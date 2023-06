Points de discussion du GP du Canada : Red Bull remportera sa 100e victoire ? Mercedes restera-t-elle le challenger le plus proche ? Lance Stroll peut-il livrer un podium à domicile?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix du Canada.

La Formule 1 se rend à Montréal pour le GP du Canada avec Red Bull à la recherche d’une victoire décisive et d’un débat sur la façon dont l’ordre hiérarchique se formera derrière.

Ici, Sky Sports F1 examine certains des points de discussion avant le week-end…

Red Bull et Verstappen pour franchir de nouveaux caps ?

Max Verstappen peut égaler le total de victoires d’Ayrton Senna ce week-end

Red Bull a remporté sept victoires sur sept jusqu’à présent en F1 2023 et une nouvelle victoire à Montréal leur permettra de remporter leur 100e en Formule 1.

Étant donné qu’ils ont remporté 17 des 18 derniers Grands Prix – une course remontant au GP de France de juillet dernier, le GP de Sao Paulo étant la seule fois où un pilote Red Bull n’est pas monté sur la plus haute marche – et ils ont poursuivi leur course de 2023 de gagner d’au moins 20 secondes sur la prochaine voiture en Espagne, ce sera un choc si Red Bull n’apporte pas son ton ce week-end.

Le leader du championnat, Max Verstappen, peut également franchir une étape importante avec la victoire.

Le Néerlandais compte 40 victoires en carrière en F1 après avoir remporté les trois dernières courses et une autre victoire le verra égaler le total de 41 victoires d’Ayrton Senna et le placer à égalité au cinquième rang du classement de tous les temps.

Pendant ce temps, son coéquipier Sergio Perez cherchera juste à revenir dans le mix pour les victoires après deux courses désastreuses pour ses ambitions de titre.

Que va-t-il se passer avec le contrat d’Hamilton ?

Les négociations de contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes sont dans leur phase finale

Le sujet brûlant reste l’avenir de Lewis Hamilton et ses discussions en cours avec Mercedes sur une prolongation de contrat.

Le contrat actuel du septuple champion du monde expire à la fin de la saison, et après avoir laissé la plupart des négociations à son équipe de direction, Hamilton a rencontré le patron de Mercedes, Toto Wolff, dans les jours qui ont suivi le GP d’Espagne pour aplanir les détails les plus fins.

Mais un accord n’a pas encore été conclu, semble-t-il, Wolff déclarant lundi qu’ils espéraient résoudre l’avenir de Hamilton avant le Grand Prix de ce week-end.

« Cela va arriver bientôt, et nous parlons plus de jours que de semaines », a déclaré Wolff à CNBC. Crier dans la rue programme.

« Nous nous efforçons [to get it done before the Canadian Grand Prix]. Je le verrai aujourd’hui et peut-être en reparlerons-nous.

« Nous avons une si bonne relation que nous redoutons le moment où nous devons parler d’argent. »

Reste à savoir si une annonce sur une prolongation aura lieu ce week-end, mais Hamilton sera certainement interrogé à ce sujet lorsqu’il affrontera les médias jeudi après-midi.

Mercedes sera-t-elle à nouveau le challenger le plus proche de Red Bull ?

Sur la piste, Mercedes a connu une grande amélioration de ses performances la dernière fois lors du GP d'Espagne avec sa W14 mise à jour offrant son meilleur résultat de la saison.

Sur la piste, Mercedes a connu une grande amélioration de ses performances la dernière fois lors du GP d’Espagne avec sa W14 mise à jour offrant son meilleur résultat de la saison.

Hamilton et son coéquipier George Russell ont tous deux terminé sur le podium – ce dernier traversant le peloton après avoir commencé 12e sur la grille – et ont déclaré que leur voiture s’était sentie mieux que tout ce qu’ils avaient conduit jusqu’à présent lors de la nouvelle réglementation technique de la F1.

La question est maintenant de savoir si l’amélioration de Mercedes, qui les place devant Aston Martin et Ferrari sur le mérite, était spécifique à la piste ou s’ils sont maintenant cimentés en tant que challengers les plus proches de Red Bull.

Le Circuit Gilles Villeneuve est presque un contraste complet avec la piste à grande vitesse de Barcelone – avec de multiples chicanes, de grandes zones de freinage et une surface cahoteuse est cahoteuse dans certaines zones – et les Flèches d’Argent s’attendent à un week-end plus difficile.

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré : « Qu’attendons-nous de Montréal ? avoir rejoint ce groupe.

« Mais c’est super de courir là-bas. Ce sera très amusant et nous allons certainement nous battre pour trouver le maximum de performances que nous pouvons parce que la façon dont la grille s’empile maintenant, vous pouvez être P2 ou vous pouvez être P10, et il y a seulement quelques dixièmes dedans.

