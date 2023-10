Points de discussion de l’UCL : Meilleur joueur jusqu’à présent, comment sauver Man Utd ?

La phase de groupes de la Ligue des champions 2023-24 est en cours et la deuxième journée est prévue, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City et Barcelone étant les seules équipes à maintenir un record de 100 %. Après une série de jeux passionnants, nous avons demandé à nos scénaristes Gab Marcotti, Rob Dawson et Sam Marsden de répondre à certaines de nos questions brûlantes.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

1. Quelle équipe est en difficulté après la deuxième journée ?

Manchester United. Deux matchs, deux défaites, et ils ont déjà du mal à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont marqué cinq buts lors des matchs contre le Bayern Munich et Galatasaray, mais leur défense a été épouvantable, laissant échapper sept buts en 180 minutes. du foot. Ils en ont concédé trois à domicile contre Galatasaray mais cela aurait pu être encore pire. Mauro Icardi a raté un penalty après l’expulsion de Casemiro et a également eu une bonne occasion dans les arrêts de jeu avec le score déjà à 3-2. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire récente que United est en difficulté en phase de groupes, sortant avant les huitièmes de finale en 2015-16 et 2020-21. — Davidson

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Cinq équipes sont sur zéro point, mais évidemment Manchester United se démarque, principalement à cause du psychodrame récurrent en arrière-plan (Antony, les Glazers, Jadon Sancho, la moitié des quatre titulaires, etc.) et de leur horrible forme de championnat également. J’ajouterais également le Paris Saint-Germain, simplement à cause de la défaite 4-1 à Newcastle United, de la façon dont le club peut être un zoo et du fait que l’entraîneur-chef Luis Enrique est, eh bien, différent. Et si je suis Arsenal, je ne prends pas non plus les choses pour acquises. Séville à domicile et à l’extérieur peut être très délicat. — Marcotti

C’est Man United, n’est-ce pas ?! Mais pour ajouter un peu de variété, il y a aussi de la pression sur Luis Enrique et le PSG. Ce n’est pas seulement qu’ils ont perdu contre Newcastle, c’est aussi qu’ils ont été battus 4-1. Ajoutez à cela le fait qu’ils font partie du groupe le plus difficile de la compétition et qu’ils affrontent désormais l’AC Milan en double-tête et il n’est pas difficile de les imaginer ne pas réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale. Trois nuls et une défaite en sept matches de Ligue 1 montrent qu’il ne s’agit pas non plus d’un enjeu uniquement européen. Les années post-Lionel Messi et Neymar, construites autour de Kylian Mbappé et du génie français, n’étaient pas censées être aussi difficiles si tôt. — Marsden

jouer 2h35 Manchester United peut-il renverser sa saison ? Craig Burley et Alejandro Moreno évaluent une nouvelle défaite lamentable de Man United en UEFA Champions League face à Galatasaray.

2. Quelle est votre équipe outsider pour atteindre les huitièmes de finale ?

FC Copenhague. Ils n’ont jamais dépassé la phase de groupes, mais ils en ont fait suffisamment lors des deux premiers matches pour montrer qu’ils ont leur chance cette fois. Ils menaient 2-0 contre Galatasaray à Istanbul à quatre minutes de la fin, et n’étaient ramenés à 2-2 qu’après être tombés à 10 ; puis ils ont pris l’avantage à domicile contre le Bayern avant de s’incliner de peu 2-1. Leur sort dans le Groupe A sera décidé par des matchs consécutifs contre Manchester United, et comme l’équipe d’Erik ten Hag ne joue pas bien, les champions danois pourraient créer la surprise. — Davidson

Soyons réalistes, personne dans le groupe F (Newcastle, PSG, AC Milan et Dortmund), qui est grand ouvert, n’est un outsider. Lens non plus, franchement. Je vais donc suggérer Feyenoord. J’aime le fait que l’entraîneur-chef Arne Slot ait décidé de rester et de tenter sa chance après avoir remporté le titre d’Eredivisie, plutôt que de courir après des pièces ailleurs comme l’auraient fait tant de ses collègues. Ils ont fait peur à l’Atletico Madrid et peuvent faire de même avec les autres. — Marcotti

Peut-être que l’opprimé pousse, mais la Real Sociedad était dans le pot quatre lors du tirage au sort et devrait donc techniquement être la pire équipe de son groupe. Je sais que la science des pots signifie que ce n’est pas nécessairement le cas, mais l’Internazionale et Benfica auraient quand même été les deux équipes censées progresser. Plutôt, La Réal occupe la première place après deux matches grâce au nul contre les Italiens et à la victoire 2-0 mardi chez le FC Salzbourg. Take Kubo et Brais Méndez sont très amusants à regarder, et ils ont une colonne vertébrale locale qui facilite leur ancrage. — Marsden

jouer 1:33 Burley: Mbappé était une gigantesque perte d’espace pour le PSG Craig Burley revient sur la performance de Kylian Mbappe du PSG après sa défaite 4-1 contre Newcastle United en Ligue des champions.

