour le ballon





L’Irlande du Nord savait à quoi s’attendre et a tenté de frapper ses adversaires à la pause.

De meilleures équipes pourront punir l’Angleterre si elles essaient encore et encore les mêmes vieux jeux.

Le retour de ‘Super Fran’

Fran Kirby nous a dit après le match contre la Norvège qu’elle espérait “s’améliorer au fil du tournoi” après son retour d’une longue maladie.

Trois passes décisives lors des deux premiers matchs ont fait taire les sceptiques et lorsque l’Angleterre avait besoin de quelque chose de spécial pour briser une défense provocante, elle a intensifié avec un joli but.

Image:

Fran Kirby célèbre le premier but de l’Angleterre contre l’Irlande du Nord





Avec Ella Toone qui a l’air brillante sur le banc, Kirby doit rester en forme pour garder sa place sur le côté.

Elle a certainement prouvé sa valeur vendredi soir lors de ses 90 premières minutes depuis février.

Ce n’est pas ‘au revoir’, c’est ‘à plus tard’

L’Irlande du Nord termine l’Euro sans un point et un seul but marqué, mais l’impact de son succès ne se mesure pas en victoires et en défaites lors de ce tournoi.

Image:

La gardienne anglaise Mary Earps (à droite) serre la main des joueurs après la sortie de l’Irlande du Nord à l’Euro





L’équipe a inspiré une nation avec des milliers de fans qui ont fait passer Southampton au vert au cours des deux dernières semaines et à guichets fermés à Seaview et à Windsor Park lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Se rendre à la Coupe du monde de l’année prochaine est désormais impossible, mais cette équipe sera plus forte pour l’expérience du tournoi.

Sans parler du nombre de personnes supplémentaires qui se lanceront dans le sport à la suite de la course de cette équipe aux Euros.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie 1-1 Islande

Groupe D : France 2-1 Belgique

vendredi 15 juillet

Groupe A: Irlande du Nord 0-5 Angleterre

Groupe A: Autriche 1-0 Norvège

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre – Deuxième groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley