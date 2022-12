Points de discussion du PGA Tour: Tony Finau poursuit sa séquence de victoires et Adam Svensson connaît le succès | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la ronde finale de l’Open de Houston au Memorial Park Golf Course.

Faits saillants de la ronde finale de l’Open de Houston au Memorial Park Golf Course.

C’est officiellement le monde de Tony Finau. Le reste d’entre nous ne fait que vivre dedans.

Le joueur de 33 ans a poursuivi ses victoires le mois dernier au Cadence Bank Houston Open, faisant rouler la compétition pour assurer une victoire de quatre coups. Il s’agissait de sa quatrième victoire sur le PGA Tour sur ses 30 derniers départs après avoir remporté une seule fois lors de ses 185 premiers tournois.

“C’est sans aucun doute le déclic de toutes les parties de mon jeu, mais je dirais que j’ai joué beaucoup de bon golf pendant un certain temps”, a déclaré Finau par la suite. “Je n’avais pas beaucoup de victoires à montrer, mais j’ai reconstitué un jeu et c’est ce que vous devez faire ici.”

Tony Finau a remporté trois fois le PGA Tour en 2022

“J’ai l’impression d’être un joueur très solide depuis longtemps, mais c’est excitant pour moi que je m’améliore et c’est tout ce que je peux me demander, c’est d’essayer de m’améliorer dans les domaines dont j’ai vraiment besoin, ” il ajouta. “Et puis rappelez-vous pourquoi vous êtes là où vous êtes. Je pense que je ne m’éloigne pas trop de l’ADN de mon jeu et de la façon dont je vois le jeu et je pense que je porte en quelque sorte les fruits de la façon dont je vois le jeu maintenant et je suis capable de frapper les coups que je peux voir, ce qui est plutôt cool.”

L’ADN du jeu de Finau a été facile à identifier – le putting et le drive. Assez simple, non ?

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

À l’Open de Houston, Finau a terminé avec une précision de conduite de 75% pour la semaine, la quatrième fois en cinq victoires sur le Tour, il a accompli cet exploit. Étonnamment, c’était le pire pourcentage parmi toutes ses victoires récentes – il a terminé avec une précision de 76,8% au 3M Open de cette année, une précision de 78,6% au championnat FedEx St Jude 2021 et une précision de 82,1% en carrière à le Rocket Mortgage Classic plus tôt cet été.

“Probablement la meilleure semaine de conduite que j’ai eue dans ma carrière, du moins c’est ce que j’ai ressenti”, a déclaré Finau. “Pour la première fois de ma carrière, j’ai frappé les 13 fairways, 100% des fairways réglementés. Je n’ai jamais fait ça de ma carrière, alors j’ai définitivement conduit le ballon. Et c’est un combo mortel quand j’ai l’impression que c’est le la meilleure semaine de putting que j’ai eue aussi.

“Donc, vous combinez ces deux et vous pouvez obtenir une sorte de victoire fulgurante comme moi. C’est très encourageant pour moi alors que j’avance tout au long de la saison.”

Tony Finau est actuellement n ° 11 mondial après une année 2022 impressionnante

Même si techniquement ce n’était peut-être pas son meilleur semaine de conduite du ballon, ce fut certainement un moment de carrière sur les greens. Finau a gagné +1,98 coups par tour, le plus par tour de tous les événements du PGA Tour de sa carrière.

À quel point cette combinaison est-elle rare et mortelle ? Considérez ceci : il y a eu 639 événements en partie par coups depuis The Players en 2008 et une seule fois au cours des 603 premiers événements, il y a eu un vainqueur pour mener le peloton à la fois en Précision de conduite et en Greens in Regulation – DA Points à l’Open de Porto Rico 2017.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le moment où Wyndham Clark a fait un as sur son coup de départ lors de la dernière manche du RSM Classic du PGA Tour. Regardez le moment où Wyndham Clark a fait un as sur son coup de départ lors de la dernière manche du RSM Classic du PGA Tour.

Cependant, lors des 36 dernières épreuves, deux joueurs ont accompli l’exploit – Finau à Houston et Sepp Straka à la Honda Classic.

“C’était une semaine spéciale”, a déclaré Finau. “Vous savez, j’ai gagné ce tournoi de golf du début à la fin. Je ne sais pas si j’ai fait ça dans ma carrière, peut-être chez Rocket Mortgage, mais avoir bien joué pendant quatre jours consécutifs, c’est de cela qu’il s’agit. et tout le travail acharné commence à porter ses fruits, ce qui est amusant.”

Svensson atteint le sommet de la montagne

Et bien que gagner soit désormais une habitude pour Finau, il s’agit toujours d’une nouvelle expérience pour le jeune Canadien Adam Svensson, qui a remporté sa première victoire en carrière sur le PGA Tour lors du RSM Classic, le dernier événement FedExCup de l’année du PGA Tour.

Adam Svensson a remporté une victoire en deux coups au RSM Classic

Le joueur de 28 ans, qui a remporté deux fois en 2021 le Korn Ferry Tour pour obtenir son statut, a tiré un sans bogey, six moins de 64 ans pour devancer Sahith Theegala, Brian Harman et Callum Tarren par coups. Il est devenu le deuxième Canadien à gagner sur le circuit cette saison après que Mackenzie Hughes ait remporté le championnat Sanderson Farms en octobre.

Mais ce n’était pas du tout facile. Svensson a ouvert le tournoi avec un 73 sur 1, le laissant à égalité au 108e rang du classement après 18 trous. Il s’agissait de la cinquième pire position au tour d’ouverture d’un vainqueur du Tour depuis 1983, avec seulement Lanny Wadkins (1987 Doral, T110), Mark Calcavecchia (2007 Valspar Championship, T112), Jason Day (2018 Farmers Insurance Open, T113) et Ian Poulter. (Open de Houston 2018, T123) s’en sort moins bien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le moment où Wyndham Clark a fait un as sur son coup de départ lors de la dernière manche du RSM Classic du PGA Tour. Regardez le moment où Wyndham Clark a fait un as sur son coup de départ lors de la dernière manche du RSM Classic du PGA Tour.

Mais Svensson a fait un rallye furieux, passant 19 sous au cours de ses 54 prochains trous pour assurer la victoire, le troisième score total le plus bas depuis 1983 par un vainqueur du Tour après un premier tour au-dessus du par. Il l’a fait en partie grâce aux +4,24 coups qu’il a obtenus lors de la ronde finale, la meilleure note de sa carrière et la troisième par un vainqueur de la ronde finale au cours des quatre dernières années.

“J’étais très frustré. Je savais juste que je devais continuer à faire ce que je faisais”, a-t-il déclaré. “Je l’ai rincé jeudi et je n’ai rien obtenu de mon tour, et au début de vendredi, je ne faisais que moudre. Je ne sais même pas, je mettais bien, je frappais bien et j’ai juste continué à frapper le fairway, le frapper sur le green et j’ai continué à faire ce que je fais.”

Regardez l’exclusivité de la saison 2022-23 du PGA Tour en direct sur Sky Sports !