3. Quel joueur a dépassé les attentes jusqu’à présent ?

Manchester United a été nul en Ligue des champions, mais l’attaquant de 72 millions de livres sterling Rasmus Hojlund a, au moins, été positif. Le joueur de 20 ans est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses deux premiers matches de Ligue des champions depuis Erling Haaland lorsqu’il a trouvé le chemin des filets contre Galatasaray après avoir ouvert son compte United lors de la première journée contre le Bayern. Son premier contre Galatasaray était une tête frappante sur un centre de Marcus Rashford, et son deuxième concernait son rythme et sa capacité à terminer après s’être éloigné de la ligne médiane. Hojlund subit une immense pression pour jouer le rôle d’attaquant central de United et, jusqu’à présent, il la gère bien. — Davidson

Ai-je le droit de dire le défenseur de Newcastle, Dan Burn ? Quoi, tu veux quelqu’un de plus glamour ? Je n’avais aucune attente pour Icardi, mais il a été énorme pour Galatasaray la saison dernière et cela continue cette année. Un peu d’amour pour l’attaquant de l’Atletico Álvaro Morata aussi, s’il vous plaît. Mendez a été vraiment impressionnant pour la Real Sociedad, et Julián Álvarez de Man City s’améliore à chaque fois que je le vois jouer. — Marcotti

C’est difficile de se concentrer sur un seul joueur après seulement deux matchs, mais je choisirai Alvarez. Il a été la star de la victoire de Manchester City contre l’Étoile rouge de Belgrade, puis a quitté le banc pour battre le RB Leipzig mercredi. Il empêche le patron de City, Pep Guardiola, de le laisser de côté lorsque les grands matchs arrivent. Un merci également à João Félix, qui a été bon lors des deux matchs de Barcelone jusqu’à présent, et à la star du Real Madrid Jude Bellingham. Même si on s’attendait à ce qu’il soit bon, on ne l’imaginait pas avoir cet impact si tôt, avec des buts importants lors de victoires contre l’Union Berlin et Naples. — Marsden

jouer 1:53 Pourquoi Jude Bellingham est prêt à faire « tout ce qu’il faut » pour gagner Ale Moreno fait l’éloge de Jude Bellingham après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions contre Naples.

4. Qu’est-ce qui doit changer à Man Utd pour atteindre son rythme et sortir du groupe ?

Ils doivent mieux défendre. Les blessures, particulièrement à l’arrière, ont été un problème cette saison, mais Lisandro Martínez, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka risquent de rater le reste des matchs de la phase de groupes et le manager Ten Hag doit trouver un moyen de s’améliorer avec le joueurs dont il dispose. Une solution simple consiste à déplacer Sofyan Amrabat d’un arrière gauche de fortune vers le milieu de terrain pour aider Casemiro. Casemiro devra purger une suspension après son carton rouge contre Galatasaray, mais l’avoir aux côtés d’Amrabat une fois le Brésilien de retour rendra United beaucoup plus robuste au milieu du terrain. — Davidson

Ce sont à mon avis deux questions un peu différentes, dans le sens où ils n’ont pas besoin de faire un grand pas pour sortir du groupe. De toute évidence, ils doivent prendre quatre des six points lors du double match contre Copenhague et éviter la défaite à Istanbul. Ensuite, lors de la sixième journée, ils affronteront le Bayern, qui sera probablement qualifié d’ici là et pourrait affronter l’équipe C. Cela fait donc huit points qu’ils peuvent obtenir sans être particulièrement bons. Et cela pourrait suffire.

Comment deviennent-ils réellement bons ? Eh bien, c’est une question beaucoup plus compliquée. Je ne suis pas sûr que leurs gars blessés seront de retour à temps pour affecter cette phase de groupes, Casemiro est maintenant suspendu, Antony est une énigme. Il y en a suffisamment pour que Bruno Fernandes et Rashford puissent les porter parfois (pas tout le temps comme nous l’avons vu) mais il y a une raison pour laquelle ils n’ont gagné que trois matchs toute la saison (je ne compte pas la victoire contre Palace en Coupe Carabao). Et, ne l’oublions pas, les Wolverhampton Wanderers ont été volés après les avoir dominés pendant de longues périodes, et United a dû revenir de deux buts pour battre Nottingham Forest, qui a joué les 23 dernières minutes avec 10 hommes. Pendant ce temps, contre Burnley, ils ont été largement dominés et il a fallu un moment de magie de la part de Bruno (et… attendez… Jonny Freaking Evans !) pour obtenir les trois points. Ouais, c’est mauvais, c’est vraiment mauvais. — Marcotti

Comme le souligne Gab, les deux ne s’excluent pas mutuellement. United est maintenant dans une situation où ils doivent se tourner vers un vieux cliché du football et prendre les choses match par match. En ce sens, ils ont un joli calendrier. Des matches consécutifs contre Copenhague, qui se sont révélés être des adversaires coriaces contre Galatasaray et le Bayern, leur donnent une chance de raviver leurs espoirs européens. Gagner ces matches organiserait un match énorme en Turquie contre Galatasaray. Au-delà de cela, ils doivent remettre les joueurs à leur position naturelle (ce qui n’est pas facile avec leur liste d’absents, mais Amrabat au milieu de terrain serait un début) et s’appuyer sur leurs meilleurs joueurs, qui sont actuellement Bruno et Hojlund. La capacité de ce dernier à marquer des buts pourrait contribuer à remonter le moral au sein de l’équipe, mais cela semble sombre pour le moment. — Marsden