« Nous attendons avec impatience des courses plus excitantes, mais nous sommes certainement conscients que le Canada sera probablement un plus grand défi que le dimanche que nous venons d’avoir à Barcelone. »

Ou l’Aston Martin mise à niveau offrira-t-elle un podium à domicile?

Lance Stroll cherche à devenir le premier Canadien à monter sur le podium à Montréal depuis 1996

Le début de saison époustouflant d’Aston Martin a été un peu un tampon la dernière fois en Espagne alors que Fernando Alonso et Lance Stroll ont respectivement terminé septième et sixième et n’ont jamais pu se battre pour une place sur le podium.

Le résultat a vu Aston Martin prendre du retard sur Mercedes dans le championnat des constructeurs, mais l’équipe apporte de nouvelles mises à jour à l’AMR23 ce week-end, ce qui, le directeur de l’équipe, Mike Krack, espère qu’il apportera une « étape » de performance.

Et si cela remet Aston Martin en tant que concurrents les plus proches de Red Bull, cela pourrait ouvrir la porte à Stroll pour mettre fin à une attente de 27 ans pour qu’un Canadien termine sur le podium du GP du Canada depuis que Jacques Villeneuve a terminé deuxième en 1996.

Alors qu’Alonso a déjà décroché cinq podiums cette saison, Stroll n’a pas encore terminé dans les trois premiers mais a finalement réussi à prendre le dessus sur son coéquipier en Espagne.

Et le propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, est optimiste quant aux chances de voir les deux pilotes sur le podium lors de son Grand Prix à domicile.

Il a dit Reuter: « Ce sont exactement les plans. Espérons que deux voitures montent sur le podium.

« Je suis extrêmement confiant. Je crois que la voiture sera très solide sur le circuit de Montréal, elle convient bien à notre voiture… alors j’ai vraiment hâte de rentrer à la maison et j’ai vraiment hâte de faire une belle course. »

Il a ajouté: « Je pense qu’il (Lance) a démontré à Barcelone qu’il est maintenant titulaire, il a fallu six ou sept courses pour se sentir mieux (après s’être blessé aux poignets lors d’un accident de vélo avant la saison) … Je crois qu’ils (les deux pilotes ) seront à égalité d’ici la fin de la saison. »

La fortune de Leclerc et Ferrari va-t-elle tourner ?

Charles Leclerc a été éliminé en Q1 au Grand Prix d’Espagne et n’a pu revenir que 11e le jour de la course

Ferrari arrive à Montréal sur le dos de son équipe du Championnat du monde d’endurance en remportant la victoire aux 24 Heures du Mans.

Pour leur équipe de F1, le GP d’Espagne a poursuivi son début difficile en 2023 alors que Carlos Sainz s’est retrouvé à passer de la deuxième place sur la grille à une cinquième place. Charles Leclerc a quant à lui enduré un autre week-end cauchemardesque puisqu’il ne s’est qualifié que 19e et n’a pas réussi à terminer dans les points le jour de la course.

Ferrari, et Leclerc en particulier, espèrent un week-end propre sur une piste qui devrait convenir, en théorie, à leur voiture SF23.

Le pilote monégasque a décroché le seul podium de la saison de l’équipe italienne à Bakou – qui, comme Montréal, a de longues lignes droites et de grandes zones de freinage – mais n’a pas terminé autrement que sixième et compte 42 points au championnat des pilotes.

Ferrari a connu un bon week-end au Canada l’année dernière alors que Sainz a terminé deuxième et Leclerc a gravi les échelons jusqu’à la cinquième place après avoir commencé 19e en raison de pénalités de moteur.

Et le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, s’appuie sur les performances de l’an dernier et sur les mises à niveau améliorées de la régularité de la SF23 apportées en Espagne pour un meilleur week-end au Circuit Gilles Villeneuve.

Il a déclaré : « Nous arrivons au Canada en sachant qu’il y a encore place à l’amélioration en termes de rythme de course avec la SF-23. Cependant, les améliorations introduites lors de la dernière manche en Espagne ont permis à la voiture de se comporter de manière plus cohérente lors de la course à Barcelone. .

« L’an dernier à Montréal, nos deux pilotes ont très bien couru, Carlos terminant deuxième après avoir mis le vainqueur sous pression jusqu’au drapeau, tandis que Charles s’est frayé un chemin à travers le peloton depuis la ligne arrière de la grille pour réclamer une cinquième place. finir.

« Ferrari a toujours bénéficié de beaucoup de soutien au Canada et nous espérons offrir une solide performance à nos tifosi ce week-end. »

